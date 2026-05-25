Roberto Cabrera arranca Semana de Salud Pública en San Juan del Río

Jurisdicción 2 acerca prevención, salud mental y eliminación de azucaradas a comunidades sanjuanenses.

Roberto Cabrera inaugura Semana Nacional de Salud Pública 2026 en auditorio Consuelo Martínez de Gómez, San Juan del Río.

Roberto Cabrera Valencia, presidente municipal de San Juan del Río, encabezó la apertura municipal de la jornada federal.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 25, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 25 de mayo de 2026. ---El presidente municipal Roberto Cabrera Valencia inauguró este lunes la jornada local de la Semana Nacional de Salud Pública 2026 en San Juan del Río, junto a la Jurisdicción Sanitaria número 2, con énfasis en la eliminación del consumo de bebidas azucaradas, la activación física y la salud mental.

La apertura ocurre dos días después de que el secretario federal de Salud, David Kershenobich, diera el banderazo nacional en Toluca, Estado de México.

Roberto Cabrera inaugura Semana Nacional de Salud P\u00fablica 2026 en auditorio Consuelo Mart\u00ednez de G\u00f3mez, San Juan del R\u00edo. Roberto Cabrera Valencia, presidente municipal de San Juan del Río, encabezó la apertura municipal de la jornada federal. rotativo.com.mx

El acto se desarrolló en el auditorio del Centro Regional de Desarrollo Humano para Personas Adultas Mayores "Consuelo Martínez de Gómez".

La jornada federal corre del 23 al 30 de mayo y articula a los sectores público, social y privado bajo la visión "República Sana" de la Presidencia, en el marco del Mundial Social 2026 que vincula la salud pública con la Copa Mundial FIFA del próximo verano.

La administración municipal aún no ha precisado cuántas atenciones acumulará la jornada en el territorio sanjuanense ni qué dependencias estatales participan en cada eje.

Roberto Cabrera inaugura Semana Nacional de Salud P\u00fablica 2026 en auditorio Consuelo Mart\u00ednez de G\u00f3mez, San Juan del R\u00edo. Adultos mayores asisten al auditorio Consuelo Martínez de Gómez durante el inicio de la Semana Nacional de Salud Pública 2026. rotativo.com.mx

El director de la Jurisdicción Sanitaria número 2, Ramón Alfonso Mancillas Ortiz, enumeró cinco ejes operativos: promoción de la salud, actividad física, salud mental, mejora de la alimentación y eliminación del consumo de bebidas azucaradas. La jornada concentra sus acciones en grupos prioritarios: personas en situación de vulnerabilidad, pueblos indígenas, personas con discapacidad, adultos mayores, niñas y niños de zonas rurales, y población en contexto de movilidad. La selección de grupos coincide con los lineamientos federales publicados por la Secretaría de Salud para esta edición.

La apertura municipal se suma al programa de salud pública municipal que el Cabildo sanjuanense avaló para el trienio 2024-2027 en enero. La administración también opera desde el 4 de mayo el esquema consultorio itinerante "Salud por un Mejor San Juan", con cuadro básico de medicamentos gratuitos para 83 comunidades del territorio, sobre una inversión de 1.5 millones de pesos asignada en 2025 a consultas en colonias sin acceso a IMSS o ISSSTE.

Roberto Cabrera inaugura Semana Nacional de Salud P\u00fablica 2026 en auditorio Consuelo Mart\u00ednez de G\u00f3mez, San Juan del R\u00edo. Roberto Cabrera Valencia, presidente municipal de San Juan del Río, encabezó la apertura municipal de la jornada federal. rotativo.com.mx

Cinco ejes operan en San Juan del Río durante la Semana Nacional

Cabrera Valencia llamó a los asistentes a asumir un papel activo en la difusión. "A lo que ustedes reflejan, a que se conviertan en las y los promotores de la salud", expresó el alcalde durante la inauguración. El edil pidió que el mensaje preventivo se traslade del auditorio a cada hogar sanjuanense para evitar que la jornada quede confinada al evento institucional.

La Secretaría de Salud federal articula la SNSP 2026 con la estrategia nacional que coordina al IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar, DIF Nacional, Sedena y organismos internacionales como la OPS/OMS y UNICEF. El boletín municipal calificó la edición sanjuanense como "primera" Semana Nacional, aunque la documentación federal refiere ediciones previas que dieron base a la jornada actual; no se precisó si la calificación municipal alude a la primera ejecución bajo la presente administración local o a una clasificación interna del programa.

¿Qué grupos atenderá la Jurisdicción Sanitaria 2 esta semana?

La jornada tendrá enfoque de coordinación intersectorial y territorial, dirigida a toda la población pero con grupos prioritarios definidos. Hasta el momento, la administración sanjuanense no ha publicado el calendario de sedes ni los horarios de atención por comunidad durante los cinco días restantes de la semana federal.

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