Jalisco, 22 de febrero de 2026, —Un operativo militar desplegado en la madrugada de este domingo en la zona serrana de Tapalpa, Jalisco, desató una cadena de narcobloqueos, quema de vehículos, incendios a comercios y enfrentamientos armados en al menos siete entidades del país.

Fuentes federales de alto nivel confirmaron a medios nacionales como Milenio, N+ y Reforma que Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, fundador y líder máximo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), habría sido abatido durante la incursión. Hasta el cierre de esta edición, el gobierno federal no había emitido un comunicado oficial que identifique por nombre al objetivo del operativo en Tapalpa.

El CJNG se consolidó desde 2011 como una de las organizaciones criminales con mayor capacidad de tráfico de fentanilo, metanfetaminas y cocaína hacia Estados Unidos, según el Departamento de Justicia norteamericano. Oseguera Cervantes, nacido en 1966 en Aguililla, Michoacán, figuraba como el narcotraficante más buscado tanto por autoridades mexicanas como por la DEA, que mantenía una recompensa vigente de 15 millones de dólares por información que condujera a su captura.

El Departamento del Tesoro había identificado desde 2015 instalaciones financieras del cártel en la propia zona de Tapalpa.El Gabinete de Seguridad de México publicó en la red social X que “se llevan a cabo operativos coordinados en el estado de Jalisco, con la participación de las instituciones que conforman el Gabinete de Seguridad”, y precisó que los bloqueos registrados son “producto de operativos realizados por instituciones federales”.

En un mensaje posterior, la dependencia señaló que “nuestra prioridad es la seguridad y protección de la ciudadanía”. Fuentes consultadas por Milenio indicaron que se implementaron protocolos de identificación del cuerpo y que se esperan pruebas de ADN para la confirmación formal.

Código rojo y cronología de la violencia en JaliscoDe acuerdo con reportes de autoridades estatales y municipales, la secuencia de hechos inició cerca de las 07:45 horas con el despliegue de elementos del Ejército en la zona serrana entre Tapalpa y Talpa de Allende. Minutos después comenzaron los primeros reportes de enfrentamientos armados.

Camiones de carga y transporte público fueron incendiados en múltiples puntos del Área Metropolitana de Guadalajara como reacción al operativo federal. rotativo.com.mx

A partir de las 08:00 horas, grupos armados respondieron con la quema simultánea de vehículos de carga y transporte público en carreteras del sur de Jalisco y, posteriormente, en vialidades del Área Metropolitana de Guadalajara.El gobernador Pablo Lemus Navarro informó a través de redes sociales que activó el código rojo en toda la entidad e instaló de inmediato la mesa de seguridad con representantes de los tres niveles de gobierno.

“Fuerzas federales realizaron hace unas horas un operativo en Tapalpa que ha derivado en enfrentamientos en la zona”, comunicó el mandatario, quien agregó que individuos armados “han quemado y atravesado vehículos para inhibir la acción de las autoridades”.

Lemus también ordenó la suspensión del transporte público hasta que la situación quede controlada y recomendó a la población no circular por carreteras.Las afectaciones en Guadalajara se concentraron en cruces de Periférico con Calzada Independencia, Tabachines y Vallarta, además de Lázaro Cárdenas con Río Seco.

Se reportaron detonaciones de arma de fuego en avenida Juárez con Calzada Independencia, Periférico Norte con Artesanos y Josefa Ortiz de Domínguez con Mariano Jiménez, entre otros puntos. Autoridades cancelaron la Vía RecreActiva, suspendieron parcialmente el servicio de Mi Macro Periférico y reprogramaron el Clásico Nacional Femenil entre Chivas y América, así como el partido Tapatío-Tlaxcala de la Liga de Expansión.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes también pidió evitar las redes de carreteras federales en la zona.¿Qué se reporta en otros estados? La reacción violenta rebasó los límites de Jalisco.

En Michoacán, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla ordenó la instalación de una mesa de seguridad estatal tras registrarse bloqueos en al menos 14 municipios, incluidos Zamora, Jiquilpan, Apatzingán, Uruapan y Buenavista, varios de ellos colindantes con Jalisco y en la región de Tierra Caliente.



En Guanajuato, la Secretaría de Seguridad y Paz estatal reportó quema de farmacias y tiendas de conveniencia en seis municipios, como consecuencia directa de los operativos federales en Jalisco.

Tamaulipas vivió bloqueos y quema de vehículos y llantas en entradas y salidas de Reynosa, donde autobuses de transporte público fueron incendiados.

Colima reportó un tráiler incendiado en la carretera hacia la comunidad de Piscila. En Nayarit y Aguascalientes se registraron afectaciones viales en zonas con presencia del CJNG. Incluso en Baja California, la gobernadora María del Pilar Ávila informó la quema de vehículos en tramos carreteros e instruyó reforzamiento total de la vigilancia.

La central de autobuses de Ciudad Guzmán suspendió todas sus corridas y el aeropuerto de Guadalajara advirtió posibles retrasos por la afectación en vías de acceso.La presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada por la prensa sobre el abatimiento del líder del CJNG y respondió: “En unos momentos el Gabinete de Seguridad va a dar mayor información”.

Al cierre de esta edición, no se había emitido el comunicado oficial con los peritajes y detalles del operativo.La eventual confirmación de la muerte de Oseguera Cervantes representaría el golpe más significativo contra el crimen organizado en la última década en México.

Analistas de seguridad advierten que el deceso del líder máximo del CJNG podría detonar disputas sucesorias entre operadores regionales con autonomía táctica, particularmente en Jalisco, Michoacán y Colima, territorios donde la organización mantiene sus principales bastiones.

La magnitud de la respuesta coordinada en múltiples estados —narcobloqueos simultáneos, ataques a comercios e incendios en vías estratégicas— evidencia la capacidad operativa que la estructura criminal conservaba al momento del operativo.