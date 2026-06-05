San Juan del Río registra cielo nublado con lluvia y 70% de probabilidad de precipitaciones

San Juan del Río, Querétaro, 5 de junio de 2026.- El cielo de San Juan del Río se mantiene nublado y con lluvia ligera, con un pronóstico que conserva 70% de probabilidad de precipitaciones para el resto del día y una temperatura máxima cercana a los 22 grados.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), sostiene un temporal de lluvias sobre buena parte del país que alcanza la región del Bajío y el centro del estado, con descargas eléctricas, rachas de viento y posibilidad de granizo en distintos puntos de la entidad.

¿Va a llover hoy en San Juan del Río?

El pronóstico para el municipio mantiene cielo nublado y lluvia a lo largo de la jornada, con una probabilidad de precipitación de 70% y vientos moderados. La indicación para los conductores es circular con precaución por pavimentos mojados y atender el nivel de drenes y arroyos en las zonas bajas.

El temporal no es un fenómeno aislado. La Conagua confirmó el inicio de la temporada de lluvias en Querétaro, con un pronóstico extendido que prevé precipitaciones por encima del promedio durante junio y julio antes de entrar a una fase de estiaje más prolongada. La jornada se inscribe en el mismo escenario que vivió el clima en Querétaro al arrancar el mes.

¿Cómo estará el clima el fin de semana en San Juan del Río?

Los modelos meteorológicos mantienen la inestabilidad. El pronóstico ubica la probabilidad de lluvia en torno a 65% para el sábado y 70% para el domingo, con temperaturas máximas que se sostienen alrededor de los 22 a 23 grados. El SMN conserva la vigencia del temporal al menos hasta el sábado, periodo en el que el organismo no descarta el incremento en los niveles de ríos y arroyos.

En el plano local, el municipio llega a esta etapa con trabajos de preparación adelantados. Las cuadrillas reportaron avances en la limpieza del río San Juan rumbo a la temporada y en el desazolve de drenes de varias colonias para reducir el riesgo de encharcamientos.

Las recomendaciones vigentes de Protección Civil para la temporada incluyen evitar arrojar basura en calles y alcantarillas, resguardar documentos y objetos de valor, desconectar aparatos eléctricos durante las tormentas y llamar al 911 ante cualquier emergencia.

Para los próximos días, el pronóstico apunta a un descenso gradual de la probabilidad de lluvia hacia mitad de la semana entrante, cuando se prevé un repunte de las temperaturas hasta los 25 grados en la zona.