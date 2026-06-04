Sheinbaum agradece la carta de AMLO y habla de "momentos de definición"

Ciudad de México, 4 de junio de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum agradeció el respaldo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y, tras proyectar en Palacio Nacional la carta que él dirigió a Donald Trump, sostuvo que México atraviesa "tiempos de definiciones".

La mandataria leyó pasajes del documento durante la conferencia matutina y reaccionó a la lectura de que el contenido pudiera generar fricción con Washington.

"Él hace una carta con un posicionamiento, en un momento especial de México", respondió al ser cuestionada sobre si el texto debía interpretarse como señal de preocupación.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre la carta de AMLO?

La presidenta agradeció de forma directa el gesto del expresidente y lo enmarcó en la unidad de su movimiento. "Es buenísimo este debate, de verdad, es buenísimo, estamos viviendo tiempos de definiciones", afirmó. Antes había advertido lo que, a su juicio, buscaban sus adversarios: divisiones internas y un distanciamiento con el exmandatario.

Sheinbaum ubicó el episodio dentro de una ofensiva más amplia de cara a los próximos procesos electorales. Acusó intentos de usar a México en una retórica externa "para aliarse con la ultraderecha mexicana para la elección de 2027", según expuso ante representantes de medios.

El contexto: presión de Washington

El respaldo del expresidente llega en medio de la tensión bilateral por las acusaciones estadounidenses contra funcionarios mexicanos. Semanas atrás, la presidenta había cuestionado la solidez de la evidencia en el caso Rocha Moya, al describir el anexo del fiscal como "una hoja de papel".

La coyuntura se inscribe además en la estrategia antidrogas que la administración de Trump colocó con México al centro, y en la negociación comercial que avanzó durante la ronda del T-MEC en Palacio Nacional.

En la misma conferencia, la presidenta recordó episodios previos en los que la oposición cuestionó al gobierno anterior, y reprochó lo que llamó incongruencia de quienes hoy critican el posicionamiento de López Obrador.

El movimiento, dijo, mantiene una sola línea rumbo a las definiciones políticas del año en curso y de 2027.