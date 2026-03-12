San Juan del Río, 12 de marzo de 2026. — Robo de tubería de cobre, invasión nocturna a viviendas y un campamento improvisado en un predio baldío tienen en alerta a vecinos de Circuito del Molino y La Viña, en la zona centro de este municipio.
Los residentes señalan que al menos tres personas en situación de calle se instalaron en el terreno, ubicado en la parte posterior de varias casas habitación, y que pese a múltiples reportes al 911, no han recibido respuesta de las autoridades.
De acuerdo con los denunciantes, los individuos utilizan el predio para pernoctar, consumir bebidas alcohólicas y sustancias, además de realizar sus necesidades fisiológicas en los patios traseros de las viviendas colindantes.
Vecinos de Circuito del Molino y La Viña denuncian la instalación de un campamento improvisado en predio baldío rotativo.com.mx
El problema, según los vecinos, escaló en las últimas semanas: aseguran que durante la noche los sujetos se suben a las azoteas de las casas y han sustraído tubería de cobre, tanto de instalaciones hidráulicas como de gas.
Hasta el momento, la Dirección de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río no ha emitido postura sobre los señalamientos de los residentes.
Los quejosos precisan que en diversas ocasiones han observado a los individuos llegar al sitio con tubos metálicos, cable de alumbrado público y otros objetos que, a su juicio, provienen de robos en la zona. El "campamento", como lo describen los propios vecinos, consiste en un amontonamiento de cobijas, trapos y enseres que permanecen tirados incluso sobre la vialidad.
Temor por robos a vehículos y domicilios en zona centro de San Juan del Río
Algunos residentes expresaron su preocupación ante la posibilidad de que los sujetos abran sus vehículos estacionados o ingresen a los domicilios durante la madrugada. "Nos da miedo salir de noche", indicaron vecinos consultados, quienes pidieron anonimato por temor a represalias.
La situación ha generado inconformidad generalizada en la zona, donde los habitantes exigen la intervención de la policía municipal para retirar el asentamiento y realizar rondines permanentes en Circuito del Molino, LaViña y calles aledañas.
El terreno baldío se ubica en la parte trasera de viviendas de la zona centro de San Juan del Río. rotativo.com.mx
¿Dónde reportar situaciones de inseguridad en San Juan del Río?
Los ciudadanos pueden reportar incidentes al número de emergencia 911 o directamente a la Dirección de Seguridad Pública Municipal.