Querétaro registra 8°C de mínima y 25°C de máxima

El pronóstico meteorológico indica ambiente frío durante la mañana con bancos de niebla en zonas serranas, mientras que la tarde presentará condiciones templadas con viento sur de hasta 30 kilómetros por hora.

Pronóstico del clima en Querétaro muestra cielo medio nublado con ambiente frío matutino.

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica temperatura mínima de 8°C y máxima de 25°C para Santiago de Querétaro este jueves 23 de enero.

Por Diario Rotativo Ene 23, 2026
México, 23 de enero de 2026. - El Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua pronostica para Querétaro cielo medio nublado durante este jueves sin pronóstico del clima en Querétaro que contemple precipitaciones, con ambiente frío matutino acompañado de bancos de niebla en gran parte de la entidad y heladas en zonas serranas, mientras que durante la tarde se esperan condiciones templadas con viento de componente sur.

La temperatura mínima en Santiago de Querétaro será de 8 grados Celsius, mientras que la máxima alcanzará los 25 grados, según detalló Conagua en su ficha informativa emitida desde sus oficinas ubicadas en Hacienda Santillán número 119, Colonia El Jacal.

El organismo federal explicó que una circulación ciclónica en altura ingresará sobre el noroeste de México e interacciona con un nuevo frente frío número 31, con un río atmosférico y con las corrientes en chorro polar y subtropical, dando origen a la tercera tormenta invernal de la temporada.

Frío matutino con bancos de niebla en Querétaro

Durante la mañana de este jueves, las autoridades meteorológicas prevén ambiente frío con bancos de niebla en la mayor parte de Querétaro y heladas en zonas serranas, condiciones que podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

El pronóstico del clima en Querétaro indica que el viento de componente sur registrará velocidades de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas que podrían alcanzar hasta 30 kilómetros por hora durante el transcurso del día.

En las últimas 24 horas, la estación de Peñamiller registró precipitaciones inapreciables, mientras que las temperaturas máximas se ubican en Jalpan con 31 grados, Peñamiller con 28 grados y Derivadora San José con 26 grados Celsius.

Las temperaturas mínimas más bajas se presentaron en El Batán con 7 grados, Derivadora San José con 7.5 grados, y El Pueblito y Juriquilla con 8 grados Celsius, según los registros oficiales de Conagua.

¿Qué condiciones meteorológicas se esperan en México este jueves?

A nivel nacional, el Servicio Meteorológico detalla que el frente número 30 se extenderá sobre el noreste mexicano, y se prevé que por la tarde-noche sea reforzado por una masa de aire ártico, generando lluvias puntuales muy fuertes en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Durango.

Las temperaturas mínimas de menos 10 a menos 5 grados con heladas se pronosticarán en zonas serranas de Chihuahua y Durango, mientras que de menos 5 a cero grados con heladas se esperan en sierras de Baja California, Sonora, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

En la región de la Mesa Central, que incluye a Querétaro, se mantendrá el cielo medio nublado durante el día con lluvias aisladas en Puebla y sin precipitaciones en el resto de las entidades, acompañado de ambiente frío con bancos de niebla en la mayor parte de la región y heladas en zonas serranas.

El organismo federal advierte que existen condiciones para la caída de aguanieve o nieve en zonas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango, y existe el riesgo de formación de torbellinos o tornados por la noche en el norte de Coahuila.

Las autoridades recomiendan a la población queretana tomar precauciones ante el frío matutino, especialmente en zonas serranas donde se esperan heladas, así como conducir con precaución debido a la presencia de bancos de niebla que podrían reducir la visibilidad en carreteras.

