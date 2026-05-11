Cae líder del Cártel del Noroeste por huachicol fiscal en Nuevo León

Cuatro cateos en Nuevo León dejan al líder de la célula detenido; siete tigres y armas aseguradas.

Omar García Harfuch anuncia detención del líder del Cártel del Noroeste en Nuevo León con 7 tigres asegurados

Cuatro órdenes de cateo se ejecutaron en San Pedro Garza García, Monterrey y Allende; uno de los inmuebles resguardaba siete tigres.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 11, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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México, 11 de mayo de 2026. — Siete tigres bajo resguardo, 10 armas de fuego y un líder criminal en custodia. Ese es el saldo del operativo que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció este lunes en Nuevo León, tras la ejecución de cuatro órdenes de cateo contra una célula afín al Cártel del Noroeste señalada por huachicol fiscal.

La investigación derivó del aseguramiento previo de un buque en Tamaulipas, una de las terminales de la red de combustible importado de manera ilícita desde Estados Unidos.

Los cateos se ejecutaron en San Pedro Garza García, Monterrey y Allende, con participación coordinada de la Secretaría de Marina, la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la SSPC y la Fiscalía General de la República, según el comunicado oficial difundido por el Gabinete de Seguridad.

El golpe dejó a José Antonio "N", de 39 años, identificado como líder de la célula, junto con una mujer de 41. Ambos quedaron a disposición del Ministerio Público federal, que definirá su situación jurídica en las próximas horas.

El listado de aseguramientos incluyó nueve armas cortas y una larga, cartuchos, dosis de droga, 11 vehículos, seis motocicletas, equipos de cómputo, dinero en efectivo y los siete felinos hallados en una de las propiedades intervenidas, sin que la SSPC precisara si los animales contaban con permisos legales ni el sitio al que serán trasladados.

El esquema de huachicol fiscal por el que se persigue a esta estructura criminal consiste en declarar volúmenes menores de hidrocarburo al cruzar la frontera norte para comercializar la diferencia sin pagar el IEPS ni el IVA correspondientes.

Omar Garc\u00eda Harfuch anuncia detenci\u00f3n del l\u00edder del C\u00e1rtel del Noroeste en Nuevo Le\u00f3n con 7 tigres asegurados Cuatro órdenes de cateo se ejecutaron en San Pedro Garza García, Monterrey y Allende; uno de los inmuebles resguardaba siete tigres. rotativo.com.mx

Reportes regionales ubicaron los inmuebles cateados como propiedades vinculadas a Roberto Blanco Cantú, conocido como "el señor de los buques", presunto socio mayoritario de la empresa MEFRA FLETES dedicada a la comercialización de hidrocarburos procedentes de Estados Unidos.

La red de huachicol fiscal con epicentro en Tamaulipas alcanzó también a Querétaro: en septiembre de 2025 la FGR mantenía 10 gasolineras aseguradas en San Juan del Río, Pedro Escobedo y la capital del estado por el mismo esquema.

Cártel del Noroeste, designado terrorista por Estados Unidos

El Cártel del Noroeste figura desde 2025 en la lista de organizaciones terroristas extranjeras del gobierno estadounidense, designación impulsada por la administración de Donald Trump como parte del endurecimiento de la cooperación antidrogas bilateral.

La organización opera con presencia activa en el norte del país y ha sido señalada por tráfico de drogas, extorsión y contrabando de combustible.

¿Qué otras estructuras criminales han caído en 2026?

La acción se suma a la serie de golpes federales contra el crimen organizado ejecutados en lo que va del año contra estructuras del Cártel de Sinaloa, el CJNG, el Cártel del Golfo y, ahora, el Cártel del Noroeste; un patrón de presión simultánea sobre las cuatro organizaciones que mantienen presencia operativa entre el norte y el centro de México, en el contexto del informe anual de la Guardia Nacional aprobado por el Senado el mes pasado.

Omar Garc\u00eda Harfuch anuncia detenci\u00f3n del l\u00edder del C\u00e1rtel del Noroeste en Nuevo Le\u00f3n con 7 tigres asegurados

Cuatro órdenes de cateo se ejecutaron en San Pedro Garza García, Monterrey y Allende; uno de los inmuebles resguardaba siete tigres.

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