México, 20 de abril de 2026. —El hombre que disparó este lunes contra turistas desde la Pirámide de la Luna en la Zona Arqueológica de Teotihuacán portaba simbología asociada a los autores de la masacre de Columbine y actuó justo en el aniversario 27 de ese tiroteo escolar, de acuerdo con los elementos que aseguraron las autoridades federales en el lugar.

El ataque dejó dos muertos —una turista canadiense y el propio agresor, que se quitó la vida— y 13 heridos ya identificados, según el reporte oficial que Protección Civil del Estado de México difundió esta tarde con el desglose nominal de las víctimas.

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México confirmó que en el cuerpo del atacante se aseguraron un arma de fuego, un arma blanca y cartuchos útiles. Reportes posteriores de la Secretaría de Seguridad del Estado de México precisaron que el sujeto llevaba además un arma larga tipo cacería, botas tácticas, cubrebocas y una bolsa con múltiples cartuchos, lo que las autoridades interpretan como indicios de preparación previa.

Entre sus pertenencias fue localizada una credencial oficial que lo identificaría como ciudadano mexicano con domicilio en la Ciudad de México, aunque la Fiscalía mexiquense no ha difundido su nombre mientras continúa la integración de la carpeta. Estos operativos contrastan con la línea de prevención del delito que la Guardia Nacional despliega en otros puntos del país, concentrados mayormente en crimen organizado y no en atacantes solitarios.

El aniversario 27 de Columbine y la simbología asegurada al agresor

La coincidencia de fecha no pasó desapercibida para los investigadores. El 20 de abril de 1999, Eric Harris y Dylan Klebold mataron a 13 personas en la preparatoria Columbine de Colorado antes de suicidarse. El agresor de Teotihuacán vestía una camiseta cuya leyenda exacta mantiene versiones divergentes entre medios y reporteros asignados al caso: algunas coberturas reportan "Natural Selection" —la frase de la camiseta que usó Harris—, otras mencionan "Disconnect & Self Destruct", y el reporte de Infobae apunta a un estampado de la comunidad digital True Crime asociado con Klebold. Las autoridades no han confirmado oficialmente la inscripción literal, pero sí han vinculado la simbología con la subcultura que glorifica ese tipo de ataques. Entre los objetos asegurados al atacante también aparecieron materiales con referencias a la ex Unión Soviética, que la Fiscalía analiza como parte del perfil.

El método replica patrones documentados del llamado tirador solitario: elección de un sitio con alta afluencia turística, uso de armas de cacería con menos restricciones legales, planeación del atuendo y fecha simbólica, y el suicidio del agresor al final del ataque. El hombre subió a la segunda plataforma de la Pirámide de la Luna —de 45 metros de altura— cerca del mediodía y abrió fuego contra la explanada.

Testigos reportaron cerca de 20 detonaciones. Parte de los visitantes se arrojó al suelo, mientras otros descendieron de manera improvisada por los escalones prehispánicos, lo que generó lesiones adicionales por caídas. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo instruyó al Gabinete de Seguridad investigar los hechos y estableció contacto con la Embajada de Canadá tras la muerte de la ciudadana de ese país.

Los 13 heridos identificados por Protección Civil del Estado de México

Protección Civil mexiquense, a través de su coordinador Adrián Hernández Romero, publicó el desglose nominal de los lesionados: seis mujeres estadounidenses, tres colombianos, dos brasileñas, una canadiense y un ruso. Los tres casos más graves fueron trasladados del Hospital General de Axapusco al Hospital de Especialidades de Ixtapaluca: Gerónimo González Castro, niño colombiano de seis años con dos impactos de proyectil de arma de fuego en tibia y peroné derecho; Dayana Paola Castro Calderón, colombiana de 37 años, con heridas en rótula izquierda y glúteo derecho; y Delicia Li de Yong, canadiense de 29 años, con lesión en zona supraescapular derecha, trasladada en ambulancia GAMMA. Tres víctimas más permanecen hospitalizadas en Axapusco con lesiones musculoesqueléticas por arma de fuego: un hombre ruso de 32 años, una colombiana de 22 y una brasileña de 55.

La Clínica San Martín de las Pirámides recibió a dos turistas estadounidenses del mismo apellido —Alex Daniel Marco Witz, de 29 años, con herida de bala con salida en mano izquierda, y Barriet-D Marco Witz, de 61 años, con lesión en muslo izquierdo, sangrado transvaginal y posible afectación visceral—, ambos trasladados por sus propios medios al Hospital de los Ángeles.

Cinco víctimas más fueron atendidas en el Hospital privado de Teotihuacán sin requerir traslado: tres estadounidenses con lesiones musculoesqueléticas, una con dermoabrasión, y una menor brasileña de 13 años con herida por proyectil, Leticia Mondea Folsta, quien se retiró por sus propios medios rumbo a la Ciudad de México. Las diligencias del Ministerio Público y los peritajes continuaban esta tarde en la Pirámide de la Luna, que permanece acordonada al turismo.

¿Qué hospitales atienden a los heridos del atentado en Teotihuacán?

El reporte oficial documenta tres rutas de ingreso: el Hospital General de Axapusco del IMSS-Bienestar, la Clínica San Martín de las Pirámides y el Hospital privado de Teotihuacán. Los traslados de segundo nivel se realizaron al Hospital de Especialidades de Ixtapaluca y al Hospital de los Ángeles. El IMSS-Bienestar informó por separado que entre los atendidos hay una menor de edad, cuatro personas con lesiones por arma de fuego, una con fractura, una con esguince y una con crisis de ansiedad.

La Secretaría de Cultura federal, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia, cerró la zona arqueológica al público y otorgó facilidades a las autoridades para las diligencias. La titular de Cultura, Claudia Curiel, acudió al sitio para acompañar a los familiares de las víctimas. Las autoridades mantienen abiertas varias líneas de investigación mientras analizan los materiales asegurados al agresor para esclarecer el móvil del ataque.