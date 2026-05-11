Cerro Gordo-El Sitio: 33 mil m² asfaltados y tercera etapa arranca ya

San Juan del Río, 11 de mayo de 2026. — Nueve millones 700 mil pesos de inversión, 5 mil 253 habitantes beneficiados de manera directa y el arranque inmediato de la tercera fase.

Esa es la cuenta que dejó la entrega de la segunda etapa del camino que conecta a Cerro Gordo con la comunidad de El Sitio, encabezada por el gobernador Mauricio Kuri González y el alcalde Roberto Cabrera Valencia este lunes en el kilómetro 10+500 del corredor rural sanjuanense.

La intervención permitió ampliar una vialidad originalmente angosta y con problemas en su asfalto, además de que algunos tramos llegaron a tres carriles tras la modernización, precisó la titular de la Comisión Estatal de Infraestructura (CEI), Sonia Carrillo Rosillo.

El paquete incorporó cunetas, defensa metálica, alcantarillas para drenaje pluvial, señalamientos horizontales y verticales, así como dispositivos de seguridad vial.

Mauricio Kuri González y Roberto Cabrera Valencia durante la entrega de la segunda etapa del camino Cerro Gordo-El Sitio en el kilómetro 10+500 de San Juan del Río. rotativo.com.mx

"Estamos sumando casi 40 millones de inversión en tu administración para este camino, que se traduce en 33 mil metros cuadrados de asfalto", subrayó Carrillo Rosillo al hacer el balance del sexenio en este corredor rural específico.

La cifra acumula intervenciones estatales previas además de la segunda etapa entregada este lunes.

Tercera etapa: tres carriles, 11 metros de ancho y drenaje

La funcionaria estatal anunció el inicio inmediato de los trabajos de la tercera etapa de modernización. La nueva fase proyecta ampliar la superficie de rodamiento a un ancho de tres carriles —11 metros— y la incorporación de obras de drenaje.

La administración estatal no precisó el monto comprometido para esta nueva fase, la extensión total proyectada ni la fecha estimada de conclusión.

El alcalde Roberto Cabrera Valencia caracterizó la obra como herencia de dos sexenios. La petición de modernización arrancó en una administración estatal previa, donde quedó concluido un primer tramo, y la culminación se traslada a la gestión actual con la segunda etapa entregada este lunes y la tercera que inicia de inmediato.

Mauricio Kuri González y Roberto Cabrera Valencia durante la entrega de la segunda etapa del camino Cerro Gordo-El Sitio en el kilómetro 10+500 de San Juan del Río. rotativo.com.mx

"Es la única vialidad que desde la 120 va a atravesar hasta el estado de Hidalgo, siendo una alternativa vial muy importante", subrayó sobre la función estratégica del camino.

El presidente del Comité de Obra, Efraín Ramírez Ugalde, recibió la entrega en representación de los beneficiarios de la comunidad del Sitio, una zona caracterizada por su vocación ganadera y agrícola que abarca dos ejidos cuyo territorio alcanza un fragmento del estado de Hidalgo.

Cerro Gordo-El Sitio dentro de 508.4 mdp invertidos en zona oriente

La modernización se inscribe en una inversión estatal acumulada de 508.4 millones de pesos durante el sexenio para la zona oriente del municipio —corredor que la dependencia estatal acotó "desde el Paseo Central hasta El Sitio"—, conforme reportó el secretario estatal de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, José Pío X. Salgado Tovar, durante la entrega del Tianguis Fundadores la misma mañana.

El balance global del sexenio para San Juan del Río asciende a mil 360 millones de pesos a través de 163 acciones.

A la conectividad por este camino se suma el desarrollo paralelo del libramiento metropolitano de 95 kilómetros, cuyo trazo cruza por el camino a El Sitio y contempla una posible caseta en la zona del Sitio o Fundadores.

Mauricio Kuri González y Roberto Cabrera Valencia durante la entrega de la segunda etapa del camino Cerro Gordo-El Sitio en el kilómetro 10+500 de San Juan del Río. rotativo.com.mx

El cruce de ambos proyectos —el corredor rural y el libramiento estatal de cuota— ha empujado al ayuntamiento sanjuanense a integrar el ordenamiento territorial de la zona oriente al programa urbano vigente.

¿Cuántos carriles tendrá la tercera etapa de Cerro Gordo-El Sitio?

La tercera fase de modernización ampliará la superficie de rodamiento a tres carriles con un ancho total de 11 metros e incorporará obras de drenaje, conforme al proyecto que adelantó la titular de la CEI este lunes. La administración estatal no precisó el monto, la extensión total ni el plazo de conclusión.