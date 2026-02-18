Dónde comprar mariscos frescos y baratos esta Cuaresma en San Juan del Río

Bodegas de la Xentral de Abastos ofrecen producto directo de Sinaloa con precios estables respecto al año pasado y atención a restaurantes, hoteles y público en general.

Comerciante muestra mariscos frescos de Sinaloa en bodega de la Xentral de Abastos de San Juan del Río durante la temporada de Cuaresma 2026, con mojarra y camarón a precios accesibles

Camarón, mojarra, tilapia, sierra y bagre forman parte del catálogo disponible en las bodegas de mariscos de la Xentral de Abastos durante la temporada de Cuaresma 2026.

Martin García Chavero
Feb 18, 2026
San Juan del Río, 18 de febrero de 2026. —Dos bodegas de la Xentral de Abastos de San Juan del Río ofrecen esta Cuaresma mariscos frescos traídos directamente de Sinaloa, con precios que no han registrado alzas respecto al año pasado y opciones desde 85 pesos el kilo de mojarra limpia.

Los establecimientos atienden tanto al público en general como a restaurantes, hoteles y comedores industriales con tarifas diferenciadas por volumen, lo que posiciona a la Xentral de Abastos como una alternativa accesible frente a los mercados tradicionales y supermercados de la ciudad, donde la cadena de distribución suele ser más larga.

Comerciante muestra mariscos frescos de Sinaloa en bodega de la Xentral de Abastos de San Juan del R\u00edo durante la temporada de Cuaresma 2026, con mojarra y camar\u00f3n a precios accesibles Dónde comprar mariscos frescos y baratos esta Cuaresma en San Juan del Río rotativo.com.mx

La temporada arrancó con buena respuesta del consumidor, según confirmaron los propios comerciantes. Héctor Manuel Campos, de Comercial de Productos Pesqueros Mercantil, precisó que sus proveedores no han aplicado incrementos hasta el momento, aunque reconoció que en cuaresmas anteriores los precios sí repuntaron hacia el final de la temporada.

Por su parte, el representante de Tapia Bodega aseguró que, a pesar del entorno económico adverso, el arranque ha sido positivo, respaldado por la tradición religiosa que impulsa el consumo de pescado en estas fechas.

La mojarra fresca nacional es el producto estrella de ambas bodegas. Comercial Mercantil la ofrece a 85 pesos el kilo en presentación limpia de entre 350 y 550 gramos, traída directamente de Sinaloa.

Comerciante muestra mariscos frescos de Sinaloa en bodega de la Xentral de Abastos de San Juan del R\u00edo durante la temporada de Cuaresma 2026, con mojarra y camar\u00f3n a precios accesibles Camarón, mojarra, tilapia, sierra y bagre forman parte del catálogo disponible en las bodegas de mariscos de la Xentral de Abastos durante la temporada de Cuaresma 2026. rotativo.com.mx

Tapia Bodega la maneja a 95 pesos el kilo. En cuanto al camarón sin cabeza talla 41/50, Héctor Manuel Campos lo tiene entre 180 y 185 pesos el kilo, mientras que el camarón con cabeza para caldo va de 150 a 200 pesos. El camarón jumbo con cabeza, que el año pasado rondaba los 280 pesos, bajó este ciclo a 250 pesos el kilo.

Precios de mariscos frescos en la Xentral de Abastos de San Juan del Río esta Cuaresma

Tapia Bodega complementa su oferta con filete de tilapia desde 100 pesos el kilo, precio competitivo frente al que manejan establecimientos del centro de la ciudad.

Comerciante muestra mariscos frescos de Sinaloa en bodega de la Xentral de Abastos de San Juan del R\u00edo durante la temporada de Cuaresma 2026, con mojarra y camar\u00f3n a precios accesibles Camarón, mojarra, tilapia, sierra y bagre forman parte del catálogo disponible en las bodegas de mariscos de la Xentral de Abastos durante la temporada de Cuaresma 2026. rotativo.com.mx

Los filetes nacionales arrancan en 200 pesos, y los camarones más finos llegan hasta 250 pesos el kilo. Comercial Mercantil suma a su catálogo sierra fresca, bagre para caldo y camarón jumbo con cabeza, cubriendo distintos presupuestos y usos culinarios.

Ambas bodegas cuentan con servicio a domicilio en San Juan del Río y ofrecen precios de mayoreo según el volumen de compra.

Para quienes buscan dónde comprar mariscos frescos y baratos esta Cuaresma en San Juan del Río, la Xentral de Abastos representa una opción directa desde origen: el producto llega de Sinaloa sin intermediarios adicionales, lo que se refleja en precios de menudeo competitivos.

Comerciante muestra mariscos frescos de Sinaloa en bodega de la Xentral de Abastos de San Juan del R\u00edo durante la temporada de Cuaresma 2026, con mojarra y camar\u00f3n a precios accesibles Camarón, mojarra, tilapia, sierra y bagre forman parte del catálogo disponible en las bodegas de mariscos de la Xentral de Abastos durante la temporada de Cuaresma 2026. rotativo.com.mx

A diferencia de supermercados y mercados tradicionales, donde el producto pasa por más eslabones de distribución, en la Xentral de Abastos el comprador accede directamente al comerciante mayorista, tanto en menudeo como en volumen.

Los comerciantes proyectan que la temporada se mantendrá activa hasta Semana Santa, confiados en que la tradición religiosa sostendrá la demanda incluso ante el menor poder adquisitivo que registra la economía nacional.

Héctor Manuel Campos anticipó un posible repunte de precios hacia el cierre de la cuaresma, como ha ocurrido en años anteriores, por lo que recomendó aprovechar las tarifas actuales.

Comerciante muestra mariscos frescos de Sinaloa en bodega de la Xentral de Abastos de San Juan del R\u00edo durante la temporada de Cuaresma 2026, con mojarra y camar\u00f3n a precios accesibles Camarón, mojarra, tilapia, sierra y bagre forman parte del catálogo disponible en las bodegas de mariscos de la Xentral de Abastos durante la temporada de Cuaresma 2026. rotativo.com.mx

