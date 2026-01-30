Realiza USEBEQ cuarta sesión del Consejo Técnico Escolar

Docentes de educación básica analizan trabajo colaborativo y evaluación formativa

Docentes de educación básica participan en la cuarta sesión del Consejo Técnico Escolar organizada por la USEBEQ en Querétaro

La coordinadora general de la USEBEQ, Irene Quintanar Mejía, encabezó la cuarta sesión del Consejo Técnico Escolar.

Querétaro, 30 de enero de 2026. —Más de 15 mil docentes de educación básica participaron en la cuarta sesión del Consejo Técnico Escolar organizada por la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro.

Los maestros de educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, educación especial e indígena analizaron estrategias de trabajo colaborativo y reflexionaron sobre los rasgos que caracterizan a una Comunidad de Aprendizaje.

La coordinadora general de la USEBEQ, Irene Quintanar Mejía, señaló que el Consejo Técnico Escolar en Querétaro puso énfasis en el fortalecimiento de la colaboración como estrategia clave para la mejora continua de las escuelas.

Indicó que se busca promover una cultura de responsabilidad compartida ante los retos educativos que enfrentan los colectivos escolares de la entidad.

"Durante la sesión del CTE, se analizarán las formas de colaboración presentes en cada colectivo, a fin de identificar oportunidades para avanzar hacia una cultura de colaboración centrada en el aprendizaje", apuntó Quintanar Mejía.

La funcionaria precisó que el objetivo es generar condiciones que favorezcan la participación activa de los docentes en el análisis de las problemáticas reales del contexto escolar.

Esta dinámica permite que los maestros compartan experiencias y desarrollen soluciones conjuntas a los desafíos educativos en Querétaro.

Durante la cuarta sesión del Consejo Técnico Escolar, los docentes también abordaron temas relacionados con la evaluación formativa y el trabajo por proyectos.

Asimismo, reflexionaron sobre la atención a las familias y la práctica docente en el aula a través de pedagogías multigrado, metodología relevante para escuelas con grupos de distintos grados.

El CTE constituye un espacio de encuentro mensual donde los colectivos escolares revisan avances, identifican áreas de oportunidad y planifican acciones para el logro de los aprendizajes esperados en los estudiantes queretanos.

