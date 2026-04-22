Tequisquiapan, 22 de abril de 2026. —Familias de San José de la Laja recibieron este martes la canasta alimentaria del programa Contigo en tu Mesa, con 25 artículos que incluyen alimentos no perecederos y productos de higiene personal, en una jornada que se combinó con servicios gratuitos de salud en la comunidad.
El secretario de Desarrollo Social del estado, Luis Nava, encabezó la entrega acompañado de la secretaria de Salud, Martina Pérez Rendón, y del presidente municipal de Tequisquiapan, Héctor Iván Magaña Rentería.
La jornada sumó entrega de despensas y servicios de salud con atención bucal, vacunas y seguimiento a enfermedades crónicas. rotativo.com.mx
La canasta que se entregó en San José de la Laja es la versión ampliada del programa: pasó de 14 a 25 artículos durante 2025 tras una revisión que incorporó café, azúcar, galletas, jabón para cuerpo, jabón para ropa y huevos. La Sedesoq sostuvo que los cambios respondieron a peticiones levantadas en visitas anteriores a beneficiarios.
Nava insistió en que el programa apunta a que las familias en condición de vulnerabilidad cubran necesidades básicas sin que ese gasto quiebre el presupuesto doméstico. "Una despensa mejor para apoyar la economía de sus familias", dijo durante el acto en la comunidad.
La jornada sumó entrega de despensas y servicios de salud con atención bucal, vacunas y seguimiento a enfermedades crónicas. rotativo.com.mx
La jornada sumó atención bucal, aplicación de vacunas y seguimiento a enfermedades crónicas. Fue la propia Secretaría de Salud la que operó los módulos, en coordinación con Sedesoq, lo que distingue esta bajada del programa de las entregas estándar que solo reparten canastas. La dependencia no precisó cuántas personas accedieron a cada servicio durante la jornada.
El alcalde Héctor Iván Magaña Rentería acompañó la entrega y coincidió en la importancia de acercar servicios a las comunidades del municipio. Tequisquiapan es una de las demarcaciones incluidas en el padrón estatal del programa, que según la Sedesoq mantiene 28 mil 350 beneficiarios activos en los 18 municipios de la entidad.
La jornada sumó entrega de despensas y servicios de salud con atención bucal, vacunas y seguimiento a enfermedades crónicas. rotativo.com.mx
Canasta de 25 artículos y atención médica en una sola jornada
El diseño del evento en San José de la Laja empaqueta en una sola visita dos programas que suelen operar por separado: el apoyo alimentario bimestral y la atención médica itinerante. Esa combinación reduce el costo de traslado para quienes viven en localidades apartadas del centro urbano de Tequisquiapan, aunque la Sedesoq no informó cuántas comunidades más del municipio recibirán este formato combinado durante 2026.
El acumulado histórico del programa rebasa las 102 mil despensas entregadas desde su arranque, de acuerdo con la cobertura previa de Rotativo sobre el corte del primer bimestre de 2026, cuando se documentaron 3 mil 300 canastas repartidas en esas ocho semanas.
La jornada sumó entrega de despensas y servicios de salud con atención bucal, vacunas y seguimiento a enfermedades crónicas. rotativo.com.mx
La entrega de este martes en San José de la Laja se suma a ese registro, aunque la dependencia no detalló cuántos hogares de la comunidad quedaron incorporados como beneficiarios permanentes.
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¿Quiénes pueden recibir la canasta de Contigo en tu Mesa?
El programa prioriza a personas con carencia por acceso a alimentación, adultos mayores sin pensión, madres solteras con dependientes económicos y personas con discapacidad que limita su capacidad de generación de ingresos.
La identificación se hace mediante visitas domiciliarias y evaluación socioeconómica que realiza personal de Sedesoq directamente en las localidades.