Querétaro, 14 de enero de 2026. — El Ayuntamiento de Querétaro aprobó en sesión ordinaria de Cabildo convenios de hermanamiento con las ciudades de Orange, California; Holland, Michigan; y Bakersfield, California, en Estados Unidos.
ALos acuerdos fortalecen los vínculos institucionales y promueven el desarrollo integral del municipio, informó el gobierno municipal.
Las tres ciudades estadounidenses han brindado de manera constante donaciones de equipamiento y apoyo a los cuerpos de bomberos de Querétaro. Los convenios permiten institucionalizar esta cooperación y ampliar áreas de colaboración en seguridad y desarrollo municipal.
En la misma sesión, el Cabildo aprobó el Programa Anual de Trabajo 2026 del Comité de Ética del Municipio, el cual impulsa el cumplimiento de los Códigos de Ética y de Conducta de las personas servidoras públicas, explicó la administración municipal.
El programa contempla acciones permanentes que fortalecen el comportamiento ético y la integridad de quienes ejercen empleos, cargos o comisiones públicas en el municipio. Las medidas buscan transparentar el ejercicio gubernamental.
Adicionalmente, el Ayuntamiento designó a las personas titulares de las secretarías de Desarrollo Social y de Finanzas como responsables de autorizar subsidios, según establece la legislación para el manejo de recursos públicos del Estado de Querétaro.