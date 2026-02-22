Hidalgo — 22 de febrero de 2026.- Carreteras bloqueadas, vehículos incendiados y corridas de transporte foráneo canceladas convirtieron este domingo al estado de Hidalgo en una de las 18 entidades sacudidas por la ola de violencia que detonó el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, durante un operativo de fuerzas federales en Tapalpa, Jalisco.
Grupos armados replicaron en territorio hidalguense las mismas tácticas de bloqueo y quema registradas simultáneamente en Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Tamaulipas.
La escalada no tomó por sorpresa a una entidad que ya arrastraba episodios graves de violencia. Apenas la víspera, el sábado 21 de febrero, agentes de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo fueron emboscados a tiros en la colonia El Llano, en Tula de Allende, mientras investigaban hallazgos de restos humanos en la zona.
Grupos armados bloquearon carreteras e incendiaron vehículos en distintas regiones de Hidalgo este domingo. rotativo.com.mx
El enfrentamiento dejó tres agresores abatidos, dos detenidos y un agente ministerial herido de bala, según informó la propia Procuraduría estatal.
Derivado de los bloqueos y la quema de automotores en distintas regiones de Hidalgo, diversas líneas de autobuses foráneos suspendieron sus corridas con destino a Michoacán, Guadalajara, Ciudad de México y Guerrero.
La medida dejó varados a cientos de pasajeros en terminales de autobuses de la entidad y agravó la incertidumbre entre quienes intentaban trasladarse por carretera durante la jornada.
Grupos armados bloquearon carreteras e incendiaron vehículos en distintas regiones de Hidalgo este domingo. rotativo.com.mx
El panorama en Hidalgo se complicó adicionalmente con el hallazgo de cuatro personas sin vida en el municipio de Atotonilco de Tula —dos de ellas al interior de un taller mecánico tras un ataque armado— y otros dos cuerpos localizados cerca de la presa El Tejocotal, en Acaxochitlán.
Investigaciones preliminares sugieren que estas últimas víctimas habrían sido privadas de la vida en Puebla y trasladadas posteriormente a territorio hidalguense, de acuerdo con la Procuraduría estatal.
Grupos armados bloquearon carreteras e incendiaron vehículos en distintas regiones de Hidalgo este domingo.Infografia Rotativo de Querétaro.
Operativo contra El Mencho desata reacción violenta en 18 estados
La cadena de disturbios en Hidalgo y el resto del país se originó tras el operativo federal ejecutado la madrugada de este domingo en Tapalpa, Jalisco, que culminó con la muerte de Oseguera Cervantes.
La Secretaría de la Defensa Nacional confirmó el abatimiento del líder del CJNG, uno de los narcotraficantes más buscados del mundo, por quien la DEA ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares.
Grupos armados bloquearon carreteras e incendiaron vehículos en distintas regiones de Hidalgo este domingo. rotativo.com.mx
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que existe coordinación en todos los estados del país para contener la reacción de los grupos delictivos.
En respuesta a la jornada violenta, el Gabinete de Seguridad federal mantiene operativos coordinados en Jalisco y Michoacán como epicentros de la crisis, mientras que entidades colindantes con Hidalgo —como Querétaro, Estado de México y Puebla— activaron dispositivos de prevención en sus respectivos territorios.
La Procuraduría de Hidalgo mantiene abiertas varias líneas de investigación tanto por los hechos violentos del sábado en Tula como por los disturbios de este domingo.
Las autoridades hidalguenses no han emitido hasta el momento un pronunciamiento oficial sobre posibles medidas adicionales como la suspensión de clases o el cierre preventivo de comercios, acciones que sí fueron adoptadas en entidades como Jalisco y Guanajuato. Este medio buscará la postura oficial del gobierno de Hidalgo sobre las medidas de protección a la población.