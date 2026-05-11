México, 11 de mayo de 2026. — Siete tigres bajo resguardo, 10 armas de fuego y un líder criminal en custodia. Ese es el saldo del operativo que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció este lunes en Nuevo León, tras la ejecución de cuatro órdenes de cateo contra una célula afín al Cártel del Noroeste señalada por huachicol fiscal.

La investigación derivó del aseguramiento previo de un buque en Tamaulipas, una de las terminales de la red de combustible importado de manera ilícita desde Estados Unidos.

Los cateos se ejecutaron en San Pedro Garza García, Monterrey y Allende, con participación coordinada de la Secretaría de Marina, la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la SSPC y la Fiscalía General de la República, según el comunicado oficial difundido por el Gabinete de Seguridad.

El golpe dejó a José Antonio "N", de 39 años, identificado como líder de la célula, junto con una mujer de 41. Ambos quedaron a disposición del Ministerio Público federal, que definirá su situación jurídica en las próximas horas.

El listado de aseguramientos incluyó nueve armas cortas y una larga, cartuchos, dosis de droga, 11 vehículos, seis motocicletas, equipos de cómputo, dinero en efectivo y los siete felinos hallados en una de las propiedades intervenidas, sin que la SSPC precisara si los animales contaban con permisos legales ni el sitio al que serán trasladados.

El esquema de huachicol fiscal por el que se persigue a esta estructura criminal consiste en declarar volúmenes menores de hidrocarburo al cruzar la frontera norte para comercializar la diferencia sin pagar el IEPS ni el IVA correspondientes.

Cuatro órdenes de cateo se ejecutaron en San Pedro Garza García, Monterrey y Allende; uno de los inmuebles resguardaba siete tigres. rotativo.com.mx

Reportes regionales ubicaron los inmuebles cateados como propiedades vinculadas a Roberto Blanco Cantú, conocido como "el señor de los buques", presunto socio mayoritario de la empresa MEFRA FLETES dedicada a la comercialización de hidrocarburos procedentes de Estados Unidos.

La red de huachicol fiscal con epicentro en Tamaulipas alcanzó también a Querétaro: en septiembre de 2025 la FGR mantenía 10 gasolineras aseguradas en San Juan del Río, Pedro Escobedo y la capital del estado por el mismo esquema.

Cártel del Noroeste, designado terrorista por Estados Unidos

El Cártel del Noroeste figura desde 2025 en la lista de organizaciones terroristas extranjeras del gobierno estadounidense, designación impulsada por la administración de Donald Trump como parte del endurecimiento de la cooperación antidrogas bilateral.

La organización opera con presencia activa en el norte del país y ha sido señalada por tráfico de drogas, extorsión y contrabando de combustible.

¿Qué otras estructuras criminales han caído en 2026?

La acción se suma a la serie de golpes federales contra el crimen organizado ejecutados en lo que va del año contra estructuras del Cártel de Sinaloa, el CJNG, el Cártel del Golfo y, ahora, el Cártel del Noroeste; un patrón de presión simultánea sobre las cuatro organizaciones que mantienen presencia operativa entre el norte y el centro de México, en el contexto del informe anual de la Guardia Nacional aprobado por el Senado el mes pasado.