El Marqués, 21 de abril de 2026. — Uno de los dos vehículos asegurados por la Fiscalía General del Estado de Querétaro durante el operativo dominical en el tianguis del Ecocentro Expositor arrastraba un reporte de robo vigente en el Estado de México, un antecedente que circulaba sin ser detectado en el principal mercado de compraventa de autos usados del estado.
La revisión alcanzó 1,518 unidades con despliegue de 56 elementos ministeriales, periciales y de la Policía de Investigación del Delito, además de 10 unidades operativas.
La intervención replica el modelo que la propia Fiscalía ejecutó en abril de 2025 en el mismo recinto, cuando la revisión de 1,471 vehículos derivó en el aseguramiento de cinco unidades con alteraciones o reporte de robo, según cobertura previa de Rotativo sobre el operativo en el Ecocentro.
El contraste entre ambas jornadas expone un patrón: el volumen de vehículos irregulares que circulan por el tianguis es bajo en proporción al universo revisado —menor al 0.4 por ciento en esta ocasión—, pero la presencia constante de unidades con reporte de robo sostiene la necesidad del despliegue institucional mes con mes.
El operativo dominical contó con personal ministerial, agentes de la Policía de Investigación del Delito y peritos especializados, quienes cotejaron números de serie y características físicas de cada unidad contra bases de datos locales y nacionales.
Los dos vehículos asegurados presentaron alteraciones en sus medios de identificación; uno de ellos, además, coincidía con un reporte de robo activo en el Estado de México, lo que abre cadena de coordinación con la fiscalía mexiquense para la devolución a su propietario.
Las acciones en el Ecocentro se enmarcan en la estrategia Sinergia por Querétaro con la que el gobierno estatal ha sostenido revisiones permanentes en centros de compraventa.
El 8 de enero pasado, la Fiscalía recuperó tres vehículos con reporte de robo tras 5 mil 521 revisiones en plazas comerciales de Querétaro capital y Corregidora.
El 27 de enero, la Fiscalía General de la República aseguró 110 vehículos presuntamente robados durante un cateo sobre el libramiento Sur Poniente, en un caso que desbordó el alcance estatal y se mantiene bajo investigación federal.
El impacto ciudadano del tianguis del Ecocentro va más allá del número de aseguramientos. El recinto concentra decenas de transacciones cada domingo y su volumen lo convierte en filtro obligado para el flujo de autos usados del corredor Querétaro-Bajío.
La Fiscalía no precisó si los vehículos asegurados estaban a la venta al momento del operativo ni si hay personas puestas a disposición por la probable comercialización de las unidades irregulares.
Modelo que se replica en San Juan del Río desde el 24 de abril
La estrategia de revisión vehicular en tianguis acaba de ganar un segundo frente. El gobierno municipal de San Juan del Río abre el próximo viernes el primer Tianguis de Vehículos Verificados y Seguros del municipio en el Centro Expositor, con verificación obligatoria de motor y serie por personal de la Fiscalía estatal y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.
El esquema prevé operación semanal los viernes y sábado, con cobro de 100 pesos por exhibición y 10 pesos de acceso al público.
La apertura del espacio formal en San Juan del Río y la continuidad del operativo dominical en el Ecocentro configuran un modelo dual: revisión correctiva en mercados consolidados como El Marqués y verificación preventiva obligatoria en la sede sanjuanense.
La Fiscalía reafirmó que las acciones buscan inhibir la comercialización de vehículos de procedencia ilícita y proteger el patrimonio de los compradores, a quienes exhortó a verificar siempre el estatus legal de cualquier unidad antes de cerrar la operación.
¿Qué documentos revisa la Fiscalía en los operativos vehiculares?
Factura original, tarjeta de circulación vigente, tenencias y refrendos de los últimos cinco años, verificación vehicular al corriente y coincidencia plena entre número de motor, número de serie y los documentos del vehículo.
Cualquier discrepancia entre la identificación física de la unidad y los papeles activa el aseguramiento inmediato y el traslado al Ministerio Público.