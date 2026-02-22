Bloqueos y quema de vehículos en Hidalgo tras abatimiento de El Mencho

Líneas de transporte suspenden corridas desde Hidalgo y violencia escala en la entidad tras operativo en Tapalpa

Bloqueos carreteros y quema de vehículos en Hidalgo tras abatimiento de El Mencho líder del CJNG

Grupos armados bloquearon carreteras e incendiaron vehículos en distintas regiones de Hidalgo este domingo.

Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Feb 22, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

Hidalgo — 22 de febrero de 2026.- Carreteras bloqueadas, vehículos incendiados y corridas de transporte foráneo canceladas convirtieron este domingo al estado de Hidalgo en una de las 18 entidades sacudidas por la ola de violencia que detonó el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, durante un operativo de fuerzas federales en Tapalpa, Jalisco.

Grupos armados replicaron en territorio hidalguense las mismas tácticas de bloqueo y quema registradas simultáneamente en Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Tamaulipas.

La escalada no tomó por sorpresa a una entidad que ya arrastraba episodios graves de violencia. Apenas la víspera, el sábado 21 de febrero, agentes de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo fueron emboscados a tiros en la colonia El Llano, en Tula de Allende, mientras investigaban hallazgos de restos humanos en la zona.

El enfrentamiento dejó tres agresores abatidos, dos detenidos y un agente ministerial herido de bala, según informó la propia Procuraduría estatal.

Derivado de los bloqueos y la quema de automotores en distintas regiones de Hidalgo, diversas líneas de autobuses foráneos suspendieron sus corridas con destino a Michoacán, Guadalajara, Ciudad de México y Guerrero.

La medida dejó varados a cientos de pasajeros en terminales de autobuses de la entidad y agravó la incertidumbre entre quienes intentaban trasladarse por carretera durante la jornada.

El panorama en Hidalgo se complicó adicionalmente con el hallazgo de cuatro personas sin vida en el municipio de Atotonilco de Tula —dos de ellas al interior de un taller mecánico tras un ataque armado— y otros dos cuerpos localizados cerca de la presa El Tejocotal, en Acaxochitlán.

Investigaciones preliminares sugieren que estas últimas víctimas habrían sido privadas de la vida en Puebla y trasladadas posteriormente a territorio hidalguense, de acuerdo con la Procuraduría estatal.

Infografia Rotativo de Querétaro.

Operativo contra El Mencho desata reacción violenta en 18 estados

La cadena de disturbios en Hidalgo y el resto del país se originó tras el operativo federal ejecutado la madrugada de este domingo en Tapalpa, Jalisco, que culminó con la muerte de Oseguera Cervantes.

La Secretaría de la Defensa Nacional confirmó el abatimiento del líder del CJNG, uno de los narcotraficantes más buscados del mundo, por quien la DEA ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que existe coordinación en todos los estados del país para contener la reacción de los grupos delictivos.

En respuesta a la jornada violenta, el Gabinete de Seguridad federal mantiene operativos coordinados en Jalisco y Michoacán como epicentros de la crisis, mientras que entidades colindantes con Hidalgo —como Querétaro, Estado de México y Puebla— activaron dispositivos de prevención en sus respectivos territorios.

La Procuraduría de Hidalgo mantiene abiertas varias líneas de investigación tanto por los hechos violentos del sábado en Tula como por los disturbios de este domingo.

Las autoridades hidalguenses no han emitido hasta el momento un pronunciamiento oficial sobre posibles medidas adicionales como la suspensión de clases o el cierre preventivo de comercios, acciones que sí fueron adoptadas en entidades como Jalisco y Guanajuato. Este medio buscará la postura oficial del gobierno de Hidalgo sobre las medidas de protección a la población.

