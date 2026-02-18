Querétaro, 18 de febrero de 2026. —El secretario de Desarrollo Social del estado, Luis Nava Guerrero, se declaró disponible para asumir cualquier responsabilidad que Acción Nacional le encomiende de cara al proceso electoral de 2027.

El funcionario aseguró que se asume como "un soldado más" dentro del partido y descartó que existan riesgos de fractura interna, en medio de los señalamientos sobre su posible participación en la contienda del próximo año en Querétaro.

Cuestionado sobre sus aspiraciones políticas, Nava Guerrero indicó que ocupará la posición donde pueda aportar más al proyecto estatal.

"Yo estoy puesto para donde se me necesite", señaló, al tiempo que reconoció que todos los perfiles dentro del PAN tienen aspiraciones legítimas y que lo prioritario es sumar al fortalecimiento del partido y de Querétaro.

El funcionario estatal rechazó que la contienda interna se reduzca a una carrera cerrada entre dos perfiles punteros. Ante los cuestionamientos sobre si otros actores deberían hacerse a un lado, Nava precisó que existen espacios y retos suficientes para todos los panistas interesados en participar en el proceso electoral de 2027.

Nava descarta división en el PAN Querétaro rumbo a elecciones 2027

En esa línea, el secretario de Desarrollo Social recomendó generosidad y unidad interna entre los distintos grupos de Acción Nacional. Aseguró que la conducción política actual del partido propicia las condiciones necesarias para llegar fortalecidos al próximo año.

"Espero que no haya elementos ni externos ni internos que vayan a propiciarlo", sostuvo respecto a una posible división. Nava Guerrero enfatizó que hoy existen todas las condiciones para que el PAN en Querétaro salga unido y obtenga un triunfo en las elecciones de 2027.

El funcionario confió en que Acción Nacional resolverá sus definiciones internas sin fracturas y que los distintos perfiles con aspiraciones sabrán asumir el papel que el partido les asigne, priorizando el proyecto estatal sobre los intereses individuales.