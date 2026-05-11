Farías acusa al huachicol fiscal de "operación de Estado" en quinta carta a Sheinbaum

Defensa del exfuncionario denuncia que la Marina niega información bajo argumento de seguridad nacional.

El vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, recluido en El Altiplano por huachicol fiscal, envía quinta carta a Sheinbaum el 10 de mayo de 2026.

Manuel Roberto Farías Laguna, vicealmirante del Estado Mayor, detenido en septiembre de 2025 por huachicol fiscal.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García May 11, 2026
Mariana Torres García

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México, 11 de mayo de 2026. — Quinta carta, ninguna respuesta. El vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna envió este domingo 10 de mayo, desde el Centro Federal de Readaptación Social No. 1 "El Altiplano", una nueva misiva a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la que acusa que el caso de huachicol fiscal en su contra es "una operación de Estado" y que su vida corre peligro en México.

Es la quinta carta que envía desde prisión sin recibir respuesta formal del Ejecutivo, según confirmó su defensa.

Farías Laguna aprovechó el reclamo público que la presidenta hizo a Estados Unidos por la acusación contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, para exigir el mismo estándar de pruebas en su propio caso.

"Le solicito que tanto la Fiscalía General de la República como la Secretaría de Marina me proporcionen la información solicitada como derecho de defensa y así seamos congruentes con la justicia que usted dice que los mexicanos contamos y merecemos", se lee en la misiva.

Hasta el momento, ni la Presidencia ni la Marina han confirmado o desmentido la recepción del documento.

El exfuncionario, segundo en jerarquía operativa de la Secretaría de Marina al momento de su detención en septiembre de 2025, está vinculado a proceso por delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos.

La FGR lo señala como cabeza de la red criminal conocida como Los Primos, dedicada al huachicol fiscal en aduanas marítimas desde puertos de Tampico y Altamira.

Su hermano Fernando, contralmirante prófugo durante meses, fue detenido en Argentina el 23 de abril pasado y permanece pendiente de extradición.

Defensa denuncia indefensión y oculta información clave

La defensa, encabezada por el despacho Epigmenio Mendieta & Asociados, ha sostenido que la Marina niega información solicitada al amparo del argumento de "seguridad nacional", lo que dejaría a Farías en estado de indefensión jurídica.

En cartas anteriores, el vicealmirante denunció que su audiencia de vinculación a proceso estuvo viciada por "un efecto corruptor ocasionado por una conferencia de prensa un día antes", donde se le exhibió como culpable.

La defensa también solicitó llamar a comparecer al exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, tío de los hermanos Farías, sobre quien Sheinbaum negó en abril que existiera investigación en curso.

¿Qué papel tenían los hermanos Farías Laguna?

La FGR identificó a Manuel Roberto como vicealmirante del Estado Mayor y a Fernando como contralmirante, ambos sobrinos del extitular de Marina.

La red Los Primos habría facilitado la entrada de buques con diésel y gasolina importados de Texas en los puertos de Tampico y Altamira, declarando los cargamentos como "aditivos para aceites" para evadir el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

En Querétaro, la FGR mantiene aseguradas diez gasolineras vinculadas a la misma red, incluidas dos estaciones El Sauz sobre la autopista México-Querétaro.

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