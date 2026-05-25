Explotan dos tanques de gas en vehículo en Felipe Carrillo Puerto

Querétaro, 25 de mayo de 2026. --- Dos tanques de gas LP que eran transportados dentro de un vehículo explotaron en la colonia Felipe Carrillo Puerto, en el municipio de Querétaro, lo que provocó un incendio vehicular y dejó a dos hombres con quemaduras por lo que fueron trasladados al hospital.
Protección Civil del Municipio de Querétaro reportó el siniestro en sus canales oficiales y confirmó la atención médica prehospitalaria a las víctimas por parte de paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM).
Bomberos de Querétaro capital realizan labores de sofocación y enfriamiento del vehículo tras la explosión de los dos tanques de gas LP. Foto: PC Querétaro.
Hasta el momento, ni Protección Civil municipal ni la Coordinación Estatal de Protección Civil han precisado la identidad de los dos lesionados ni el grado de las quemaduras que presentaban al ser trasladados.
El cuerpo de bomberos de Querétaro capital ejecutó las labores de sofocación y enfriamiento del vehículo en coordinación con personal de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, que cerró la circulación en el lugar para permitir las maniobras.
Bomberos de Querétaro capital realizan labores de sofocación y enfriamiento del vehículo tras la explosión de los dos tanques de gas LP. Foto: PC Querétaro.
La movilización incluyó también a la Coordinación Estatal de Protección Civil y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, según el reporte difundido por la dependencia municipal. La autoridad pidió a los automovilistas tomar precauciones por el cierre vial en la zona mientras se llevaban a cabo los trabajos de remoción.
Hasta el momento, los servicios de emergencia y de seguridad en Querétaro no habían emitido reporte sobre la causa de la detonación ni sobre el estado de salud de los dos hombres trasladados al hospital.