México, 22 de febrero de 2026.- El abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, no es solo la eliminación de un objetivo criminal: marca el cierre de una era en el narcotráfico mexicano. Con la caída del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Tapalpa, Jalisco, este domingo, los cuatro narcotraficantes más

buscados por México y Estados Unidos en la última década —Joaquín El Chapo Guzmán, Ismael El Mayo Zambada, Rafael Caro Quintero y ahora Oseguera Cervantes— han sido capturados o abatidos. Analistas de seguridad advierten que la fragmentación del CJNG podría intensificar las disputas por control territorial en al menos seis estados.

La muerte del Mencho llega apenas un mes después de que el gobierno mexicano extraditara a 37 líderes criminales a Estados Unidos el 20 de enero pasado, incluyendo a Abraham Oseguera Cervantes, conocido como Don Rodo y hermano del propio Mencho, quien fue trasladado por operaciones con recursos de procedencia ilícita y lavado de dinero.

En esa misma entrega salieron seis operadores del CJNG, entre ellos Armando Gómez Núñez, Delta 1, líder de Los Deltas, y María del Rosario Navarro Sánchez, La Señora, buscada por el FBI por tráfico de armas y apoyo material al terrorismo.

Un cártel debilitado desde adentro antes del golpe final

La estructura del CJNG ya enfrentaba fracturas significativas antes del operativo de este domingo. La DEA ejecutó en septiembre pasado la operación Project Mencho, que resultó en 670 arrestos en 23 divisiones de Estados Unidos, el decomiso de más de seis toneladas de metanfetamina, 92.4 kilogramos de fentanilo y 48.3 millones de dólares en activos vinculados al cártel.

El hijo de Oseguera, Rubén Oseguera González, El Menchito, y su cuñado Abigael González Valencia, El Cuini, ya se encontraban detenidos.

A nivel local, la Fiscalía General de la República documentó apenas el 5 de febrero la detención de Diego Rivera Navarro, presidente municipal de Tequila, Jalisco, por presuntamente encabezar una red de secuestro, extorsión y control político con protección del CJNG.

El expediente federal reveló testimonios de comerciantes extorsionados y excandidatos secuestrados, evidencia de que la infiltración del cártel en estructuras de gobierno era profunda.

Sin embargo, la reacción coordinada de este domingo —narcobloqueos simultáneos en al menos 12 estados, incendios a sucursales bancarias, ataques a comercios y bloqueos de carreteras estratégicas— demuestra que la capacidad operativa de las células regionales del CJNG permanece intacta.

Nemesio Oseguera Cervantes convirtió al CJNG en el cártel con mayor presencia territorial en México, superando incluso al de Sinaloa según la DEA.

A diferencia de organizaciones con mando centralizado, el cártel funciona como una federación de grupos locales que operaban con relativa autonomía bajo la figura de autoridad de Oseguera.

¿Qué escenarios se abren tras la muerte del Mencho?

El primero es la fragmentación: sin el liderazgo vertical del Mencho, operadores regionales con autonomía táctica podrían disputarse el control de plazas en Jalisco, Colima, Michoacán y Guanajuato, territorios donde el cártel mantiene sus principales bastiones. La cercanía del Mundial 2026 —con Guadalajara como sede— añade presión al gobierno federal para contener cualquier escalada.

El segundo escenario involucra a rivales. Si el CJNG se debilita, el Cártel de Sinaloa —actualmente fracturado entre las facciones de Los Chapitos y la gente del Mayo Zambada— podría intentar recuperar territorios perdidos durante la última década, particularmente rutas hacia puertos

estratégicos como Manzanillo y Lázaro Cárdenas.

Para Querétaro, la situación requiere atención. La detención en Durango, apenas el 13 de febrero, de Saúl Pedraza Meneses, teniente de la Guardia Nacional adscrito a Querétaro, quien transportaba 49 armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, evidencia que las redes logísticas del crimen organizado penetran territorios que se perciben como seguros.

El reforzamiento de vigilancia activado este domingo en los límites con Guanajuato no es solo una medida reactiva: refleja la proximidad de la violencia a la región del Bajío.

La caída del Mencho representa el éxito operativo más significativo de la estrategia encabezada por Omar García Harfuch desde la Secretaría de Seguridad.

Ningún gobierno anterior había logrado abatir al narcotraficante más buscado del mundo. La pregunta ahora es si ese golpe se traduce en una reducción real de la violencia o si, como ha ocurrido históricamente, la eliminación de la cabeza multiplica los frentes de conflicto.

Este medio dará seguimiento puntual a la evolución de la situación de seguridad en Querétaro y la región del Bajío en los próximos días.