Vinculan a proceso a Francisco Javier "N" por feminicidio en San Juan del Río

La Fiscalía presentó datos de prueba que permitieron la vinculación a proceso con prisión preventiva tras el hallazgo del cuerpo de una mujer en canal pluvial.

La investigación desarrollada con perspectiva de género permitió la vinculación a proceso y prisión preventiva del imputado.

Por Diario Rotativo Ene 14, 2026
San Juan del Río, 14 de enero de 2026.-Francisco Javier "N" fue vinculado a proceso por el delito de feminicidio tras el hallazgo del cuerpo de una mujer adulta en un canal de aguas pluviales sobre la carretera La Estancia–San Pedro Ahuacatlán, en la comunidad de La Llave.

El Juez de Control dictó prisión preventiva y estableció un plazo de tres meses para la investigación complementaria, informó la Fiscalía General de Querétaro.

El caso inició el 10 de enero tras una denuncia ciudadana que derivó en diligencias de cateo donde se obtuvieron indicios relevantes. Al día siguiente, en coordinación con Protección Civil y Bomberos, autoridades localizaron el cuerpo con huellas de violencia confirmadas por Servicios Periciales.

Investigación con perspectiva de género

La Fiscalía desarrolló la investigación bajo perspectiva de género mediante análisis de información, entrevistas y trabajos de campo que permitieron identificar al probable autor.

Las diligencias incluyeron peritajes especializados y cruce de datos que sustentaron la solicitud de orden de aprehensión.

El 12 de enero se cumplimentó la orden de aprehensión contra Francisco Javier "N", quien fue presentado ante el Juez de Control en audiencia inicial. Las autoridades presentaron datos de prueba que acreditaron su probable participación en los hechos.

La Fiscalía General del Estado reiteró su compromiso de investigar y perseguir delitos con perspectiva de género para garantizar justicia a las víctimas y sus familias.

