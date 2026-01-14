Querétaro aprueba hermanamiento con tres ciudades de Estados Unidos

El Ayuntamiento aprobó convenios con Orange, Holland y Bakersfield que fortalecerán la cooperación en seguridad y desarrollo institucional del municipio.

Sesión de Cabildo del Ayuntamiento de Querétaro donde se aprobaron convenios de hermanamiento con ciudades de Estados Unidos.

Sesión de Cabildo del Ayuntamiento de Querétaro donde se aprobaron convenios de hermanamiento con ciudades de Estados Unidos.

Martin García Chavero
Por Martin García Chavero Ene 14, 2026
Martin García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 14 de enero de 2026. — El Ayuntamiento de Querétaro aprobó en sesión ordinaria de Cabildo convenios de hermanamiento con las ciudades de Orange, California; Holland, Michigan; y Bakersfield, California, en Estados Unidos.

ALos acuerdos fortalecen los vínculos institucionales y promueven el desarrollo integral del municipio, informó el gobierno municipal.

Las tres ciudades estadounidenses han brindado de manera constante donaciones de equipamiento y apoyo a los cuerpos de bomberos de Querétaro. Los convenios permiten institucionalizar esta cooperación y ampliar áreas de colaboración en seguridad y desarrollo municipal.

En la misma sesión, el Cabildo aprobó el Programa Anual de Trabajo 2026 del Comité de Ética del Municipio, el cual impulsa el cumplimiento de los Códigos de Ética y de Conducta de las personas servidoras públicas, explicó la administración municipal.

El programa contempla acciones permanentes que fortalecen el comportamiento ético y la integridad de quienes ejercen empleos, cargos o comisiones públicas en el municipio. Las medidas buscan transparentar el ejercicio gubernamental.

Adicionalmente, el Ayuntamiento designó a las personas titulares de las secretarías de Desarrollo Social y de Finanzas como responsables de autorizar subsidios, según establece la legislación para el manejo de recursos públicos del Estado de Querétaro.

gobiernocabildofelifer maciaseeuu

Reciente

La detención fortalece la seguridad en la carretera México-Querétaro, considerada foco rojo por robos violentos al autotransporte.
Editorial

Detienen a "El Moncho", líder de célula del CJNG en Querétaro

Ramón "N", operador de "Los Lavadora" vinculado al CJNG, coordinaba robos al autotransporte en la México-Querétaro; seis personas detenidas en Santiago de Querétaro.

Ariana Grande revela cómo Mac Miller definió su carrera musical.
Espectáculos

Ariana Grande revela cómo Mac Miller definió su carrera musical

La actriz de Wicked compartió por primera vez cómo su fallecido ex novio la impulsó a explorar el pop con influencias de R&B en su álbum debut Yours Truly de 2013.

La coordinación entre Fiscalía y policías municipales permitió la detención del presunto responsable. La investigación continúa abierta.
Querétaro

Vinculan a proceso a hombre por robo en comercio de Colón

La Fiscalía General del Estado obtuvo la vinculación a proceso y prisión preventiva justificada contra el imputado por robo específico en Ajuchitlán.

Roberto Cabrera Valencia, alcalde de San Juan del Río, durante conferencia sobre proyectos de desarrollo urbano y reordenamiento territorial.
San Juan del Río

Libramiento de 95 km conectará San Juan del Río con Aeropuerto de Querétaro

La obra vial beneficiará a más de 25 comunidades y reducirá tiempos de traslado con conexión directa al Aeropuerto Internacional de Querétaro mediante carreteras 57, 200 y 100.