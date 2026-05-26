Feria San Juan del Río 2026 abrirá cuatro días con acceso gratuito

Cuatro fechas eliminarán el cobro de 80 y 150 pesos al recinto ferial sanjuanense.

Cuatro días gratis Feria San Juan del Río 2026 recinto ferial 22 23 24 y 29 de junio

Roberto Cabrera Valencia anunció cuatro días sin cobro de acceso al recinto ferial de la Feria San Juan del Río 2026.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 26, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 26 de mayo de 2026. --- Cuatro jornadas de la Feria San Juan del Río 2026 abrirán sin cobro de acceso al recinto ferial: el lunes 22, martes 23, miércoles 24 y lunes 29 de junio.

El presidente municipal Roberto Cabrera Valencia anunció que durante esos días se eliminará la tarifa de 80 pesos del horario familiar y la de 150 pesos del horario de espectáculos estelares, con los juegos mecánicos disponibles bajo el mismo esquema sin costo adicional.

La decisión incluye al miércoles 24 de junio, día de San Juan Bautista y fecha en que el municipio celebra su 495 aniversario de fundación. Las cuatro fechas gratuitas se concentran en días entre semana del periodo ferial, que correrá del 18 al 30 de junio.

Las jornadas de fin de semana, así como los días con presentaciones estelares de Gloria Trevi, Pancho Barraza y Tucanes de Tijuana en el Teatro Expositor, mantienen los costos regulares.

"Será una feria muy familiar", justificó Cabrera Valencia ante medios reunidos en el Hotel Fiesta Americana Hacienda Galindo. El alcalde estimó una derrama económica de hasta siete millones de pesos diarios y dijo que el municipio busca consolidar la edición 2026 como antesala al 500 aniversario de San Juan del Río en 2031.

Horarios y costos vigentes en días con cobro

Concepto

Horario

Costo

Acceso familiar diurno

15:00 a 19:00 horas

80 pesos

Espectáculos estelares

19:00 a 24:00 horas

150 pesos

Juegos mecánicos (incluidos con acceso)

Lunes a viernes 16:00 a 23:00; fines de semana 15:00 a 24:00

Sin costo adicional

Juegos premium

---

Costo extra

Lunes 22, martes 23, miércoles 24 y lunes 29 de junio

Todo el día

Acceso 100% gratuito

Fuente: Gobierno Municipal de San Juan del Río.

¿Qué incluye el boleto de acceso al recinto ferial?

El boleto del recinto ferial cubre el uso ilimitado de 17 juegos espectaculares familiares y 16 juegos infantiles, además del acceso al Teatro Expositor. Dos juegos calificados como premium operarán con cobro adicional cuyo monto el patronato no detalló al cierre de la rueda de prensa.

La compra de boletos al Palenque o a la Plaza de Toros con Cuernos Chuecos incluye el acceso al recinto ferial sin pago extra.

El recinto operará con 2 mil 800 espacios de estacionamiento confirmados y el municipio gestiona 1 mil 500 cajones adicionales. El secretario de Servicios Públicos Municipales, Ernesto Mora, dijo que el costo del estacionamiento se definirá en los próximos días, con la consigna de que sea "atractivo para la economía".

Habrá 120 espacios comerciales de 3 por 3 metros con cuota de 15 mil pesos y 30 lugares gastronómicos de 4 por 3 metros con cuota de 50 mil pesos, todos reservados de manera prioritaria para emprendedores y comercios sanjuanenses.

El patronato organizador encabezado por Cabrera Valencia opera con un presupuesto de 15 millones de pesos, la mitad del ejercicio anterior. La reina Viviana Landeras Cortés, presentada el 22 de mayo en el Portal del Diezmo, será coronada el viernes 19 de junio durante el concierto de Yuri en el Jardín de la Independencia.

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