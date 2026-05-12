Luis Nava recorre SJR y La Barreta con festejos del Día de las Madres

El secretario de Desarrollo Social convivió con vendedoras del Centro Histórico y vecinas de La Barreta.

El secretario de Desarrollo Social Luis Nava convive con mamás comerciantes del Centro Histórico de San Juan del Río

El secretario de Desarrollo Social, Luis Nava, encabezó el festejo del Día de las Madres con mamás comerciantes del Centro Histórico de San Juan del Río.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 12, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 12 de mayo de 2026. — Mamás comerciantes del Centro Histórico de San Juan del Río fueron festejadas por el Día de las Madres en una jornada encabezada por el secretario de Desarrollo Social, Luis Nava.

El funcionario agradeció el esfuerzo diario que realizan las vendedoras para sacar adelante a sus familias y fortalecer la economía local.

Posteriormente, Nava se trasladó a la delegación Santa Rosa Jáuregui, donde convivió con mamás de la comunidad La Barreta en el municipio de Querétaro, en una agenda inscrita dentro de la estrategia Aquí Contigo.

El secretario de Desarrollo Social Luis Nava convive con mam\u00e1s comerciantes del Centro Hist\u00f3rico de San Juan del R\u00edo El secretario de Desarrollo Social, Luis Nava, encabezó el festejo del Día de las Madres con mamás comerciantes del Centro Histórico de San Juan del Río. rotativo.com.mx

Durante el encuentro, el titular de la Secretaría de Desarrollo Social sostuvo que las mujeres trabajadoras y emprendedoras son pieza fundamental en el desarrollo social y económico de Querétaro, y reiteró el compromiso de la dependencia para impulsar programas y apoyos que mejoren su calidad de vida.

La presencia del funcionario en San Juan del Río se suma a otras visitas recientes del titular de la dependencia al municipio, entre ellas la presentación de datos sobre la reducción de pobreza registrada en la demarcación.

El secretario de Desarrollo Social Luis Nava convive con mam\u00e1s comerciantes del Centro Hist\u00f3rico de San Juan del R\u00edo El secretario de Desarrollo Social, Luis Nava, encabezó el festejo del Día de las Madres con mamás comerciantes del Centro Histórico de San Juan del Río. rotativo.com.mx

"El amor, la entrega y la fortaleza de las madres son el motor de las familias", expresó el secretario, al señalar que los festejos forman parte de la estrategia Aquí Contigo, que busca estar cerca de las familias queretanas.

Nava agradeció también la confianza y cercanía de las comerciantes sanjuanenses, y reiteró que el trabajo en equipo entre ciudadanía y gobierno es clave para construir comunidades más fuertes y con mayores oportunidades.

El secretario de Desarrollo Social Luis Nava convive con mam\u00e1s comerciantes del Centro Hist\u00f3rico de San Juan del R\u00edo El secretario de Desarrollo Social, Luis Nava, encabezó el festejo del Día de las Madres con mamás comerciantes del Centro Histórico de San Juan del Río. rotativo.com.mx

En La Barreta, las mamás recibieron un reconocimiento por su dedicación y esfuerzo diario en favor de sus familias y del comercio local, en una jornada con formato similar al del Centro Histórico sanjuanense.

La gira complementa otras visitas recientes de la dependencia a municipios del estado, entre ellas la entrega de despensas del programa Contigo en tu Mesa.

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