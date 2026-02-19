Parte de los vehículos asegurados tras cateos en San Juan del Río

Fuentes policíacas confirman que las investigaciones por fraude y actividades ilícitas podrían derivar en órdenes de aprehensión contra cabecillas.

Parte de los vehículos de alta gama asegurados durante los cateos simultáneos contra una red delictiva en San Juan del Río, según fuentes policíacas

Los vehículos serán sometidos a análisis pericial; fuentes policíacas no descartan órdenes de aprehensión contra cabecillas de la organización.

Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Feb 19, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

San Juan del Río, 19 de febrero de 2026. —Parte de los vehículos asegurados por la Fiscalía General del Estado durante los cateos simultáneos en San Juan del Río quedaron captados en imágenes a las que este medio tuvo acceso a través de fuentes policíacas.

Las fotografías muestran decenas de unidades —incluyendo modelos de alta gama— que permanecían en los inmuebles intervenidos bajo la estrategia Sinergia por Querétaro, donde se investigan delitos de fraude, actividades ilícitas y otros que podrían desprenderse de los indicios recabados.

Como ha documentado Rotativo en entregas previas, el operativo movilizó a más de 100 elementos de la Fiscalía, Guardia Nacional, Sedena y Policía Estatal, quienes ejecutaron los cateos de forma simultánea en lotes de automóviles que funcionaban como fachada para una red delictiva asentada en el municipio.

El material gráfico permite dimensionar la escala del aseguramiento que las autoridades habían mantenido bajo reserva.

De acuerdo con fuentes policíacas consultadas por este medio, las investigaciones que detonaron los cateos se centran en delitos de fraude y actividades ilícitas que el grupo desarrollaba a través de los lotes intervenidos.

Los indicios recabados durante las diligencias —placas vehiculares de distintos estados, documentación, equipos de comunicación, numerario y joyería— podrían ampliar la tipificación de delitos conforme avance el análisis pericial.

Posibles órdenes de aprehensión contra cabecillas de red en San Juan del Río

Las mismas fuentes señalaron que una de las líneas de investigación más relevantes apunta a la identificación y captura de los cabecillas de la estructura delictiva. No se descarta que un juez libere órdenes de aprehensión contra los presuntos líderes de la red que operaba no solo en San Juan del Río, sino también en otras localidades.

Las imágenes obtenidas muestran decenas de vehículos de reciente modelo estacionados en los predios intervenidos, lo que refuerza la hipótesis de que los lotes no eran negocios legítimos sino fachadas para operaciones ilícitas de alcance regional. Entre las unidades se observan camionetas y automóviles de alta gama que serán sometidos a verificación de procedencia.

Los indicios asegurados durante los cateos están siendo integrados a la carpeta de investigación correspondiente. El análisis pericial de los vehículos, la documentación y los equipos de comunicación será determinante para reconstruir la estructura completa de la organización y establecer vínculos entre los distintos puntos donde operaba en San Juan del Río.

