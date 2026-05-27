Querétaro Capital amplía horarios de taquilla para MéxicoQ Zona Fest

El municipio extendió la operación de venta en Estadio Corregidora y abrió taquillas los fines de semana ante la alta demanda del fan fest mundialista.

Taquillas del Estadio Corregidora durante venta de boletos del MéxicoQ Zona Fest en Querétaro

Las taquillas del Estadio Corregidora operan ahora de 8 de la mañana a 8 de la noche para el fan fest mundialista.

Foto: Ilustrativa/ (depositphotos)
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 27, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 27 de mayo de 2026.- El Ayuntamiento de Querétaro amplió los horarios de taquilla del MéxicoQ Zona Fest tras detectar que muchos interesados no alcanzaban a comprar por las mañanas. El alcalde Felifer Macías Olvera anunció la apertura adicional en Estadio Corregidora y la operación de fin de semana.

"Ya abrimos taquillas de las 8 de la mañana a las 8 de la noche. Nos habían llegado muchos mensajes de mucha gente que no podía ir en las mañanas a comprar sus boletos", explicó el edil capitalino.

Estadio Corregidora hasta la noche

En el Estadio Corregidora la venta opera de 8:00 a 20:00 horas durante días hábiles. Los sábados y domingos las taquillas abren de 9:00 a 13:00 horas, una ventana adicional pensada para quienes solo pueden acudir en fin de semana.

En el Centro Cívico y en las siete delegaciones de la capital el horario se mantiene de 8:00 a 16:00 horas, sin operación de sábado y domingo.

Boleto de 80 pesos con todo incluido

El acceso general al fan fest mundialista cuesta $80 pesos. La entrada incluye la transmisión de todos los partidos del Mundial 2026 en pantalla gigante más el concierto estelar de cada jornada.

La venta acumulada del fan fest ya supera los 17 mil boletos, con Bronco encabezando la preferencia del público, seguido de Panteón Rococó, Los Ángeles Azules y El Tri. La demanda registrada anticipa que el aforo del Estadio Corregidora se agotará antes del inicio del torneo.

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