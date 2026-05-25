San Juan del Río, 25 de mayo de 2026. ---El presidente municipal Roberto Cabrera Valencia inauguró este lunes la jornada local de la Semana Nacional de Salud Pública 2026 en San Juan del Río, junto a la Jurisdicción Sanitaria número 2, con énfasis en la eliminación del consumo de bebidas azucaradas, la activación física y la salud mental.

La apertura ocurre dos días después de que el secretario federal de Salud, David Kershenobich, diera el banderazo nacional en Toluca, Estado de México.

Roberto Cabrera Valencia, presidente municipal de San Juan del Río, encabezó la apertura municipal de la jornada federal. rotativo.com.mx

El acto se desarrolló en el auditorio del Centro Regional de Desarrollo Humano para Personas Adultas Mayores "Consuelo Martínez de Gómez".

La jornada federal corre del 23 al 30 de mayo y articula a los sectores público, social y privado bajo la visión "República Sana" de la Presidencia, en el marco del Mundial Social 2026 que vincula la salud pública con la Copa Mundial FIFA del próximo verano.

La administración municipal aún no ha precisado cuántas atenciones acumulará la jornada en el territorio sanjuanense ni qué dependencias estatales participan en cada eje.

Adultos mayores asisten al auditorio Consuelo Martínez de Gómez durante el inicio de la Semana Nacional de Salud Pública 2026. rotativo.com.mx

El director de la Jurisdicción Sanitaria número 2, Ramón Alfonso Mancillas Ortiz, enumeró cinco ejes operativos: promoción de la salud, actividad física, salud mental, mejora de la alimentación y eliminación del consumo de bebidas azucaradas. La jornada concentra sus acciones en grupos prioritarios: personas en situación de vulnerabilidad, pueblos indígenas, personas con discapacidad, adultos mayores, niñas y niños de zonas rurales, y población en contexto de movilidad. La selección de grupos coincide con los lineamientos federales publicados por la Secretaría de Salud para esta edición.

La apertura municipal se suma al programa de salud pública municipal que el Cabildo sanjuanense avaló para el trienio 2024-2027 en enero. La administración también opera desde el 4 de mayo el esquema consultorio itinerante "Salud por un Mejor San Juan", con cuadro básico de medicamentos gratuitos para 83 comunidades del territorio, sobre una inversión de 1.5 millones de pesos asignada en 2025 a consultas en colonias sin acceso a IMSS o ISSSTE.

Roberto Cabrera Valencia, presidente municipal de San Juan del Río, encabezó la apertura municipal de la jornada federal. rotativo.com.mx

Cinco ejes operan en San Juan del Río durante la Semana Nacional

Cabrera Valencia llamó a los asistentes a asumir un papel activo en la difusión. "A lo que ustedes reflejan, a que se conviertan en las y los promotores de la salud", expresó el alcalde durante la inauguración. El edil pidió que el mensaje preventivo se traslade del auditorio a cada hogar sanjuanense para evitar que la jornada quede confinada al evento institucional.

La Secretaría de Salud federal articula la SNSP 2026 con la estrategia nacional que coordina al IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar, DIF Nacional, Sedena y organismos internacionales como la OPS/OMS y UNICEF. El boletín municipal calificó la edición sanjuanense como "primera" Semana Nacional, aunque la documentación federal refiere ediciones previas que dieron base a la jornada actual; no se precisó si la calificación municipal alude a la primera ejecución bajo la presente administración local o a una clasificación interna del programa.

¿Qué grupos atenderá la Jurisdicción Sanitaria 2 esta semana?

La jornada tendrá enfoque de coordinación intersectorial y territorial, dirigida a toda la población pero con grupos prioritarios definidos. Hasta el momento, la administración sanjuanense no ha publicado el calendario de sedes ni los horarios de atención por comunidad durante los cinco días restantes de la semana federal.