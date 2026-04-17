México, 17 de abril de 2026. —El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, arribará la noche del domingo 19 de abril a la Ciudad de México con un equipo técnico completo para una jornada intensiva de negociación del T-MEC en la que sostendrá reuniones con empresarios mexicanos durante la mañana del lunes, sesiones de trabajo sector por sector con el secretario de Economía Marcelo Ebrard y su equipo durante todo el día, y un encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional como cierre de la agenda bilateral.

La visita concluye el martes por la mañana y constituye la segunda ronda formal rumbo a la revisión del tratado prevista para el 1 de julio de 2026, momento en que México, Estados Unidos y Canadá decidirán si extienden el acuerdo otros 16 años hasta 2042 o abren un proceso de renegociación a fondo.

La agenda técnica del lunes concentra los sectores de mayor peso bilateral. Ebrard informó que habrá mesas específicas para revisar automotriz, acero y aluminio, agropecuario, farmacéutico, electrónica y dispositivos médicos, es decir, la columna vertebral del comercio manufacturero entre ambos países.

Las conversaciones también abordarán reglas de origen, cadenas de suministro y coordinación de política comercial regional para reducir la dependencia de insumos de terceras regiones —lectura diplomática que apunta a contrarrestar la presencia de China en cadenas norteamericanas—.

México planteará además la reapertura de la frontera al ganado mexicano, cerrada por el brote de gusano barrenador, y ampliar exportaciones de tomate, frambuesa y aguacate.

Lo que México lleva a la mesa

La administración federal arriba a esta ronda con una serie de movimientos previos que analistas interpretan como intentos de contener la presión de Donald Trump sobre el tratado que él mismo renegoció en su primer mandato.

En meses recientes, el gobierno federal subió a 50 por ciento los aranceles al acero chino, canceló registros de acerías de Vietnam e Indonesia para reforzar verificación de origen y mantiene activa la mesa bilateral con Washington pese a las amenazas arancelarias. Sheinbaum ha dicho públicamente que la revisión "va muy bien" pese a los altibajos, y confía en que el tratado se extenderá.

Qué está en juego para Querétaro

La ronda técnica tiene efecto directo en la economía queretana por el peso del corredor industrial del Bajío. Las plantas automotrices instaladas en Querétaro, El Marqués y San Juan del Río dependen de las reglas de origen que se pacten para piezas ensambladas aquí y exportadas a Estados Unidos; el sector aeroespacial concentrado en la capital queretana opera bajo las mismas reglas de contenido regional que la industria automotriz; los productores agropecuarios del estado exportan parte de su producción de brócoli, cebolla y espárrago a Norteamérica; y la industria de dispositivos médicos y electrónica —segmento creciente en los parques industriales de El Marqués— entra también a la mesa. Cualquier ajuste en reglas de origen, aranceles escalonados o cuotas automotrices se refleja en nómina queretana en cuestión de meses.

¿Qué sigue después del 20 de abril?

La ruta marcada por ambos gobiernos contempla nuevas rondas técnicas en los próximos meses rumbo al 1 de julio, fecha en que los tres socios definen formalmente si continúan dentro del tratado.

Senadores estadounidenses de ambos partidos enviaron esta semana una carta al USTR expresando apoyo al T-MEC por los beneficios agrícolas para Estados Unidos —un respaldo político relevante dentro de Washington—.