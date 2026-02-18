Querétaro, 18 de febrero de 2026. — Un hombre de 32 años, familiar de dos personas previamente diagnosticadas con sarampión, se convirtió en el decimoquinto caso confirmado de la enfermedad en Querétaro durante 2026.

El contagio fue detectado en el municipio de Cadereyta de Montes como parte del monitoreo activo que la Secretaría de Salud del Estado (SESA) mantiene en la demarcación desde que se identificó el brote en esa zona serrana.

El caso de sarampión en Querétaro se enmarca en la alerta sanitaria que México activó desde febrero de 2025, cuando se confirmó el primer contagio de la enfermedad en el país tras años sin transmisión endémica.

A partir de ese momento, las autoridades estatales reforzaron los protocolos de vigilancia epidemiológica en las unidades médicas, intensificaron la verificación de coberturas vacunales y desplegaron brigadas en los municipios con mayor riesgo. Cadereyta de Montes concentra al menos tres de los 15 casos acumulados.

El paciente presenta una evolución clínica estable y permanece bajo seguimiento médico hasta su recuperación total, informó la SESA.

De manera simultánea, brigadas sanitarias mantienen activo el cerco epidemiológico mediante búsqueda intencionada de casos, identificación de contactos, visitas domiciliarias y revisión de Cartillas Nacionales de Salud para detectar esquemas incompletos.

La dependencia precisó que el trabajo de vigilancia opera de forma interinstitucional. Personal de epidemiología coordina acciones con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el sector médico privado para garantizar la notificación inmediata de casos probables y homologar criterios de atención.

Vacunación gratuita contra sarampión en 198 centros de salud de Querétaro

La vacuna contra el sarampión está disponible sin costo en los 198 centros de salud del estado. La SESA detalló que la inmunización se dirige de manera prioritaria a dos grupos: niñas y niños de seis meses a 12 años que no cuenten con ninguna dosis o requieran refuerzo, y personas de 13 a 49 años con esquemas incompletos o sin antecedente vacunal documentado.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el sarampión es una de las enfermedades más contagiosas que existen.

La SESA confirmó un nuevo caso de sarampión en Cadereyta de Montes, con lo que Querétaro suma 15 contagios en 2026. rotativo.com.mx

El virus se transmite por contacto con secreciones nasales o faríngeas a través de tos y estornudos, y puede permanecer activo en el aire o en superficies contaminadas hasta por dos horas.

Una sola persona infectada tiene la capacidad de generar hasta 18 contagios secundarios, lo que explica la velocidad con la que se propagan los brotes cuando las coberturas vacunales son insuficientes.

Los síntomas incluyen fiebre, conjuntivitis, congestión nasal, tos y pequeñas manchas blancas en el interior de la boca.

Posteriormente aparece un sarpullido que inicia en la cabeza y se extiende al resto del cuerpo, generalmente alrededor del día 14 tras la exposición, con una duración de cuatro a siete días.

¿Dónde vacunarse contra el sarampión en Querétaro?

Las 198 unidades de salud distribuidas en los 18 municipios del estado aplican la vacuna de forma gratuita. La SESA recomendó a madres, padres y cuidadores revisar los esquemas de vacunación de sus hijos y acudir a la unidad más cercana para iniciar o completar la inmunización, considerada la medida más efectiva de prevención del sarampión.