Sheinbaum responde a la CNTE: "Respetamos a las y los maestros de México"

La presidenta rechazó las protestas violentas y recordó los aumentos salariales de su administración mientras el magisterio mantiene un plantón en el Zócalo.

La presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina al referirse al paro nacional del magisterio.

Sheinbaum llamó a la protesta pacífica y rechazó los actos violentos durante las movilizaciones del magisterio.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Jun 05, 2026
Mariana Torres García

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Ciudad de México, 5 de junio de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum respondió al paro nacional de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) con un llamado a la protesta pacífica y un deslinde de los actos violentos registrados durante las movilizaciones.

"Respetamos a las y los maestros de México. Siempre hemos dicho que no estamos de acuerdo cuando hay manifestaciones violentas, siempre hemos creído en manifestaciones pacíficas", afirmó la mandataria.

El punto de fondo: el gobierno federal sostiene que las demandas salariales del magisterio ya tuvieron respuesta dentro de los límites del presupuesto público, mientras la Coordinadora mantiene que los acuerdos son insuficientes y prolonga su plantón.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre el paro de la CNTE?

La presidenta recordó que durante su administración se otorgaron incrementos salariales de 10% y 9%, ligados al presupuesto disponible, además de las opciones vigentes en materia de pensiones para el sector.

El magisterio disidente inició una huelga nacional indefinida el 1 de junio, con una marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino y un plantón que se mantiene en el Centro Histórico.

Entre sus exigencias figuran la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, aumentos salariales superiores a los anunciados y mayor presupuesto educativo.

CNTE y Mundial 2026: una presión con fecha

La movilización ocurre a seis días de la inauguración del Mundial de Futbol 2026. La Coordinadora ha retomado la consigna "Si no hay solución, no rodará el balón" y contempla sostener su campamento en la plancha del Zócalo, espacio previsto como sede del FIFA Fan Fest durante el torneo.

Ese cruce de calendarios convierte la negociación en un asunto de tiempo: el gobierno busca destrabar el conflicto antes de un evento internacional con reflectores sobre la capital, mientras el magisterio usa precisamente esa ventana para elevar la presión.

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