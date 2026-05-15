Trump y Xi cierran cumbre con acuerdo comercial y disenso sobre Taiwán

Pekín se comprometió a comprar 200 aeronaves Boeing y abrir mercado a tecnológicas estadounidenses.

Donald Trump y Xi Jinping durante reunión bilateral en el complejo oficial de Zhongnanhai en Pekín al cierre de la cumbre.

La guerra en Irán y la posición sobre Taiwán quedaron como los principales temas sin resolver tras la cumbre.

Foto: The White House.
Getting your Trinity Audio player ready...
Mariana Torres García
Por Mariana Torres García May 15, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
Con una sonrisa cálida y una presencia profesional frente a la cámara, Mariana ha logrado conectar con las audiencias, entregando reportajes que van desde sucesos sociales y culturales hasta temas de interés general y actualidad nacional.

Cobertura y Enfoque
- Noticias nacionales: política, sociedad, cultura y sucesos relevantes.
- Reportajes humanos y de interés social con perspectiva empática.
- Cobertura en vivo para plataformas digitales y redes sociales.
Experiencia
- Freelance (2023 – Presente): Reportera independiente para diversos portales y medios nacionales,
abordando temas de actualidad y reportajes de campo.
- Canal 12 Noticias (2021 – 2023): Reportera y creadora de contenido digital, especializada en
coberturas en vivo.
- ONG Comunicación Social (2019 – 2021): Becaria en proyectos de comunicación y periodismo
responsable.

See Full Bio

Pekín, 15 de mayo de 2026. —La visita oficial de Donald Trump a China venía cargada con dos temas que llevan meses tensando la relación bilateral: el ajuste comercial tras la era arancelaria y la posición de cada potencia frente a los frentes abiertos en Taiwán e Irán. La cumbre en el complejo de Zhongnanhai concluyó este viernes con resultados desbalanceados.

Pekín comprometió la compra de 200 aviones Boeing y prometió mayor acceso al mercado chino para empresas estadounidenses, entre ellas Tesla, Apple y Nvidia, cuyos directores ejecutivos viajaron en la delegación oficial. Trump describió la visita como exitosa para ambos países y agradeció públicamente la recepción del mandatario chino.

Xi Jinping, por su parte, subrayó la importancia de mantener una relación bilateral estable y de la cooperación mutua, según la cobertura de la propia Casa Blanca y la agencia Reuters durante la jornada.

El consenso económico no se extendió al terreno geopolítico. Xi planteó que Taiwán es el tema más sensible de la relación bilateral y advirtió que un manejo inadecuado puede derivar en confrontación directa.

Trump no se comprometió públicamente sobre venta de armamento a la isla ni sobre la posición que tomaría Estados Unidos ante un eventual conflicto. Su respuesta fue una pirueta retórica: dijo que solo él sabe qué haría, sin asumir compromiso explícito. La frase coincide con la presión que el sector republicano más cercano a Taipéi mantiene contra cualquier cesión.

Guerra en Irán y precios de gasolina ensombrecen el balance

El otro frente abierto es Irán. Trump informó que evalúa levantar sanciones a empresas chinas que han adquirido petróleo iraní, una concesión que busca alivio en los mercados petroleros internacionales.

La gasolina en territorio estadounidense superó los 4.50 dólares por galón y la inflación de abril cerró en 3.8%, su nivel más alto en casi tres años. La aprobación económica del republicano cayó al 30%, según encuesta Reuters/Ipsos publicada esta semana.

¿Qué pasa con la guerra entre Estados Unidos e Irán?

Las concesiones discutidas en Pekín no implican ruta directa hacia una tregua. El bloqueo del Estrecho de Ormuz se mantiene y la estrategia antidrogas y de seguridad bilateral que la Casa Blanca presentó el 4 de mayo sigue dependiendo de cooperación con potencias asiáticas para frenar el flujo de precursores químicos hacia los cárteles mexicanos.

Trump emprendió este viernes el regreso a Washington en el Air Force One tras un almuerzo a puerta cerrada con el mandatario chino.

politicaeeuuchinainternacional

Reciente

Claudia Sheinbaum en conferencia mañanera de Palacio Nacional al revelar 36 extradiciones rechazadas por Estados Unidos a México.
México

36 extradiciones negadas: el escudo de Sheinbaum

La presidenta usa la cifra para justificar la exigencia de evidencias en el caso del gobernador con licencia de Sinaloa.

Jugadores celebran la final del Street Child World Cup 2026 en el Parque Ecológico Lago de Texcoco con delegaciones de 20 países.
Deportes

Indonesia y México, campeones en Texcoco

Indonesia derrotó a Argentina en penales y México venció a Kenia en el cierre del torneo

Vehículos exhibidos en el Tianguis de Autos Verificados del Centro Expositor de San Juan del Río con verificación oficial
San Juan del Río

Tianguis vehicular abre fines de semana en SJR

Sábados y domingos de mayo en Centro Expositor; acceso peatonal gratuito y 100 pesos por unidad.

Omar García Harfuch y el gobernador de Michoacán Alfredo Ramírez Bedolla durante reunión de coordinación de seguridad en Morelia.
México

Harfuch baja a Michoacán: reunión con Bedolla

El gabinete federal aterriza en Michoacán mientras crece la presión sobre gobernadores mencionados por la prensa estadounidense.