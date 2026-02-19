San Juan del Río, 19 de febrero de 2026. —Parte de los vehículos asegurados por la Fiscalía General del Estado durante los cateos simultáneos en San Juan del Río quedaron captados en imágenes a las que este medio tuvo acceso a través de fuentes policíacas.

Las fotografías muestran decenas de unidades —incluyendo modelos de alta gama— que permanecían en los inmuebles intervenidos bajo la estrategia Sinergia por Querétaro, donde se investigan delitos de fraude, actividades ilícitas y otros que podrían desprenderse de los indicios recabados.

Los vehículos serán sometidos a análisis pericial; fuentes policíacas no descartan órdenes de aprehensión contra cabecillas de la organización.

Como ha documentado Rotativo en entregas previas, el operativo movilizó a más de 100 elementos de la Fiscalía, Guardia Nacional, Sedena y Policía Estatal, quienes ejecutaron los cateos de forma simultánea en lotes de automóviles que funcionaban como fachada para una red delictiva asentada en el municipio.

El material gráfico permite dimensionar la escala del aseguramiento que las autoridades habían mantenido bajo reserva.

Los vehículos serán sometidos a análisis pericial; fuentes policíacas no descartan órdenes de aprehensión contra cabecillas de la organización.

De acuerdo con fuentes policíacas consultadas por este medio, las investigaciones que detonaron los cateos se centran en delitos de fraude y actividades ilícitas que el grupo desarrollaba a través de los lotes intervenidos.

Los vehículos serán sometidos a análisis pericial; fuentes policíacas no descartan órdenes de aprehensión contra cabecillas de la organización.

Los indicios recabados durante las diligencias —placas vehiculares de distintos estados, documentación, equipos de comunicación, numerario y joyería— podrían ampliar la tipificación de delitos conforme avance el análisis pericial.

Posibles órdenes de aprehensión contra cabecillas de red en San Juan del Río

Los vehículos serán sometidos a análisis pericial; fuentes policíacas no descartan órdenes de aprehensión contra cabecillas de la organización.

Las mismas fuentes señalaron que una de las líneas de investigación más relevantes apunta a la identificación y captura de los cabecillas de la estructura delictiva. No se descarta que un juez libere órdenes de aprehensión contra los presuntos líderes de la red que operaba no solo en San Juan del Río, sino también en otras localidades.

Los vehículos serán sometidos a análisis pericial; fuentes policíacas no descartan órdenes de aprehensión contra cabecillas de la organización.

Las imágenes obtenidas muestran decenas de vehículos de reciente modelo estacionados en los predios intervenidos, lo que refuerza la hipótesis de que los lotes no eran negocios legítimos sino fachadas para operaciones ilícitas de alcance regional. Entre las unidades se observan camionetas y automóviles de alta gama que serán sometidos a verificación de procedencia.

Los vehículos serán sometidos a análisis pericial; fuentes policíacas no descartan órdenes de aprehensión contra cabecillas de la organización.

Los indicios asegurados durante los cateos están siendo integrados a la carpeta de investigación correspondiente. El análisis pericial de los vehículos, la documentación y los equipos de comunicación será determinante para reconstruir la estructura completa de la organización y establecer vínculos entre los distintos puntos donde operaba en San Juan del Río.