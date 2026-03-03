Querétaro, 3 de marzo de 2026. —Cierres viales, control de cruces y actualización en tiempo real a través de Waze y Google Maps forman parte del operativo que la Secretaría de Movilidad prepara para las marchas del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

El dispositivo busca garantizar la seguridad de las participantes y de la ciudadanía, con coordinación interinstitucional entre dependencias municipales y estatales.

El año pasado, las movilizaciones del 8M en la capital queretana congregaron a miles de mujeres en distintos contingentes que recorrieron vialidades del centro histórico. Para esta edición, las autoridades anticipan un operativo vial por marchas del 8M de mayor alcance, aunque los trayectos y horarios definitivos aún no se confirman.

Pedro Ángeles Luján, titular de la Secretaría de Movilidad, informó que el personal operativo controlará los cruces en cada punto por donde transiten los contingentes. "El operativo contempla cierres bien definidos y control en los cruces", señaló, y agregó que las plataformas digitales permitirán a la población conocer las vialidades intervenidas conforme avancen las marchas.

Coordinación interinstitucional define detalles del operativo vial del 8M

El funcionario precisó que el dispositivo se articula desde una mesa de trabajo interinstitucional y que será la Secretaría de Gobierno la encargada de comunicar horarios y trayectos definitivos de las movilizaciones. Ángeles Luján explicó que la información sobre afectaciones viales se compartirá en tiempo real mediante aplicaciones de navegación para que conductores y usuarios del transporte público en Querétaro puedan prever rutas alternas.

El titular de Movilidad aseguró que el objetivo principal es privilegiar el derecho a la libre manifestación sin descuidar la seguridad vial. El personal operativo permanecerá desplegado durante toda la jornada para atender cualquier incidencia y resguardar tanto a las asistentes como a terceros que circulen por la zona.

Se recomienda a la ciudadanía mantenerse atenta a las cuentas oficiales de la Secretaría de Movilidad y de la Secretaría de Gobierno de Querétaro para conocer los cierres confirmados y planificar sus traslados con anticipación el próximo 8 de marzo.