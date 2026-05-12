Luis Nava recorre SJR y La Barreta con festejos del Día de las Madres

San Juan del Río, 12 de mayo de 2026. — Mamás comerciantes del Centro Histórico de San Juan del Río fueron festejadas por el Día de las Madres en una jornada encabezada por el secretario de Desarrollo Social, Luis Nava.
El funcionario agradeció el esfuerzo diario que realizan las vendedoras para sacar adelante a sus familias y fortalecer la economía local.
Posteriormente, Nava se trasladó a la delegación Santa Rosa Jáuregui, donde convivió con mamás de la comunidad La Barreta en el municipio de Querétaro, en una agenda inscrita dentro de la estrategia Aquí Contigo.
El secretario de Desarrollo Social, Luis Nava, encabezó el festejo del Día de las Madres con mamás comerciantes del Centro Histórico de San Juan del Río. rotativo.com.mx
Durante el encuentro, el titular de la Secretaría de Desarrollo Social sostuvo que las mujeres trabajadoras y emprendedoras son pieza fundamental en el desarrollo social y económico de Querétaro, y reiteró el compromiso de la dependencia para impulsar programas y apoyos que mejoren su calidad de vida.
La presencia del funcionario en San Juan del Río se suma a otras visitas recientes del titular de la dependencia al municipio, entre ellas la presentación de datos sobre la reducción de pobreza registrada en la demarcación.
El secretario de Desarrollo Social, Luis Nava, encabezó el festejo del Día de las Madres con mamás comerciantes del Centro Histórico de San Juan del Río. rotativo.com.mx
"El amor, la entrega y la fortaleza de las madres son el motor de las familias", expresó el secretario, al señalar que los festejos forman parte de la estrategia Aquí Contigo, que busca estar cerca de las familias queretanas.
Nava agradeció también la confianza y cercanía de las comerciantes sanjuanenses, y reiteró que el trabajo en equipo entre ciudadanía y gobierno es clave para construir comunidades más fuertes y con mayores oportunidades.
El secretario de Desarrollo Social, Luis Nava, encabezó el festejo del Día de las Madres con mamás comerciantes del Centro Histórico de San Juan del Río. rotativo.com.mx
En La Barreta, las mamás recibieron un reconocimiento por su dedicación y esfuerzo diario en favor de sus familias y del comercio local, en una jornada con formato similar al del Centro Histórico sanjuanense.
La gira complementa otras visitas recientes de la dependencia a municipios del estado, entre ellas la entrega de despensas del programa Contigo en tu Mesa.