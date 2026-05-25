Sinergia cae en El Marqués, Colón y Amealco con 4 detenidos

Querétaro, 25 de mayo de 2026. ---Un arma de fuego, cartuchos útiles y varios equipos DVR quedaron bajo resguardo ministerial tras cinco cateos simultáneos que la Fiscalía General del Estado ejecutó este sábado en comunidades de El Marqués, Colón y Amealco de Bonfil.

Cuatro personas con órdenes de aprehensión vigentes por homicidio doloso, lesiones calificadas, violencia familiar y amenazas fueron detenidas en el despliegue, encabezado por personal ministerial y la Policía de Investigación del Delito como parte de la estrategia Sinergia por Querétaro.

Las diligencias se concentraron en La Piedad, en El Marqués; El Blanco, en Colón; y San Ildefonso, en Amealco de Bonfil. La distribución marca un quiebre respecto al patrón geográfico de las últimas semanas, concentrado en la zona metropolitana y Corregidora.

Personal ministerial de la Fiscalía General del Estado durante diligencias de Sinergia por Querétaro este 24 de mayo. rotativo.com.mx

Colón, donde no había registro público de intervenciones de Sinergia en lo que va de 2026, se suma así al mapa de comunidades alcanzadas por el operativo.

La operación contó con respaldo de la Policía Estatal, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, conforme al esquema de coordinación interinstitucional bajo el que la Fiscalía ha ejecutado intervenciones simultáneas para reducir el margen de fuga entre los objetivos de las órdenes judiciales.

La dependencia no precisó si los cateos en Colón y Amealco responden a líneas de investigación nuevas o a la extensión de carpetas abiertas en otros municipios.

Sinergia amplía cobertura geográfica con cateos en Querétaro

El despliegue de este sábado se suma a una cadencia sostenida de operativos en mayo. En la madrugada del 5 de mayo, la Fiscalía ejecutó diez cateos simultáneos en cinco colonias de la zona metropolitana, con saldo de diez personas detenidas y aseguramiento de más de 1,500 gramos de metanfetamina.

El mes anterior, Amealco había entrado por primera vez al mapa de Sinergia con un operativo que también incluyó San Juan del Río y la capital.

Personal ministerial de la Fiscalía General del Estado durante diligencias de Sinergia por Querétaro este 24 de mayo. rotativo.com.mx

El cambio de patrón delictivo entre operativos es visible. Mientras las intervenciones recientes de mayo se enmarcaron en delitos contra la salud y aseguramiento de narcóticos, los mandamientos cumplimentados este sábado corresponden a delitos contra la integridad de las personas, con presencia de un homicidio doloso entre los cuatro casos.

¿Qué delitos investigaba la Fiscalía en este operativo?

Los cuatro mandamientos judiciales ejecutados están relacionados con investigaciones por amenazas, violencia familiar, lesiones calificadas y homicidio doloso.

Los equipos DVR asegurados serán analizados como parte del seguimiento de las carpetas correspondientes, mientras que el arma de fuego y los cartuchos quedaron a disposición de la autoridad para su integración pericial.

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado no ha precisado en qué comunidad se ejecutó el mandamiento por homicidio doloso ni la identidad o estatus procesal de los detenidos. Las cuatro personas fueron puestas a disposición de la autoridad competente para continuar con su proceso legal.