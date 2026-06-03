Negocios de Querétaro arriesgan multas de 20 millones por transmitir el Mundial sin licencia

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial alista operativos contra bares y restaurantes que proyecten los partidos sin pagar los derechos correspondientes.

Aficionados observan un partido de futbol en una pantalla dentro de un bar durante la temporada del Mundial 2026.

Clientes siguen un encuentro del Mundial 2026 en la pantalla de un establecimiento, escena que se repetirá en Querétaro durante el torneo.

Foto: Ilustrativa/ (depositphotos)
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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Jun 03, 2026
Mariana Torres García

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Querétaro, 3 de junio de 2026.- Los bares, restaurantes y comercios de Querétaro que transmitan los partidos del Mundial 2026 sin licencia se exponen a multas de hasta 20 millones de pesos, advirtió el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) a unos días del arranque del torneo.

La alerta la formuló Carolina Pérez Luna, directora divisional de Protección a la Propiedad Intelectual del organismo. La FIFA mantiene más de 340 marcas registradas —logotipos, frases y transmisiones oficiales protegidas por la ley— y exhibir un encuentro ante clientes sin autorización vulnera esos derechos, lo que abre la puerta a sanciones, clausuras y acciones legales.

El malentendido más común es sencillo de explicar: contratar televisión de paga para el hogar no habilita a proyectar los partidos en un local comercial. La transmisión pública exige un paquete distinto al doméstico.

¿Puedo transmitir el Mundial en mi negocio?

Sí, con permiso. Un establecimiento se arriesga a sanción cuando cobra entrada para ver los encuentros, vende accesos especiales, monta promociones ligadas al torneo o se anuncia como sede oficial sin contar con derechos.

La base legal es la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, y los operativos de vigilancia se concentrarán en zonas aledañas a estadios y espacios de transmisión masiva. El instituto abrió asesorías gratuitas para regularizar permisos antes del 11 de junio.

Querétaro, sede alterna con Fan Fest propio

La advertencia federal aterriza en una entidad que ya alista su propia fiesta. Querétaro funge como sede alterna del torneo, y el Ayuntamiento capitalino organiza el MéxicoQ Zona Fest en el Estadio Corregidora, con acceso de 80 pesos que incluye la transmisión en pantalla gigante y concierto por jornada.

Ese recinto opera como la vía autorizada, frente al riesgo que corren los establecimientos que improvisen por su cuenta.

El atractivo económico explica la tentación. A escala nacional, entre 20 y 25% de los aficionados seguirán los encuentros en bares y restaurantes, un consumo que el sector calcula en cientos de millones de dólares adicionales.

Para el comercio establecido de Querétaro, el Mundial significa derrama, siempre que la señal cumpla la norma.

Pérez Luna sostuvo que la regularización está al alcance de cualquier propietario que se acerque al instituto, una gestión que evita el riesgo de cerrar las puertas en plena temporada mundialista.

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