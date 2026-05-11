Kuri y Cabrera entregan canasta alimentaria e inauguran servicios en SJR

El programa Contigo en tu Mesa acumula 102 mil apoyos en Querétaro; la dependencia no precisó cuántos paquetes entregó este lunes en San Juan del Río.

Mauricio Kuri y Roberto Cabrera encabezan entrega de canasta alimentaria e inauguración de servicios en el CECUCO de San Juan del Río

Mauricio Kuri González, Roberto Cabrera Valencia y Luis Nava durante la jornada de inauguración de servicios de asistencia en el CECUCO de San Juan del Río el 11 de mayo de 2026.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 11, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 11 de mayo de 2026. — Las canchas techadas del Centro Cultural y de Convenciones (CECUCO) recibieron este lunes a las primeras familias beneficiarias del nuevo paquete de servicios de asistencia y entrega de canasta alimentaria del gobierno estatal en San Juan del Río.

El gobernador Mauricio Kuri González, el alcalde Roberto Cabrera Valencia y el secretario de Desarrollo Social del Estado, Luis Nava, encabezaron la jornada que combinó la inauguración formal de los servicios con la entrega de despensas a beneficiarios del programa estatal.

El acto se acompañó de la presentación del programa "Contigo y tu Bebé", iniciativa enfocada en primera infancia que opera en el mismo recinto. "Contigo y tu Bebé es un programa para apoyar justamente desde la primera infancia y que todos nuestros niñas y niños crezcan y puedan desarrollar todo su potencial", explicó el titular de SEDESOQ.

El gobernador sintetizó la agenda de la mañana sin precisar cifras: "tenemos temas de desarrollo social, de ayuda para las familias, para los chavitos, temas de salud". Tras el banderazo se trasladó a entregas de obra y anuncios en otros puntos del municipio.

Canasta alimentaria: 102 mil apoyos acumulados en Querétaro

La entrega se integra a la operación del programa estatal Contigo en tu Mesa, que durante el primer bimestre de 2026 distribuyó tres mil 300 despensas y acumula 102 mil 094 apoyos alimentarios desde su arranque, según el reporte más reciente de la dependencia estatal.

La canasta básica del esquema incluye productos como arroz, frijol, aceite, azúcar, pasta, atún y otros alimentos no perecederos, dirigidos a adultos mayores sin pensión, madres solteras con dependientes económicos y personas con discapacidad.

San Juan del Río ha figurado entre los municipios con mayor distribución del programa. En la primera entrega de 2024 la SEDESOQ destinó 6 mil 321 paquetes al municipio dentro de una jornada estatal que sumó 20 mil 788 personas atendidas en la zona metropolitana de Querétaro.

¿Cuántas canastas entregó SEDESOQ este lunes en SJR?

La dependencia estatal no precisó el número de despensas distribuidas durante la jornada en el CECUCO, ni el monto invertido en la inauguración de los servicios de asistencia.

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