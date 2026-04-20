San Juan del Río, 20 de abril de 2026. —Cuatro personas fueron detenidas durante cateos simultáneos ejecutados por la Fiscalía General del Estado en los municipios de San Juan del Río, Amealco y Querétaro, en un despliegue que también permitió el aseguramiento de sustancias con características de marihuana y metanfetamina tipo cristal, dinero en efectivo y un inmueble presuntamente vinculado a actividades ilícitas. Las diligencias derivaron de carpetas de investigación abiertas por delitos contra la salud, informó la dependencia estatal.

El operativo se enmarca en la estrategia Sinergia por Querétaro, esquema de coordinación interinstitucional que desde enero opera como instancia oficial del Sistema Estatal de Seguridad tras la reforma aprobada por unanimidad en el Congreso local. La ejecución en tres municipios distintos al mismo tiempo corresponde a la metodología que la Fiscalía ha utilizado para reducir el margen de fuga entre los objetivos de las órdenes judiciales.

Personal ministerial de la Fiscalía General del Estado ejecuta diligencias de cateo bajo la estrategia Sinergia por Querétaro. rotativo.com.mx

La inclusión de Amealco en el despliegue marca un punto distinto en la cadencia reciente de la estrategia, concentrada hasta ahora en la zona metropolitana. Los operativos Sinergia de las últimas semanas se habían desarrollado principalmente en la capital queretana y Corregidora, sin registro público de intervenciones en municipios del sur del estado durante 2026. La Fiscalía no precisó si el cateo en Amealco responde a una línea de investigación nueva o a la extensión de carpetas abiertas en otros municipios.

Los aseguramientos incluyeron sustancias con características de marihuana y metanfetamina, numerario en efectivo y un inmueble que forma parte de las investigaciones en curso. La dependencia no desagregó las cantidades de droga decomisadas, no especificó el municipio donde se aseguró el inmueble ni dio a conocer las colonias intervenidas en cada demarcación.

Los operativos fueron encabezados por personal ministerial y agentes de la Policía de Investigación del Delito, con participación de la Policía Estatal (POES), el Ejército Mexicano y corporaciones municipales. El despliegue se suma a los 16 cateos simultáneos ejecutados el jueves 16 de abril en Santa Rosa Jáuregui por el homicidio de un menor de edad en la colonia El Pedregal, y al operativo del 7 de abril en siete colonias de Querétaro y Corregidora que dejó tres detenidos y una cuarta orden de aprehensión cumplimentada.

Personal ministerial de la Fiscalía General del Estado ejecuta diligencias de cateo bajo la estrategia Sinergia por Querétaro. rotativo.com.mx

Con el saldo de este lunes, la Fiscalía suma una nueva entrega a la racha sostenida de intervenciones bajo Sinergia durante abril. La dependencia reportó la semana pasada la ejecución de 2 mil 511 cateos durante el primer trimestre de 2026, cifra que supera el acumulado anual bajo el esquema previo. Los delitos contra la salud perseguidos por la Federación están tipificados en la Ley General de Salud y su incidencia se reporta mensualmente al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Los cuatro detenidos quedaron a disposición de la autoridad competente para la determinación de su situación jurídica dentro de los plazos constitucionales. Los indicios asegurados serán sometidos a análisis pericial para su integración a las carpetas de investigación correspondientes.