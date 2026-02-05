Querétaro, 5 de febrero de 2026. — El Instituto Mexicano del Seguro Social busca terrenos en municipios de Querétaro para construir alrededor de 10 centros infantiles destinados a madres trabajadoras, además de nuevas Unidades de Medicina Familiar.
Zoé Robledo Aburto, director general del IMSS, informó que ya existen acercamientos con autoridades municipales para identificar predios, aunque no precisó en qué demarcaciones ni con qué plazos se concretarían las primeras obras.
El crecimiento demográfico de Querétaro ha presionado los servicios del IMSS en los últimos años, particularmente en materia de espacios de cuidado infantil y atención médica de primer nivel.
La entidad registra más de 1.2 millones de derechohabientes y se ubica entre las de mayor dinamismo económico del centro del país, con un corredor industrial que ha multiplicado la demanda de guarderías institucionales para trabajadoras de manufactura y servicios.
Robledo Aburto explicó que la instalación de los Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI) responde a la necesidad de facilitar la incorporación de las mujeres al mercado laboral.
Los predios requeridos deben tener entre 2 mil y 3 mil metros cuadrados y cumplir con la Norma Oficial Mexicana correspondiente, precisó el funcionario durante su visita a Querétaro.
El avance principal, detalló, se encuentra todavía en la etapa de gestión inmobiliaria. Aún no se han concretado donaciones formales de terrenos y primero debe resolverse el expediente de cada predio antes de iniciar cualquier proceso de construcción.
En los municipios con mayor población, agregó, ya se han planteado estas necesidades para incentivar la donación de espacios adecuados.
El director general del IMSS adelantó que pronto podrían darse noticias positivas sobre este proyecto, aunque la ausencia de municipios confirmados, montos de inversión y calendario de obra deja el anuncio en fase preliminar.
Tras ser cuestionado sobre las protestas recientes de personal de enfermería en instalaciones del IMSS en Querétaro, Robledo Aburto evitó pronunciarse y se retiró del lugar.
De concretarse, la construcción de 10 centros infantiles representaría la mayor ampliación de infraestructura del IMSS en Querétaro en al menos una década.
Actualmente, la entidad cuenta con un número limitado de guarderías institucionales frente a una población trabajadora en constante crecimiento, particularmente en los municipios conurbados de El Marqués, Corregidora y San Juan del Río, donde el déficit de espacios de cuidado infantil es más agudo.