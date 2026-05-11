Checo Pérez cierra cuarto fin de semana con Cadillac y enfila Imola

México, 11 de mayo de 2026. — Sergio "Checo" Pérez cerró el cuarto fin de semana de Cadillac en la Fórmula 1 con un 16° lugar en el Gran Premio de Miami, y ahora encara el Gran Premio de Emilia Romagna en Imola, prueba que el equipo estadounidense considera clave para medir si el paquete de mejoras estrenado en Florida funcionó.

El tapatío llegó a la bandera a cuadros por tercera carrera consecutiva, en una temporada en la que la regularidad no está garantizada bajo el nuevo reglamento técnico.

La carrera del 3 de mayo en el Hard Rock Stadium dejó dos lecturas distintas para Cadillac. Por un lado, Pérez largó desde el lugar 21 y remontó hasta el 16, llegando a colocarse momentáneamente en el 13 cuando el coche de seguridad neutralizó la carrera.

Por otro, la unidad de potencia mantuvo al monoplaza MAC-26 lejos del ritmo de Williams y Racing Bulls, los rivales directos en la pelea por la zona media de la parrilla. Valtteri Bottas, su compañero finlandés, finalizó 18.

El paquete de nueve actualizaciones aerodinámicas estrenado en Miami incluye nueva suspensión trasera, deflector trasero rediseñado y un soporte distinto en el tubo de escape, según el reporte técnico publicado por la FIA.

Las mejoras se concentran en estabilizar el comportamiento de la parte trasera del coche, talón de Aquiles del MAC-26 durante el arranque de temporada. Hasta el momento, Cadillac no ha precisado cuándo llegará la siguiente actualización.

Kimi Antonelli, piloto italiano de Mercedes, conquistó el GP de Miami con su tercera victoria consecutiva, escoltado por Lando Norris y Oscar Piastri en McLaren.

Max Verstappen, campeón vigente, sufrió un trompo de 360 grados en la primera curva tras un contacto con Antonelli, episodio que reorganizó la carrera durante las primeras 10 vueltas.

La Fórmula 1 mexicana sigue de cerca el desempeño del ícono nacional en su regreso a la categoría tras un año sin asiento.

Imola, la primera cita europea del año para Cadillac

El Gran Premio de Emilia Romagna se disputará del 15 al 17 de mayo en el Autódromo Enzo y Dino Ferrari. Para Cadillac, marca con sede en Detroit y proyecto F1 respaldado por General Motors, será la primera cita europea como escudería.

El circuito italiano, de 4.909 kilómetros y 19 curvas, exige equilibrio aerodinámico fino y un comportamiento estable bajo frenado fuerte, dos áreas donde el MAC-26 muestra carencias.

¿Cuándo correrá Checo Pérez en México con Cadillac?

El Gran Premio de México 2026 está programado para el 30 de octubre al 1 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

La preventa de boletos arrancó desde 2025 y ya se reporta agotada en zonas premium. Hasta el momento, Cadillac no ha confirmado si presentará un paquete de mejoras específico para la carrera en suelo mexicano.