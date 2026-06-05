San Juan del Río registra cielo nublado con lluvia y 70% de probabilidad de precipitaciones

El pronóstico mantiene cielo nublado, llovizna y rachas de viento, mientras el SMN sostiene el temporal de lluvias sobre la región.

Cielo nublado y calles mojadas en San Juan del Río durante una jornada de lluvia de la temporada de temporal.

Cielo encapotado sobre San Juan del Río durante la jornada, con lluvia ligera y pronóstico de 70% de probabilidad de precipitaciones.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 05, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, Querétaro, 5 de junio de 2026.- El cielo de San Juan del Río se mantiene nublado y con lluvia ligera, con un pronóstico que conserva 70% de probabilidad de precipitaciones para el resto del día y una temperatura máxima cercana a los 22 grados.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), sostiene un temporal de lluvias sobre buena parte del país que alcanza la región del Bajío y el centro del estado, con descargas eléctricas, rachas de viento y posibilidad de granizo en distintos puntos de la entidad.

¿Va a llover hoy en San Juan del Río?

El pronóstico para el municipio mantiene cielo nublado y lluvia a lo largo de la jornada, con una probabilidad de precipitación de 70% y vientos moderados. La indicación para los conductores es circular con precaución por pavimentos mojados y atender el nivel de drenes y arroyos en las zonas bajas.

El temporal no es un fenómeno aislado. La Conagua confirmó el inicio de la temporada de lluvias en Querétaro, con un pronóstico extendido que prevé precipitaciones por encima del promedio durante junio y julio antes de entrar a una fase de estiaje más prolongada. La jornada se inscribe en el mismo escenario que vivió el clima en Querétaro al arrancar el mes.

¿Cómo estará el clima el fin de semana en San Juan del Río?

Los modelos meteorológicos mantienen la inestabilidad. El pronóstico ubica la probabilidad de lluvia en torno a 65% para el sábado y 70% para el domingo, con temperaturas máximas que se sostienen alrededor de los 22 a 23 grados. El SMN conserva la vigencia del temporal al menos hasta el sábado, periodo en el que el organismo no descarta el incremento en los niveles de ríos y arroyos.

En el plano local, el municipio llega a esta etapa con trabajos de preparación adelantados. Las cuadrillas reportaron avances en la limpieza del río San Juan rumbo a la temporada y en el desazolve de drenes de varias colonias para reducir el riesgo de encharcamientos.

Las recomendaciones vigentes de Protección Civil para la temporada incluyen evitar arrojar basura en calles y alcantarillas, resguardar documentos y objetos de valor, desconectar aparatos eléctricos durante las tormentas y llamar al 911 ante cualquier emergencia.

Para los próximos días, el pronóstico apunta a un descenso gradual de la probabilidad de lluvia hacia mitad de la semana entrante, cuando se prevé un repunte de las temperaturas hasta los 25 grados en la zona.

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