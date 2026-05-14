IMSS atiende 500 casos de lupus con daño renal en La Raza

El IMSS concentra en La Raza los casos más graves; especialista detalla factores hormonales y reto diagnóstico.

Reumatóloga del IMSS atiende a paciente con lupus en el Hospital de Especialidades La Raza de la Ciudad de México

Personal médico atiende pacientes con lupus en la UMAE del Centro Médico Nacional La Raza, donde se concentran casos con afección renal.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García May 14, 2026
Mariana Torres García

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México, 14 de mayo de 2026. — Quinientos pacientes con lupus reciben atención por daño renal severo en el Hospital de Especialidades "Dr. Antonio Fraga Mouret" del Centro Médico Nacional La Raza, donde el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) concentra los casos más graves de esta enfermedad autoinmune.

Nueve de cada 10 personas diagnosticadas son mujeres en edad reproductiva, expuso Reyna Bustamante González, jefa de Reumatología de esa Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE), al detallar el peso de los factores hormonales y los retos diagnósticos del padecimiento.

El lupus es una enfermedad autoinmune en la que el sistema inmunológico pierde tolerancia y su equilibrio, y comienza a atacar las propias células y órganos del cuerpo, explicó la especialista.

Tiene un componente genético importante, aunque factores ambientales —exposición al sol, rayos ultravioleta, algunos procesos infecciosos y, sobre todo, la participación hormonal de los estrógenos— pueden desencadenar su aparición.

La proporción de 9 mujeres por cada hombre afectado coincide con la prevalencia documentada en la Guía de Práctica Clínica del IMSS para diagnóstico y tratamiento del lupus eritematoso, que reporta 51 casos por cada 100 mil habitantes y un curso clínico variable, con periodos de exacerbación y remisión.

El padecimiento también se presenta en niñas, niños y adultos mayores, aunque los picos más altos coinciden con la etapa reproductiva y los periodos de menstruación, precisó Bustamante González.

Diagnóstico y tratamiento del lupus en el IMSS

Ante la sospecha del padecimiento, los médicos realizan biometría hemática, examen general de orina, pruebas de función renal y estudios de anticuerpos antinucleares, aunque estos últimos deben interpretarse con cuidado para evitar diagnósticos erróneos, advirtió la jefa de Reumatología.

La detección oportuna comienza en la atención del Primer Nivel del IMSS, donde las clínicas familiares canalizan los casos sospechosos al especialista en Reumatología.

El instituto dispone de alternativas terapéuticas dirigidas a controlar el sistema inmune y reducir el daño orgánico: esteroides e inmunosupresores como micofenolato de mofetilo, metotrexato, cloroquina y ciclofosfamida, esta última utilizada con frecuencia en casos graves, detalló la especialista. El esquema se sostiene en la red de unidades médicas del IMSS que se ha ampliado en los últimos años.

¿Por qué el lupus afecta más a mujeres jóvenes?

La carga hormonal de los estrógenos explica que de cada 10 casos diagnosticados, nueve correspondan a mujeres y solo uno a hombres.

La enfermedad representa uno de los retos diagnósticos más complejos para los servicios médicos del IMSS porque puede afectar prácticamente cualquier órgano: desde la piel y las articulaciones hasta el riñón, el corazón o el pulmón, lo que obliga a un manejo individualizado por paciente.

En La Raza, los casos no se reducen a la afección renal: el equipo de Reumatología atiende lupus con compromiso en piel, articulaciones, sistema nervioso y aparato cardiovascular.

La detección oportuna marca la diferencia entre el control de la enfermedad y la falla orgánica permanente, una respuesta que el IMSS sostiene con los 22.7 millones de afiliados que conforman su base de derechohabientes.

gobiernosaludimss

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