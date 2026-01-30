Frente frío 32 provocará lluvias fuertes y evento de Norte en el sureste

Protección Civil recomienda asegurar objetos y evitar zonas de playa ante oleaje elevado.

Nubes de tormenta asociadas al frente frío 32 que provocará lluvias fuertes en el sureste de México

Se prevén chubascos y lluvias fuertes en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco durante las próximas horas.

Por Diario Rotativo Ene 30, 2026
México, 30 de enero de 2026. —Un evento de Norte con vientos de muy fuertes a intensos impactará las costas del Golfo de México durante las próximas horas como consecuencia del avance del frente frío número 32, que además provocará chubascos y lluvias fuertes en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) emitió recomendaciones para la población de las zonas afectadas ante posibles encharcamientos, reducción de visibilidad y oleaje elevado que representa riesgo para actividades marítimas.

El sistema frontal, impulsado por una masa de aire ártico proveniente del norte del continente, afectará inicialmente las costas de Tamaulipas y Veracruz. Durante la noche de este jueves, las condiciones de viento se extenderán hacia Tabasco, la Península de Yucatán y la región del Istmo y Golfo de Tehuantepec, según los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional.

La dependencia federal pidió a los habitantes de las zonas de influencia asegurar objetos que puedan ser proyectados por las rachas de viento, evitar acercarse a las playas debido al oleaje elevado y mantenerse atentos a los avisos de las autoridades locales. También recomendó a las familias contar con un Plan Familiar de Protección Civil actualizado.

Lluvias fuertes en cuatro estados del sureste por frente frío 32

Los chubascos asociados al frente frío 32 podrían generar encharcamientos en zonas urbanas y carreteras de los cuatro estados con pronóstico de precipitaciones. La CNPC indicó que la reducción de visibilidad representa un factor de riesgo adicional para conductores, por lo que sugirió extremar precauciones en traslados por carretera durante las próximas horas.

El oleaje elevado en las costas del Golfo de México constituye una amenaza para embarcaciones menores y actividades pesqueras. Las autoridades de Protección Civil recomendaron a quienes realicen actividades marítimas y costeras suspenderlas temporalmente hasta que las condiciones mejoren.

La población puede consultar información actualizada sobre el avance del sistema frontal a través de los canales oficiales de la CNPC y la Comisión Nacional del Agua. La prevención oportuna y el seguimiento de las indicaciones de autoridades locales de Protección Civil resultan fundamentales para salvaguardar la integridad de las familias en las regiones afectadas.

