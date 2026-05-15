Mundial de la Calle 2026: Indonesia tumba a Argentina y México a Kenia

Indonesia derrotó a Argentina en penales y México venció a Kenia en el cierre del torneo

Jugadores celebran la final del Street Child World Cup 2026 en el Parque Ecológico Lago de Texcoco con delegaciones de 20 países.

Más de 550 jugadores, voluntarios y organizadores cerraron 11 días de competencia con delegaciones de 20 países.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 15, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Texcoco, 15 de mayo de 2026.— Indonesia se coronó campeón varonil del Street Child World Cup 2026 tras vencer 4-3 a Argentina en una tanda de penales y la selección mexicana se llevó el título femenil al imponerse 2-0 a Kenia, en la final del torneo internacional que reunió a delegaciones de 20 países en el Parque Ecológico Lago de Texcoco.

El cierre congregó a más de 550 personas, entre jugadores, voluntarios y organizadores, dentro de las actividades del Mundial Social impulsado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y Street Child United.

La final varonil llegó al manchón penal después de que ambos equipos empataran 1-1 en tiempo regular.

El torneo, dirigido a jóvenes de entre 14 y 17 años en contextos de vulnerabilidad, se disputó del 5 al 15 de mayo y forma parte de las iniciativas paralelas a la Copa del Mundo que México coorganizará con Estados Unidos y Canadá a partir del 11 de junio.

El director general del IMSS, Zoé Robledo, calificó la realización del encuentro como resultado de la colaboración entre organizaciones sociales, autoridades y voluntarios comprometidos con los derechos de la infancia.

Jugadores celebran la final del Street Child World Cup 2026 en el Parque Ecol\u00f3gico Lago de Texcoco con delegaciones de 20 pa\u00edses. Zoé Robledo, director general del IMSS, durante la clausura de la Street Child World Cup 2026 en el Parque Ecológico Lago de Texcoco. rotativo.com.mx

"Ha sido una experiencia extraordinaria habernos vinculado con Street Child United y con toda la organización", expresó durante la ceremonia. El titular del IMSS señaló que las instalaciones del Lago de Texcoco fueron pensadas desde su origen como espacios enfocados en la igualdad, la equidad y los derechos humanos.

Las delegaciones recibieron hospedaje, alimentación adaptada a sus necesidades culturales y nutricionales, atención médica permanente y acompañamiento integral durante los 11 días de competencia.

Como parte de las actividades de integración, los participantes acudieron a recintos como el Palacio de Bellas Artes y el Teatro Hidalgo, sede de la Asamblea General donde los jóvenes presentaron sus propuestas sobre derechos de la infancia, complementando el trabajo social que el instituto ha desarrollado con centros infantiles y nuevas unidades médicas.

ugadores celebran la final del Street Child World Cup 2026 en el Parque Ecol\u00f3gico Lago de Texcoco con delegaciones de 20 pa\u00edses. Más de 550 jugadores, voluntarios y organizadores cerraron 11 días de competencia con delegaciones de 20 países. rotativo.com.mx

El Mundial de la Calle reúne 30 equipos y deja un mensaje hacia el Mundial de la FIFA

Robledo subrayó que el principal legado del torneo es el mensaje de esperanza para juventudes que enfrentan contextos adversos. "No debemos etiquetar a las niñas y niños por aquello de lo que carecen, sino por lo que demuestran: valentía, trabajo en equipo, disciplina, talento y mucho corazón", afirmó.

La edición 2026 reunió a 30 equipos internacionales y, en paralelo, el instituto ha sostenido cifras récord de afiliación con un empleo formal de 22 millones 724 mil 680 trabajadores en marzo de 2026, según cifras del propio organismo.

Nacida en Durban, Sudáfrica, en 2010, la Street Child World Cup se ha consolidado como un movimiento global que combina fútbol, programas artísticos y un congreso de derechos de la infancia, según información de la organización Street Child United disponible en el archivo de comunicación del IMSS.

La próxima cita futbolística que México albergará será la Copa del Mundo de la FIFA, que arrancará el próximo 11 de junio.

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