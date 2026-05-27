Querétaro Capital amplía horarios de taquilla para MéxicoQ Zona Fest

Querétaro, 27 de mayo de 2026.- El Ayuntamiento de Querétaro amplió los horarios de taquilla del MéxicoQ Zona Fest tras detectar que muchos interesados no alcanzaban a comprar por las mañanas. El alcalde Felifer Macías Olvera anunció la apertura adicional en Estadio Corregidora y la operación de fin de semana.
"Ya abrimos taquillas de las 8 de la mañana a las 8 de la noche. Nos habían llegado muchos mensajes de mucha gente que no podía ir en las mañanas a comprar sus boletos", explicó el edil capitalino.
Estadio Corregidora hasta la noche
En el Estadio Corregidora la venta opera de 8:00 a 20:00 horas durante días hábiles. Los sábados y domingos las taquillas abren de 9:00 a 13:00 horas, una ventana adicional pensada para quienes solo pueden acudir en fin de semana.
En el Centro Cívico y en las siete delegaciones de la capital el horario se mantiene de 8:00 a 16:00 horas, sin operación de sábado y domingo.
Boleto de 80 pesos con todo incluido
El acceso general al fan fest mundialista cuesta $80 pesos. La entrada incluye la transmisión de todos los partidos del Mundial 2026 en pantalla gigante más el concierto estelar de cada jornada.
La venta acumulada del fan fest ya supera los 17 mil boletos, con Bronco encabezando la preferencia del público, seguido de Panteón Rococó, Los Ángeles Azules y El Tri. La demanda registrada anticipa que el aforo del Estadio Corregidora se agotará antes del inicio del torneo.