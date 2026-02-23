Querétaro, 23 de febrero de 2026. —Dos personas fueron vinculadas a proceso por usurpación de funciones públicas y fraude, luego de que se hicieran pasar por verificadores de la Secretaría de Salud del Estado de Querétaro para cobrar multas inexistentes a comerciantes.

La Fiscalía General del Estado obtuvo la medida cautelar de prisión preventiva justificada contra ambos imputados, quienes además están relacionados con al menos tres carpetas de investigación adicionales por hechos similares.

Los hechos ocurrieron el 18 de noviembre de 2025 en un comercio de la colonia Santa Catarina, en Santa Rosa Jáuregui. La modalidad de fraude a comerciantes en Querétaro no es aislada: las autoridades han identificado un patrón de engaño en el que los responsables portan vestimenta con logotipos oficiales para aparentar legitimidad ante los propietarios de establecimientos.

Según la investigación de la Fiscalía, los imputados llegaron al negocio con chalecos que ostentaban logotipos de la Secretaría de Salud estatal y se presentaron como "verificadores de salud". Ninguno de los dos es servidor público ni cuenta con facultades para realizar inspecciones sanitarias o cobrar multas de ningún tipo.

Falsos verificadores de Salud exigieron $20,000 a comerciante

La estrategia de los ahora vinculados consistió en amenazar al propietario con una supuesta multa de hasta 100 mil pesos. Acto seguido, le ofrecieron una "reducción" si pagaba de inmediato 20 mil pesos. Bajo ese engaño, los afectados entregaron el dinero a los falsos verificadores, quienes carecían de toda autoridad para realizar el cobro.

Tras los actos de investigación, la Fiscalía obtuvo órdenes de aprehensión que se cumplieron con apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro. En audiencia inicial, el Juez de Control resolvió la vinculación a proceso e impuso prisión preventiva justificada como medida cautelar, con un plazo de un mes para la investigación complementaria.

Las autoridades ministeriales precisaron que ambos imputados están vinculados con al menos tres carpetas de investigación más por hechos de la misma naturaleza, lo que sugiere un esquema reiterado de usurpación de funciones públicas y fraude contra comerciantes de la zona metropolitana.

La Fiscalía exhortó a la ciudadanía a verificar la identidad de cualquier persona que se presente como funcionario público y a reportar situaciones sospechosas ante las autoridades correspondientes.