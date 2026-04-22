Luis Nava baja Contigo en tu Mesa a San José de la Laja, Tequisquiapan

Sedesoq entrega canastas alimentarias y suma atención bucal, vacunas y seguimiento a crónicos en comunidad de Tequisquiapan.

Luis Nava entrega canastas alimentarias del programa Contigo en tu Mesa en San José de la Laja, Tequisquiapan

La jornada sumó entrega de despensas y servicios de salud con atención bucal, vacunas y seguimiento a enfermedades crónicas.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 22, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Tequisquiapan, 22 de abril de 2026. —Familias de San José de la Laja recibieron este martes la canasta alimentaria del programa Contigo en tu Mesa, con 25 artículos que incluyen alimentos no perecederos y productos de higiene personal, en una jornada que se combinó con servicios gratuitos de salud en la comunidad.

El secretario de Desarrollo Social del estado, Luis Nava, encabezó la entrega acompañado de la secretaria de Salud, Martina Pérez Rendón, y del presidente municipal de Tequisquiapan, Héctor Iván Magaña Rentería.

Luis Nava entrega canastas alimentarias del programa Contigo en tu Mesa en San Jos\u00e9 de la Laja, Tequisquiapan La jornada sumó entrega de despensas y servicios de salud con atención bucal, vacunas y seguimiento a enfermedades crónicas. rotativo.com.mx

La canasta que se entregó en San José de la Laja es la versión ampliada del programa: pasó de 14 a 25 artículos durante 2025 tras una revisión que incorporó café, azúcar, galletas, jabón para cuerpo, jabón para ropa y huevos. La Sedesoq sostuvo que los cambios respondieron a peticiones levantadas en visitas anteriores a beneficiarios.

Nava insistió en que el programa apunta a que las familias en condición de vulnerabilidad cubran necesidades básicas sin que ese gasto quiebre el presupuesto doméstico. "Una despensa mejor para apoyar la economía de sus familias", dijo durante el acto en la comunidad.

Luis Nava entrega canastas alimentarias del programa Contigo en tu Mesa en San Jos\u00e9 de la Laja, Tequisquiapan La jornada sumó entrega de despensas y servicios de salud con atención bucal, vacunas y seguimiento a enfermedades crónicas. rotativo.com.mx

La jornada sumó atención bucal, aplicación de vacunas y seguimiento a enfermedades crónicas. Fue la propia Secretaría de Salud la que operó los módulos, en coordinación con Sedesoq, lo que distingue esta bajada del programa de las entregas estándar que solo reparten canastas. La dependencia no precisó cuántas personas accedieron a cada servicio durante la jornada.

El alcalde Héctor Iván Magaña Rentería acompañó la entrega y coincidió en la importancia de acercar servicios a las comunidades del municipio. Tequisquiapan es una de las demarcaciones incluidas en el padrón estatal del programa, que según la Sedesoq mantiene 28 mil 350 beneficiarios activos en los 18 municipios de la entidad.

Luis Nava entrega canastas alimentarias del programa Contigo en tu Mesa en San Jos\u00e9 de la Laja, Tequisquiapan La jornada sumó entrega de despensas y servicios de salud con atención bucal, vacunas y seguimiento a enfermedades crónicas. rotativo.com.mx

Canasta de 25 artículos y atención médica en una sola jornada

El diseño del evento en San José de la Laja empaqueta en una sola visita dos programas que suelen operar por separado: el apoyo alimentario bimestral y la atención médica itinerante. Esa combinación reduce el costo de traslado para quienes viven en localidades apartadas del centro urbano de Tequisquiapan, aunque la Sedesoq no informó cuántas comunidades más del municipio recibirán este formato combinado durante 2026.

El acumulado histórico del programa rebasa las 102 mil despensas entregadas desde su arranque, de acuerdo con la cobertura previa de Rotativo sobre el corte del primer bimestre de 2026, cuando se documentaron 3 mil 300 canastas repartidas en esas ocho semanas.

Luis Nava entrega canastas alimentarias del programa Contigo en tu Mesa en San Jos\u00e9 de la Laja, Tequisquiapan La jornada sumó entrega de despensas y servicios de salud con atención bucal, vacunas y seguimiento a enfermedades crónicas. rotativo.com.mx

La entrega de este martes en San José de la Laja se suma a ese registro, aunque la dependencia no detalló cuántos hogares de la comunidad quedaron incorporados como beneficiarios permanentes.

Luis Nava entrega canastas alimentarias del programa Contigo en tu Mesa en San Jos\u00e9 de la Laja, Tequisquiapan La jornada sumó entrega de despensas y servicios de salud con atención bucal, vacunas y seguimiento a enfermedades crónicas. rotativo.com.mx

¿Quiénes pueden recibir la canasta de Contigo en tu Mesa?

El programa prioriza a personas con carencia por acceso a alimentación, adultos mayores sin pensión, madres solteras con dependientes económicos y personas con discapacidad que limita su capacidad de generación de ingresos.

La identificación se hace mediante visitas domiciliarias y evaluación socioeconómica que realiza personal de Sedesoq directamente en las localidades.

gobiernosedesoqapoyos socialestequisquiapan

Reciente

Autobús de la línea Amealcenses destrozado tras chocar contra un árbol en la carretera 300 rumbo a Amealco
Amealco

Choca autobús de Amealcenses en carretera 300

El camión quedó destrozado del frente tras salirse del camino rumbo a La Muralla.

Elementos ministeriales y policiales durante cateos de Sinergia por Querétaro en la capital del estado
Editorial

Sinergia deja 4 detenidos en capital queretana

Fiscalía estatal cumplimenta órdenes contra tres hombres y una mujer por violencia familiar, amenazas y robo.

Martín Arango presenta iniciativa Ahora te toca a ti del PAN Querétaro con Consejo Consultivo Ciudadano
Política

PAN llevará consulta ciudadana a 18 municipios

Martín Arango presenta ejercicio de participación directa con respaldo del Consejo Consultivo Ciudadano.

Personal de la Fiscalía Querétaro revisa vehículos en operativo del tianguis del Ecocentro en El Marqués
Querétaro

Dos vehículos asegurados en tianguis del Ecocentro

La FGE desplegó 56 elementos y 10 unidades en la revisión dominical del tianguis automotriz.