México — 16 de marzo de 2026. —La solidaridad con Cuba se mantendrá como eje de la política exterior mexicana, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su conferencia matutina de este domingo.

Desde "Las mañaneras del pueblo", la mandataria defendió el respaldo al pueblo cubano frente al bloqueo comercial y de combustibles que enfrenta la isla, y calificó esa postura como parte esencial del Humanismo Mexicano.

México ha sido históricamente el principal aliado diplomático de Cuba en foros internacionales. En la Asamblea General de la ONU, el país ha votado de manera consistente contra el embargo estadounidense, posición que Sheinbaum refrendó al recordar que México fue "el único país" que se opuso al bloqueo frente a presiones externas. El contexto actual incluye restricciones al suministro de combustibles que agravan la crisis energética en la isla.

Sheinbaum critica a la oposición y defiende el Humanismo Mexicano

La presidenta vinculó la solidaridad internacional con los principios de su proyecto de gobierno. "México es un pueblo fraterno que siempre da la mano al que sufre", señaló, y advirtió que abandonar esa postura significaría perder identidad como nación.

En tono crítico, Sheinbaum lanzó señalamientos contra la oposición de derecha, a la que acusó de actuar con "mezquindad, racismo y clasismo" frente al tema cubano. Contrastó esa posición con lo que describió como los valores de fraternidad del Humanismo Mexicano.

Precisó además que el apoyo a Cuba se realizará sin poner en riesgo los intereses de México. La mandataria enmarcó su postura como un llamado solidario ante una situación que, según dijo, responde directamente al bloqueo comercial impuesto a la isla y a las restricciones recientes en materia de combustibles.

¿Cuál es la situación actual del bloqueo a Cuba?

Cuba enfrenta un doble bloqueo: el embargo comercial de Estados Unidos vigente desde hace más de seis décadas y restricciones más recientes al suministro de combustibles que han profundizado la crisis energética y económica del país caribeño. Sheinbaum subrayó que ambos factores explican la situación actual de la isla.

Hasta el momento, no se han detallado acciones específicas o nuevos programas de asistencia derivados de estas declaraciones.