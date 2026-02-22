ENES Juriquilla suspende clases presenciales por violencia tras caída del Mencho

Consejo Técnico activa modalidad remota ante ola de violencia derivada del operativo federal en Jalisco.

Oficio del Consejo Técnico de la ENES Juriquilla UNAM que anuncia suspensión de clases presenciales por inseguridad en Querétaro

El secretario técnico Jesús Manuel Dorado González firmó el oficio ENESJ/CT/030/2026 que establece la modalidad remota para lunes y martes.

Feb 22, 2026
Querétaro, 22 de febrero de 2026. —Todas las actividades académicas de la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) Juriquilla de la UNAM se realizarán en modalidad remota el lunes 23 y martes 24 de febrero, determinó el Consejo Técnico del plantel tras una sesión extraordinaria convocada este domingo ante la ola de inseguridad que se registra en diversos estados del país luego del operativo federal que derivó en el abatimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El acuerdo, firmado por el secretario técnico Jesús Manuel Dorado González mediante el oficio ENESJ/CT/030/2026, establece que la institución evaluará la situación el martes por la tarde para determinar si las clases presenciales en la ENES Juriquilla se reanudan o si la medida se extiende.

La actualización será comunicada a través de los canales oficiales del campus universitario ubicado en Boulevard Juriquilla 3001.

Violencia en estados vecinos motivó la decisión en Querétaro

La determinación del Consejo Técnico responde a los bloqueos carreteros, quema de vehículos y enfrentamientos registrados durante este domingo en al menos seis entidades —Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Colima, Tamaulipas y Aguascalientes— tras el operativo federal contra el CJNG ejecutado en Talpa de Allende, Jalisco. La proximidad geográfica de Querétaro con Guanajuato, donde la Secretaría de Seguridad y Paz reportó incidentes en 23 de sus 46 municipios, habría pesado en la evaluación del órgano colegiado.

La ENES Juriquilla es el campus de la UNAM en el Bajío y alberga 11 licenciaturas con una matrícula aproximada de 376 estudiantes. El plantel se suma a las medidas preventivas adoptadas por otras instituciones de educación superior como la Universidad de Guanajuato, la Universidad de Guadalajara y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que también trasladaron sus actividades a modalidad virtual.

A nivel federal, la Secretaría de Educación Pública confirmó la suspensión de clases presenciales en Jalisco, Nayarit y Michoacán para todos los niveles educativos. En Querétaro, las autoridades estatales no han emitido una medida generalizada de suspensión de clases presenciales, por lo que la decisión de la ENES Juriquilla corresponde exclusivamente al criterio de su Consejo Técnico.

El comunicado del plantel universitario también pidió a la comunidad estudiantil y académica "evitar cualquier situación que les ponga en riesgo" durante los días que dure la contingencia. La Liga BBVA MX suspendió el partido entre Querétaro y FC Juárez programado para este domingo en el Estadio Corregidora, como parte de las medidas adoptadas en el ámbito deportivo ante la crisis de seguridad.

