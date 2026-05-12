Limpieza del río San Juan llega al 88% rumbo a lluvias 2026

Obras Públicas reporta intervención sobre 22 kilómetros del cauce; Bordo México y Rompepicos siguen con Sedena.

Maquinaria de Obras Públicas limpia el cauce del río San Juan en territorio de San Juan del Río, Querétaro

Los 21 kilómetros del cauce dentro del municipio incluyen tramos hacia el Parque de los Abuelos que aún quedan pendientes.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 12, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 7 de mayo de 2026. — Ochenta y ocho por ciento. Esa es la cifra del avance que la Secretaría de Obras Públicas reportó el martes pasado en la limpieza del cauce del río San Juan a su paso por el territorio municipal, a 10 días del arranque del puesto de mando único contra contingencias por lluvias.

La secretaria Edith Álvarez Flores expuso que el programa arrancó en enero, antes de la fecha habitual, por instrucción del alcalde Roberto Cabrera Valencia tras la intensidad de la temporada 2025. Los tramos pendientes se concentran hacia el Parque de los Abuelos.

La intervención cubre los 21 kilómetros del cauce dentro del municipio, además del arroyo Xhosdá y el brazo auxiliar. La temporada 2025 superó los 600 milímetros de precipitación sin desbordamiento mayor, pero la creciente del río alcanzó los 100 metros cúbicos por segundo en septiembre y obligó a recorridos intensivos en Tecnológico, Arrayanes y Santa Fe.

La ciudadanía reduce la basura doméstica en el cauce

El cambio respecto a operativos previos es nítido. Donde antes el desazolve sacaba camas, salas, refrigeradores y muebles enteros, ahora la intervención retira principalmente masa vegetal y troncos caídos, según expuso Álvarez Flores.

Maquinaria de Obras P\u00fablicas limpia el cauce del r\u00edo San Juan en territorio de San Juan del R\u00edo, Quer\u00e9taro Trabajadores municipales retiran masa vegetal y troncos caídos en el río San Juan, a diferencia de las jornadas previas cuando dominaban los residuos domésticos. rotativo.com.mx

Asociaciones industriales y estudiantes se han sumado a las jornadas de limpieza, lo que la dependencia atribuye como factor del menor volumen de residuos domésticos hallados en el cauce respecto a años anteriores.

El programa permanecerá activo hasta el cierre oficial de la temporada de lluvias. Cada vez que Protección Civil o Bomberos reporten taponamientos en puntos específicos, Obras Públicas regresará al sitio para intervención inmediata.

El alcalde Cabrera Valencia confirmó que la cuadrilla mantendrá disponibilidad para acciones de emergencia y llenado de costales durante los meses de mayor precipitación.

¿Qué obras hidráulicas refuerzan el cauce?

La intervención municipal se complementa con dos obras estatales construidas en 2017 por la Comisión Estatal de Infraestructura: el Bordo México y el Rompepicos, ambos en la zona oriente.

La Sedena desazolva actualmente el Bordo México y el Rompepicos será la siguiente fase del operativo federal-estatal-municipal antes del 15 de mayo.

El Servicio Meteorológico Nacional proyectó la temporada 2026 con 61% de probabilidad de transición al fenómeno El Niño y pico ciclónico entre agosto y octubre.

Si la previsión se cumple, los tramos del cauce que aún tienen pendiente desazolve quedan en margen estrecho para concluir antes de las precipitaciones más intensas.

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