Querétaro, 18 de febrero de 2026. —Un total de 1,000 becas para el curso "Salud Financiera Santander" fueron entregadas a jóvenes del municipio de Querétaro, en una alianza entre el gobierno municipal y Banco Santander México.
El programa busca fortalecer las capacidades financieras de las nuevas generaciones con herramientas prácticas sobre ahorro, crédito responsable y planeación patrimonial, a través de la plataforma Santander Open Academy.
La iniciativa de becas de educación financiera para jóvenes en Querétaro se suma a los esfuerzos de vinculación entre sector público e iniciativa privada en materia educativa.
Durante 2025, los contenidos de salud financiera de Santander alcanzaron un promedio de 5,000 personas al día, lo que refleja el interés creciente en este tipo de formación entre distintos sectores de la población.
El presidente municipal, Felifer Macías, señaló que la educación financiera resulta clave para impulsar proyectos de vida sólidos.
"En Querétaro creemos que la educación financiera es clave para construir finanzas sanas", indicó, y añadió que la alianza con la institución bancaria genera "beneficios concretos para las nuevas generaciones".
Curso con certificado curricular en cinco módulos
El programa se imparte en línea y tiene una duración de ocho horas distribuidas en cinco módulos. Los temas incluyen presupuesto personal, ahorro, uso responsable del crédito, protección del patrimonio y planeación para el retiro.
Al concluir, los participantes obtienen un certificado con valor curricular avalado por Banco Santander.
Antonio Basagoiti Pastor, Director Ejecutivo de Distribución y Regionalización de Banco Santander México, precisó que Querétaro representa un municipio estratégico para este tipo de programas.
"Es un municipio emprendedor muy bien gestionado, y al que está llegando mucha gente joven", sostuvo el directivo.
Macías también reconoció el acompañamiento de la Oficina de la Representación del Gobierno del Estado de Querétaro, encabezada por Paloma Palacios González, para concretar esta iniciativa.
El alcalde subrayó que el conocimiento en temas como el ahorro y el uso responsable del crédito representa una ventaja para que los jóvenes construyan un futuro financiero más estable.
Con esta entrega, el municipio amplía las oportunidades de formación financiera dirigidas a la población joven, un sector que en Querétaro mantiene un crecimiento sostenido y demanda herramientas prácticas para la toma de decisiones económicas informadas.