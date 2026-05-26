Feria San Juan del Río 2026 abrirá cuatro días con acceso gratuito

San Juan del Río, 26 de mayo de 2026. --- Cuatro jornadas de la Feria San Juan del Río 2026 abrirán sin cobro de acceso al recinto ferial: el lunes 22, martes 23, miércoles 24 y lunes 29 de junio.
El presidente municipal Roberto Cabrera Valencia anunció que durante esos días se eliminará la tarifa de 80 pesos del horario familiar y la de 150 pesos del horario de espectáculos estelares, con los juegos mecánicos disponibles bajo el mismo esquema sin costo adicional.
La decisión incluye al miércoles 24 de junio, día de San Juan Bautista y fecha en que el municipio celebra su 495 aniversario de fundación. Las cuatro fechas gratuitas se concentran en días entre semana del periodo ferial, que correrá del 18 al 30 de junio.
Las jornadas de fin de semana, así como los días con presentaciones estelares de Gloria Trevi, Pancho Barraza y Tucanes de Tijuana en el Teatro Expositor, mantienen los costos regulares.
"Será una feria muy familiar", justificó Cabrera Valencia ante medios reunidos en el Hotel Fiesta Americana Hacienda Galindo. El alcalde estimó una derrama económica de hasta siete millones de pesos diarios y dijo que el municipio busca consolidar la edición 2026 como antesala al 500 aniversario de San Juan del Río en 2031.
Horarios y costos vigentes en días con cobro
Concepto
Horario
Costo
Acceso familiar diurno
15:00 a 19:00 horas
80 pesos
Espectáculos estelares
19:00 a 24:00 horas
150 pesos
Juegos mecánicos (incluidos con acceso)
Lunes a viernes 16:00 a 23:00; fines de semana 15:00 a 24:00
Sin costo adicional
Juegos premium
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Costo extra
Lunes 22, martes 23, miércoles 24 y lunes 29 de junio
Todo el día
Acceso 100% gratuito
Fuente: Gobierno Municipal de San Juan del Río.
¿Qué incluye el boleto de acceso al recinto ferial?
El boleto del recinto ferial cubre el uso ilimitado de 17 juegos espectaculares familiares y 16 juegos infantiles, además del acceso al Teatro Expositor. Dos juegos calificados como premium operarán con cobro adicional cuyo monto el patronato no detalló al cierre de la rueda de prensa.
La compra de boletos al Palenque o a la Plaza de Toros con Cuernos Chuecos incluye el acceso al recinto ferial sin pago extra.
El recinto operará con 2 mil 800 espacios de estacionamiento confirmados y el municipio gestiona 1 mil 500 cajones adicionales. El secretario de Servicios Públicos Municipales, Ernesto Mora, dijo que el costo del estacionamiento se definirá en los próximos días, con la consigna de que sea "atractivo para la economía".
Habrá 120 espacios comerciales de 3 por 3 metros con cuota de 15 mil pesos y 30 lugares gastronómicos de 4 por 3 metros con cuota de 50 mil pesos, todos reservados de manera prioritaria para emprendedores y comercios sanjuanenses.
El patronato organizador encabezado por Cabrera Valencia opera con un presupuesto de 15 millones de pesos, la mitad del ejercicio anterior. La reina Viviana Landeras Cortés, presentada el 22 de mayo en el Portal del Diezmo, será coronada el viernes 19 de junio durante el concierto de Yuri en el Jardín de la Independencia.