Querétaro, 3 de marzo de 2026. — El Estadio Corregidora será escenario de uno de los duelos más dispares en contexto pero más atractivos en narrativa de la jornada 10 del Clausura 2026: Gallos Blancos recibe al América este sábado 7 de marzo a las 17:00 horas, en un encuentro que fue adelantado un día por la participación azulcrema en la Concachampions.
Querétaro, instalado en el lugar 17 de la tabla con apenas 6 puntos, necesita una victoria con urgencia. El equipo de André Jardine, octavo con 11 unidades, llega arrastrando la peor derrota de su torneo: una goleada 4-1 ante Tigres en casa.
La diferencia en la tabla resulta evidente —cinco puntos y nueve posiciones separan a ambos conjuntos—, pero el momento anímico podría equilibrar la balanza.
Las Águilas cerraron la jornada 8 con una exhibición en contra que encendió todas las alarmas en Coapa. Cristian Brunetta firmó un doblete, Jesús Angulo y Ángel Correa completaron la goleada felina, mientras Brian Rodríguez apenas descontó para los capitalinos.
El marcador 4-1 evidenció fragilidades defensivas que Jardine no ha podido corregir y que un rival necesitado como Querétaro intentará explotar.
Para los Gallos, la coyuntura representa la oportunidad más clara de sumar de a tres en lo que va del torneo fuera de la jornada 5, cuando vencieron 2-0 a León —su única victoria— con doblete de Jhojan Julio.
El Estadio Corregidora ha sido el único escenario donde Querétaro ha mostrado competitividad en el torneo. Infografía Rotativo.
Desde entonces, la escuadra del chileno Esteban González ha alternado tropiezos y empates sin encontrar regularidad. El 3-0 encajado ante Atlético de San Luis en el Clásico de la 57 fue un golpe duro, aunque la reacción en la jornada 8 —un empate 2-2 contra Santos con goles de Mateo Coronel y Santiago Homenchenko— mostró carácter para remontar y competir.
Calendario apretado condiciona al América en Querétaro
El factor que más pesa sobre el plantel azulcrema no es solo lo anímico. La Liga MX adelantó el encuentro del domingo 8 al sábado 7 precisamente porque América debe viajar a Estados Unidos para enfrentar al Philadelphia Union el martes 10 de marzo en la ida de octavos de final de la Concachampions 2026.
Esa doble exigencia obliga a Jardine a gestionar minutos: es probable que rote piezas o dosifique a jugadores clave, algo que podría restarle intensidad al once que presente en La Corregidora.
El mediocampista Erick Sánchez, quien se reintegró a Coapa tras la victoria 4-0 de la Selección Mexicana sobre Islandia —disputada precisamente en Querétaro—, reconoció que los viajes desgastan, aunque minimizó el impacto.
El problema para las Águilas es que entre la jornada 8 contra Tigres, la fecha 9 ante Juárez el 4 de marzo, la visita a Querétaro y el compromiso internacional, acumulan cuatro partidos en apenas 12 días.
¿Qué necesita Querétaro para dar la sorpresa?
González ha insistido desde su llegada en que los Gallos deben competir sin complejos ante cualquier rival. Su equipo genera ocasiones —lo demostró ante Santos con 10 remates—, pero la definición y las desatenciones defensivas le han costado puntos.
Contra un América que podría presentar variantes, la presión alta y la intensidad desde el arranque serán fundamentales. La Corregidora ha sido el único escenario donde Querétaro ha lucido competitivo: allí obtuvo su triunfo ante León y sus tres empates del torneo.
Para el cuadro visitante, la prioridad será recuperar confianza sin desgastarse de más. Jardine necesita que jugadores como Alejandro Zendejas y Jonathan dos Santos sostengan el funcionamiento ofensivo, al tiempo que corrige la zaga que Tigres perforó con facilidad.
El duelo en La Corregidora combinará la necesidad de un equipo local que pelea por alejarse del fondo de la tabla y la obligación de un visitante con aspiraciones de liguilla y Concachampions que no puede permitirse otra derrota.
La afición queretana, que ha respondido en los partidos de local, podría convertirse en el factor diferencial si los Gallos plantean un partido agresivo desde el pitazo inicial.