Campamento en predio baldío genera temor en zona centro de San Juan del Río

Residentes de Circuito del Molino reportan robo de tubería de cobre e inacción policial tras llamadas al 911.

Predio baldío en Circuito del Molino zona centro de San Juan del Río donde vecinos denuncian campamento e inseguridad

El terreno baldío se ubica en la parte trasera de viviendas de la zona centro de San Juan del Río.

Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 12, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

San Juan del Río, 12 de marzo de 2026. — Robo de tubería de cobre, invasión nocturna a viviendas y un campamento improvisado en un predio baldío tienen en alerta a vecinos de Circuito del Molino y La Viña, en la zona centro de este municipio.

Los residentes señalan que al menos tres personas en situación de calle se instalaron en el terreno, ubicado en la parte posterior de varias casas habitación, y que pese a múltiples reportes al 911, no han recibido respuesta de las autoridades.

De acuerdo con los denunciantes, los individuos utilizan el predio para pernoctar, consumir bebidas alcohólicas y sustancias, además de realizar sus necesidades fisiológicas en los patios traseros de las viviendas colindantes.

El problema, según los vecinos, escaló en las últimas semanas: aseguran que durante la noche los sujetos se suben a las azoteas de las casas y han sustraído tubería de cobre, tanto de instalaciones hidráulicas como de gas.

Hasta el momento, la Dirección de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río no ha emitido postura sobre los señalamientos de los residentes.

Los quejosos precisan que en diversas ocasiones han observado a los individuos llegar al sitio con tubos metálicos, cable de alumbrado público y otros objetos que, a su juicio, provienen de robos en la zona. El "campamento", como lo describen los propios vecinos, consiste en un amontonamiento de cobijas, trapos y enseres que permanecen tirados incluso sobre la vialidad.


Temor por robos a vehículos y domicilios en zona centro de San Juan del Río

Algunos residentes expresaron su preocupación ante la posibilidad de que los sujetos abran sus vehículos estacionados o ingresen a los domicilios durante la madrugada. "Nos da miedo salir de noche", indicaron vecinos consultados, quienes pidieron anonimato por temor a represalias.

La situación ha generado inconformidad generalizada en la zona, donde los habitantes exigen la intervención de la policía municipal para retirar el asentamiento y realizar rondines permanentes en Circuito del Molino, LaViña y calles aledañas.


Predio bald\u00edo en Circuito del Molino zona centro de San Juan del R\u00edo donde vecinos denuncian campamento e inseguridad El terreno baldío se ubica en la parte trasera de viviendas de la zona centro de San Juan del Río. rotativo.com.mx

¿Dónde reportar situaciones de inseguridad en San Juan del Río?

Los ciudadanos pueden reportar incidentes al número de emergencia 911 o directamente a la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

