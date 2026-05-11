San Juan del Río, 11 de mayo de 2026. — Las canchas techadas del Centro Cultural y de Convenciones (CECUCO) recibieron este lunes a las primeras familias beneficiarias del nuevo paquete de servicios de asistencia y entrega de canasta alimentaria del gobierno estatal en San Juan del Río.
El gobernador Mauricio Kuri González, el alcalde Roberto Cabrera Valencia y el secretario de Desarrollo Social del Estado, Luis Nava, encabezaron la jornada que combinó la inauguración formal de los servicios con la entrega de despensas a beneficiarios del programa estatal.
El acto se acompañó de la presentación del programa "Contigo y tu Bebé", iniciativa enfocada en primera infancia que opera en el mismo recinto. "Contigo y tu Bebé es un programa para apoyar justamente desde la primera infancia y que todos nuestros niñas y niños crezcan y puedan desarrollar todo su potencial", explicó el titular de SEDESOQ.
El gobernador sintetizó la agenda de la mañana sin precisar cifras: "tenemos temas de desarrollo social, de ayuda para las familias, para los chavitos, temas de salud". Tras el banderazo se trasladó a entregas de obra y anuncios en otros puntos del municipio.
Canasta alimentaria: 102 mil apoyos acumulados en Querétaro
La entrega se integra a la operación del programa estatal Contigo en tu Mesa, que durante el primer bimestre de 2026 distribuyó tres mil 300 despensas y acumula 102 mil 094 apoyos alimentarios desde su arranque, según el reporte más reciente de la dependencia estatal.
La canasta básica del esquema incluye productos como arroz, frijol, aceite, azúcar, pasta, atún y otros alimentos no perecederos, dirigidos a adultos mayores sin pensión, madres solteras con dependientes económicos y personas con discapacidad.
San Juan del Río ha figurado entre los municipios con mayor distribución del programa. En la primera entrega de 2024 la SEDESOQ destinó 6 mil 321 paquetes al municipio dentro de una jornada estatal que sumó 20 mil 788 personas atendidas en la zona metropolitana de Querétaro.
¿Cuántas canastas entregó SEDESOQ este lunes en SJR?
La dependencia estatal no precisó el número de despensas distribuidas durante la jornada en el CECUCO, ni el monto invertido en la inauguración de los servicios de asistencia.