Querétaro, 18 de febrero de 2026. — Cientos de ciudadanos se congregaron este miércoles en iglesias católicas de Querétaro para participar en la imposición de la ceniza, el rito con el que la Iglesia da inicio solemne a la Cuaresma: un periodo de 40 días de conversión y preparación espiritual que culmina con la Semana Santa.

Templos de la capital y de distintos municipios registraron desde primeras horas la presencia de familias y creyentes que acudieron a recibir la celebración del Miércoles de Ceniza 2026 en Querétaro como signo de humildad, penitencia y reflexión personal.

La jornada litúrgica coincide con un contexto de transformación en el perfil religioso del país. Según el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, el porcentaje de mexicanos que se declaran católicos ha disminuido respecto a décadas anteriores.

Sin embargo, celebraciones como el Miércoles de Ceniza continúan congregando a miles de fieles en templos de todo el país, lo que da cuenta de la vigencia de esta tradición dentro del calendario litúrgico.

Para quienes acudieron a los templos queretanos, el rito va más allá de un acto religioso formal. Lupita Zárate, una de las fieles presentes, resumió el sentido que muchos comparten: "Vengo cada año porque para mí es un recordatorio de volver a Dios, de reflexionar y empezar la Cuaresma con fe. Es un tiempo para cambiar, para ser mejor persona y agradecer", expresó.

Templos de la capital y municipios de Querétaro registraron desde temprana hora la presencia de familias que participaron en el rito de imposición de ceniza.

La práctica tiene raíces profundas. En el Antiguo Testamento, las cenizas simbolizaban luto, arrepentimiento y súplica; en la tradición cristiana, su uso se remonta a los primeros siglos de la Iglesia, cuando los penitentes se cubrían de ceniza como señal pública de conversión.

No fue sino hasta el siglo XI cuando se estableció formalmente el rito del Miércoles de Ceniza como apertura del tiempo cuaresmal.

Ayuno y abstinencia, obligatorios este Miércoles de Ceniza en Querétaro

El Misal Romano precisa que las cenizas se obtienen de la quema de las palmas bendecidas durante el Domingo de Ramos del año anterior. Al imponerlas, el sacerdote pronuncia frases como "Conviértete y cree en el Evangelio" o "Recuerda que eres polvo y al polvo has de volver", palabras que sintetizan el espíritu de conversión que define este tiempo litúrgico.

La Iglesia también recuerda que este día, al igual que el Viernes Santo, es jornada de ayuno y abstinencia obligatoria para los fieles. Con esta celebración, los católicos en Querétaro abrieron un camino de reflexión y compromiso espiritual de 40 días que concluirá con la Semana Santa 2026.