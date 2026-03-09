Aplican 245 multas a comercios por basura en Querétaro

Municipio aplica 245 multas que superan el millón de pesos tras inspeccionar comercios.

Operativo de inspección a comercios por manejo de basura en zonas comerciales de Querétaro

Felifer Macías, presidente municipal de Querétaro, supervisa operativos de inspección en comercios de la capital.

Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 09, 2026
Martín García Chavero
Querétaro, 9 de marzo de 2026. — Un total de 245 multas que suman más de un millón de pesos es el resultado de los operativos de inspección a comercios por manejo inadecuado de basura en la capital queretana.

El gobierno municipal ha practicado mil 200 revisiones en mercados, tianguis y zonas con alta actividad comercial, donde se detectaron negocios que depositan residuos fuera de los horarios de recolección o en sitios no autorizados, una práctica que afecta la imagen urbana y el tránsito peatonal.

Las inspecciones responden a la necesidad de ordenar el manejo de residuos en los principales corredores comerciales de la ciudad. El presidente municipal, Felifer Macías, informó que entre las irregularidades más recurrentes se encuentran establecimientos de mayor tamaño que carecen de contrato para la recolección o disposición de sus desechos, lo que incrementa la acumulación de basura en la vía pública. Macías exhortó a todos los giros comerciales a cumplir la normatividad vigente.

"El orden lo ponemos todos y así construimos una mejor ciudad", señaló el presidente municipal al referirse a la responsabilidad compartida entre autoridades y comerciantes para mantener las calles limpias.

También pidió a la ciudadanía reportar establecimientos que depositen basura en horarios o lugares indebidos, como parte de un esfuerzo conjunto para mejorar las condiciones en las zonas con mayor actividad comercial.

Cuota anual para comercios que generan poca basura en Querétaro

Por su parte, el secretario de Servicios Públicos, Armando Presa, detalló que los comercios que generan menos de 400 kilogramos de residuos al año tienen la opción de realizar un pago único anual al municipio para regularizar su situación en materia de recolección. El funcionario precisó que este esquema aplica siempre y cuando los negocios respeten los horarios de recolección establecidos por la autoridad.

De las mil 200 revisiones practicadas hasta el momento, las 245 sanciones representan poco más del 20 por ciento del total de comercios inspeccionados. El monto acumulado supera el millón de pesos, cifra que refleja la magnitud de las irregularidades en el manejo de residuos sólidos en zonas comerciales de Querétaro.

Las acciones del gobierno municipal se concentran en mejorar la imagen urbana y mantener el orden en los corredores comerciales, mercados y tianguis de la capital queretana. El objetivo es que las zonas de mayor actividad económica ofrezcan condiciones de limpieza adecuadas para quienes transitan diariamente por estos puntos de la ciudad.

