El inicio de la Cuaresma 2026 en Querétaro coincide con un momento de transformación en el perfil religioso del país. Según el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, la proporción de mexicanos que se identifican como católicos cayó de más del 98% en 1950 a alrededor del 77.7% en 2020, y estimaciones recientes sitúan la cifra cerca del 69%.

Aun así, celebraciones como el Miércoles de Ceniza y la Semana Santa continúan congregando a miles de fieles en Querétaro, lo que refleja la vigencia cultural y social de este tiempo litúrgico más allá de la afiliación formal.

La Cuaresma no solo se vive en los templos. En Querétaro, el ayuno, la abstinencia, los actos de solidaridad y las tradiciones familiares marcan el ritmo de estos 40 días en barrios tradicionales y comunidades del estado.

A continuación, las fechas clave de la Cuaresma 2026 en Querétaro y lo que representan para los fieles.

Fechas y celebraciones de la Cuaresma 2026 en Querétaro





Iglesias como Santa Rosa de Viterbo y La Catedral concentran cada año a miles de fieles durante las celebraciones de Cuaresma y Semana Santa en Querétaro. rotativo.com.mx

Miércoles de Ceniza — 18 de febrero de 2026 Es el inicio formal de la Cuaresma. Desde temprana hora se forman filas en iglesias de la capital y municipios para recibir la ceniza en la frente, símbolo de humildad y conversión. Para muchos ciudadanos, representa una pausa en la rutina y un llamado a retomar la fe.

Viernes de Cuaresma — desde el 20 de febrero Durante todos los viernes del periodo, los católicos practican la abstinencia de carne y numerosas parroquias organizan viacrucis y momentos de oración.

En barrios tradicionales y comunidades del estado es común ver familias participando en recorridos religiosos de Cuaresma en Querétaro.

Domingo de Ramos — 29 de marzo de 2026 Marca el inicio de la Semana Santa. Los fieles acuden con palmas para ser bendecidas, en memoria de la entrada de Jesús a Jerusalén. Varias iglesias de la capital realizan procesiones con alta afluencia de población.

Jueves Santo — 2 de abril de 2026 Conmemora la Última Cena. Se celebra la Misa de la Cena del Señor y en muchos templos se realiza el lavatorio de pies, símbolo de servicio y humildad. Por la noche, los fieles recorren la tradicional visita de los "siete templos", una práctica profundamente arraigada en el estado.

Viernes Santo — 3 de abril de 2026 Uno de los días más solemnes del año litúrgico. Se conmemora la crucifixión de Jesús y se realizan viacrucis vivientes en distintas zonas de Querétaro con gran participación ciudadana. Es también jornada de ayuno y abstinencia obligatoria para los católicos.

Sábado de Gloria — 4 de abril de 2026 Día de silencio y espera. Por la noche se celebra la Vigilia Pascual, considerada una de las ceremonias más importantes del año, en la que se anuncia la resurrección de Cristo.

Domingo de Resurrección — 5 de abril de 2026 La Pascua es la culminación de la Cuaresma y la celebración central del cristianismo. Para los fieles queretanos, representa esperanza, renovación y un nuevo comienzo espiritual tras 40 días de preparación.

¿Cómo se vive la Cuaresma en Querétaro más allá de los templos?

La forma de vivir este tiempo litúrgico ha evolucionado con las generaciones. Mientras la identificación formal con el catolicismo muestra una tendencia a la baja en México, en Querétaro la Cuaresma sigue influyendo en hábitos cotidianos: el ayuno, la abstinencia de carne los viernes, la asistencia a celebraciones religiosas y las tradiciones familiares que se transmiten de padres a hijos.

Para muchos creyentes, este periodo invita a hacer una pausa genuina, reflexionar y prepararse espiritualmente para la Semana Santa 2026 en Querétaro, una de las celebraciones más importantes para la población católica del estado.