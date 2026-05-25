Explotan dos tanques de gas en vehículo en Felipe Carrillo Puerto

Dos hombres con quemaduras son trasladados por paramédicos del CRUM tras incendio vehicular en la colonia Felipe Carrillo Puerto.

Vehículo incendiado tras explosión de dos tanques de gas LP en colonia Felipe Carrillo Puerto, Querétaro

Bomberos de Querétaro capital realizan labores de sofocación y enfriamiento del vehículo tras la explosión de los dos tanques de gas LP.

Foto: PC Querétaro.
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 25, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 25 de mayo de 2026. --- Dos tanques de gas LP que eran transportados dentro de un vehículo explotaron en la colonia Felipe Carrillo Puerto, en el municipio de Querétaro, lo que provocó un incendio vehicular y dejó a dos hombres con quemaduras por lo que fueron trasladados al hospital.

Protección Civil del Municipio de Querétaro reportó el siniestro en sus canales oficiales y confirmó la atención médica prehospitalaria a las víctimas por parte de paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM).

Veh\u00edculo incendiado tras explosi\u00f3n de dos tanques de gas LP en colonia Felipe Carrillo Puerto, Quer\u00e9taro Bomberos de Querétaro capital realizan labores de sofocación y enfriamiento del vehículo tras la explosión de los dos tanques de gas LP. Foto: PC Querétaro.

Hasta el momento, ni Protección Civil municipal ni la Coordinación Estatal de Protección Civil han precisado la identidad de los dos lesionados ni el grado de las quemaduras que presentaban al ser trasladados.

El cuerpo de bomberos de Querétaro capital ejecutó las labores de sofocación y enfriamiento del vehículo en coordinación con personal de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, que cerró la circulación en el lugar para permitir las maniobras.

Veh\u00edculo incendiado tras explosi\u00f3n de dos tanques de gas LP en colonia Felipe Carrillo Puerto, Quer\u00e9taro Bomberos de Querétaro capital realizan labores de sofocación y enfriamiento del vehículo tras la explosión de los dos tanques de gas LP. Foto: PC Querétaro.

La movilización incluyó también a la Coordinación Estatal de Protección Civil y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, según el reporte difundido por la dependencia municipal. La autoridad pidió a los automovilistas tomar precauciones por el cierre vial en la zona mientras se llevaban a cabo los trabajos de remoción.

Hasta el momento, los servicios de emergencia y de seguridad en Querétaro no habían emitido reporte sobre la causa de la detonación ni sobre el estado de salud de los dos hombres trasladados al hospital.

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