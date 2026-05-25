Querétaro, 25 de mayo de 2026. ---Quinientos cincuenta y nueve años, tres meses y diez días de prisión acumulados en sentencias condenatorias. Esa es la cifra que la Fiscalía General del Estado de Querétaro reportó como resultado ministerial del mes de abril de 2026, junto con un monto de reparación del daño superior a los 104 millones de pesos a favor de víctimas en los procesos penales de la entidad.

La dependencia que encabeza Víctor Antonio De Jesús Hernández informó que durante abril se iniciaron 4 mil 731 carpetas de investigación, con una eficacia en resolución del 93.38 por ciento.

En el ámbito judicial, se celebraron mil 281 audiencias que derivaron en 145 sentencias condenatorias, equivalentes a una eficacia superior al 97 por ciento sobre el total de procesos resueltos. El reporte se publica un mes después del balance del primer trimestre que la propia Fiscalía presentó el 14 de abril.

En materia de legalidad de las actuaciones ministeriales, la dependencia contabilizó 341 detenciones calificadas como legales por la autoridad judicial, lo que representa una eficacia del 95.52 por ciento.

La judicialización de carpetas derivó en 476 vinculaciones a proceso durante el mes, con una eficacia del 93.52 por ciento en este rubro. Los actos de investigación incluyeron 197 cateos autorizados por jueces de control, con una eficacia del 97.52 por ciento.

El reporte mensual no presenta cifra comparativa con marzo de 2026 ni con abril de 2025, por lo que no es posible establecer si las 4 mil 731 carpetas representan alza, baja o estabilidad respecto a periodos previos.

Tampoco se desagregan resultados por municipio queretano ni se especifica qué proporción de las 171 personas detenidas por la Policía de Investigación del Delito durante el mismo mes derivaron de las 341 detenciones que la Fiscalía contabiliza como legales.

Inmovilización de cuentas y reparación del daño superan 6 millones de pesos

Durante abril, jueces de control autorizaron cuatro inmovilizaciones de cuentas bancarias por un monto superior a 6 millones 597 mil pesos, recurso destinado a garantizar la reparación del daño a víctimas en los procesos penales correspondientes.

La dependencia no precisó el número de víctimas beneficiadas con dichas medidas precautorias ni el desglose entre delitos patrimoniales, violencia familiar y otros ilícitos contemplados en las garantías.

La cifra de reparación del daño acumulada en el mes —104 millones de pesos— corresponde a resoluciones judiciales emitidas durante abril, no a montos efectivamente entregados a las víctimas en el mismo periodo.

¿Qué peso tiene el balance ministerial dentro de la estrategia Sinergia?

La Fiscalía atribuye los resultados al trabajo coordinado entre personal ministerial, la Policía de Investigación del Delito y los Servicios Periciales, en el marco de la estrategia Sinergia por Querétaro.

Los 197 cateos autorizados en abril se ejecutaron en este esquema interinstitucional, que articula a la dependencia con la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y corporaciones municipales para los operativos Sinergia en zonas con presunta actividad delictiva.

El total de cateos autorizados durante abril representa menos de la décima parte de los 2 mil 511 ejecutados durante todo el primer trimestre, periodo en el que la propia Fiscalía registró una caída del 29 por ciento en homicidios dolosos.

La dependencia de procuración de justicia reiteró su compromiso de investigar y perseguir los delitos en la entidad, garantizar el acceso a la justicia para las víctimas y fortalecer el Estado de Derecho. El balance mensual de mayo se presentará en junio, según el calendario de reportes que la Fiscalía General del Estado mantiene desde el inicio de la administración estatal.