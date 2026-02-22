Paramédicos confirmaron que Meza Maldonado ya no contaba con signos vitales al momento de su llegada.

El asesinato del director de Cultura de Yautepec se suma a una escalada de violencia contra funcionarios en Morelos sin precedente en los últimos meses.

Solo en febrero, al menos tres servidores públicos de la zona oriente han sido asesinados: el 1 de febrero cayó acribillado Héctor Beltrán, ayudante municipal de la colonia Ixtlahuacán, frente a su domicilio; el 8 de febrero fue ejecutado Abraham Ureña Molina, ayudante municipal de la colonia Bocanegra en Tepoztlán, afuera de la ayudantía.

Hasta el cierre de esta edición, ni el Ayuntamiento de Yautepec ni la Fiscalía General del Estado habían emitido postura sobre el crimen.

Tras las detonaciones, elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional se desplegaron para acordonar la escena y lanzar un operativo de búsqueda en colonias aledañas.

La persona herida fue trasladada de urgencia a un hospital de la región, donde se reportó estable. Personal de la Fiscalía Regional Oriente inició las diligencias periciales, recolectó evidencia balística y ordenó el levantamiento del cuerpo por parte del Servicio Médico Forense.

No se reportan detenidos. Las autoridades tampoco han establecido el móvil del ataque ni confirmado si la agresión guarda relación directa con las funciones públicas de Meza Maldonado, reconocido en la comunidad como promotor cultural de trayectoria.

En redes sociales, ciudadanos y actores políticos lamentaron su muerte y exigieron justicia a la Fiscalía General del Estado, a cargo de Fernando Blumenkron.

Crisis de seguridad golpea a funcionarios del oriente de Morelos

La zona oriente del estado —que abarca Yautepec, Cuautla y Temoac— arrastra una crisis de seguridad que ha convertido el ejercicio de la función pública en una actividad de alto riesgo.

El 31 de enero, el alcalde de Temoac, Valentín Lavín Romero, fue atacado a tiros cuando conducía su camioneta particular y debió solicitar licencia temporal para atender su salud.

En Cuautla, el actual alcalde Jesús Corona Damián sobrevivió a un atentado en marzo de 2024, mientras que Ricardo Arizmendi Reynoso, aspirante a la suplencia en esa fórmula, fue ejecutado dos meses después.

La vulnerabilidad de los servidores públicos en Yautepec no es nueva. En 2022, el exalcalde Refugio "Cuco" Amaro Luna fue asesinado, y semanas antes del ataque contra Meza Maldonado también fue ejecutado el comisariado ejidal de Oacalco, Gerardo Franco.

Un reporte de la consultora Integralia documentó que Morelos fue la entidad con más incidentes de violencia política durante el primer trimestre de 2025, con 17 casos registrados. A nivel municipal, el 81.7% de las víctimas ocupaban o habían ocupado cargos en gobiernos locales.

Yautepec registró 62 homicidios dolosos durante 2025 y se posicionó como el segundo municipio con más denuncias por extorsión en el estado, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La presencia del grupo criminal conocido como "La Empresa" ha generado enfrentamientos con policías municipales en la zona de Oaxtepec, el más reciente en enero pasado, cuando un presunto sicario fue abatido y dos oficiales resultaron heridos.

¿Quién gobierna Yautepec y por qué importa el contexto político?

El municipio es gobernado actualmente por Eder Alonso Gutiérrez, quien asumió la presidencia tras la solicitud de licencia de su padre, Agustín Alonso Mendoza.

La familia Alonso ha gobernado Yautepec en al menos tres periodos distintos desde 2003; el hermano del actual edil, Agustín Alonso Gutiérrez, fue alcalde entre 2016 y 2021 y actualmente es diputado federal.

La administración municipal opera bajo una coalición de Nueva Alianza, Morena, Partido Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo.

Este medio buscará la postura oficial del Ayuntamiento de Yautepec, del Gobierno del Estado de Morelos y de la Fiscalía General sobre el asesinato de Héctor Meza Maldonado y las acciones previstas para contener la violencia contra servidores públicos en la región.