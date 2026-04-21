El delegado de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes en Querétaro reconoció en septiembre de 2023, ante la reapertura de cuatro carriles entre Loma Linda y San Juan del Río, que la obra sobre Palmillas "había comenzado hacía aproximadamente cinco años y desde entonces no había parado".

Esa declaración fija el arranque de la serie de intervenciones actuales hacia 2018, lo que hoy, en abril de 2026, acumula entre siete y ocho años de presencia ininterrumpida de maquinaria federal en el corredor que conecta el Valle de México con el Bajío.

El tramo actualmente en obra corre del kilómetro 194 al 207, desde El Colorado hasta la altura de la Fiscalía General del Estado, en Conín. Los trabajos arrancaron en junio de 2025 con una duración estimada oficial de un año y dos meses, según informaron CAPUFE y la SICT al inicio de la intervención.

La obra consiste en la ampliación de tres a cuatro carriles con concreto hidráulico de 45 centímetros de espesor, un grosor que la delegación federal justificó al señalar que el tramo recibe alrededor de 140 mil vehículos diarios.

La fecha proyectada de conclusión es agosto de 2026, aunque el avance real del contrato no ha sido informado públicamente por la dependencia.

El tramo en el que 10 kilómetros toman una hora

El corredor entre El Colorado y la entrada a la capital concentra uno de los flujos de transporte de carga más intensos del país, lo que multiplica el efecto de cualquier reducción de carriles.

Automovilistas que transitan el corredor de manera cotidiana reportan que, durante las horas de entrada y salida laboral, la distancia de aproximadamente 10 kilómetros entre el entronque de El Colorado y la zona de Conín puede tomar una hora completa. En condiciones de flujo libre, ese mismo recorrido toma entre 10 y 15 minutos.

La situación no es nueva. Cobertura previa de Rotativo documentó desde septiembre de 2024 que los conductores reportaban tiempos de hasta dos horas en horas pico, especialmente en el tramo de Pedro Escobedo a El Colorado, y que esos tiempos se multiplicaban cuando se sumaba un accidente.

La incidencia de percances en el corredor ha llevado a que cuatro corporaciones de los tres niveles de gobierno patrullen de manera permanente el tramo bajo un esquema de operativo carrusel que el alcalde de Querétaro, Felipe Fernando Macías Olvera, confirmó a principios de abril de 2026.

¿Cuándo terminará la obra en el tramo El Colorado-Conín?

La fecha oficial de conclusión sigue siendo agosto de 2026, según el plazo anunciado al arranque del contrato en junio de 2025. Sin embargo, la dependencia federal no ha emitido balance público de avance ni reconocido retrasos.

El propio gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, admitió el 9 de abril de 2026 que los pendientes del corredor siguen sin concluirse pese a las insistencias: Kuri pidió públicamente a la SICT acelerar las obras, calificando a la 57 como un eje fundamental para el estado y el país, y reconoció que no hay fechas concretas para los trabajos pendientes, entre ellos los de Castillo y San Juan del Río.

"Yo he hablado mucho con el señor secretario, me preocupan mucho la 57 que no la terminan y espero que le sigan metiendo", expresó el mandatario estatal.

Un paquete federal que extiende los trabajos hasta 2029

El 4 de marzo de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció un paquete de intervenciones en la carretera federal 57 que incluye la ampliación de 10 a 12 carriles en el tramo Tepalcapa-Tepotzotlán, en el Estado de México, con una inversión superior a 15 mil millones de pesos y un periodo de construcción estimado en 30 meses, de acuerdo con información de Banobras publicada por medios nacionales.

El paquete para Querétaro contempla además la rehabilitación de laterales en San Juan del Río y la nueva conexión Arco Norte-San Juan del Río, una vía alterna de 4 carriles y 23 metros de ancho con inversión de 24 mil 66 millones de pesos que iniciará en junio de 2026 y concluirá en junio de 2029, según la ficha oficial del Programa Nacional de Infraestructura Carretera 2025-2030 de la SICT.

La nueva conexión busca desahogar el tráfico de la 57 permitiendo que aproximadamente 13 mil 500 vehículos diarios utilicen la vía alterna desde la carretera federal 40.

El efecto práctico del calendario es que el corredor queretano de la 57 tendrá frente de obra federal activo sin interrupción hasta 2029. A las intervenciones en curso (El Colorado-Conín hasta agosto de 2026) se sumarán entonces la ampliación Tepotzotlán hasta 2028 y la conexión Arco Norte-San Juan del Río hasta 2029.

Once años de presencia federal de maquinaria sobre el corredor, contados desde el arranque en Palmillas en 2018.

¿Qué obras complementarias están pendientes?

Además de los proyectos federales, el corredor concentra otros pendientes administrativos y técnicos. El 8 de abril de 2026, el municipio de Querétaro firmó la devolución del tramo Conín-5 de Febrero a la SCT federal, segmento considerado uno de los puntos críticos del corredor a su paso por la zona urbana.

El acuerdo traslada a la autoridad federal la responsabilidad formal de la vialidad que incluye el acceso a la capital a la altura de la Fiscalía. En paralelo, el proyecto ejecutivo de la rampa de frenado en la zona de la Cuesta China sigue sin fecha de arranque y la Secretaría de Obras Públicas municipal mantiene dos alternativas técnicas para su ubicación.

El puente de Castillo, en Corregidora, fue anunciado por el gobierno federal con arranque en mayo de 2026, aunque el gobernador Kuri admitió que tampoco hay fechas concretas para su ejecución.

San Juan del Río, por su parte, tiene pendientes la intervención en Los Patos y la rehabilitación de laterales que forman parte del mismo paquete federal.

Hasta el momento, la SICT no ha emitido calendario actualizado de los trabajos en el tramo El Colorado-Conín ni ha precisado si el plazo original de agosto de 2026 se mantendrá, con qué medidas de mitigación vial operará el corredor durante la sobreposición con el arranque de la conexión Arco Norte en junio de 2026, ni qué coordinación se prevé entre los tres proyectos federales que estarán activos de manera simultánea sobre la vialidad a partir del próximo trimestre.

El tramo El Colorado-Conín de la carretera federal 57 opera bajo ampliación de tres a cuatro carriles desde junio de 2025.