Hallan cuerpo en camioneta abandonada en San Juan del Río; Fiscalía investiga segundo

Fiscalía despliega peritos y entrevista testigos en la carretera San Pedro Aguacatlán-La Llave tras hallazgo en camioneta Chevrolet

rotativo.com.mx
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 09, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

San Juan del Río — 9 de marzo de 2026. —Al menos una persona fue ejecutada y abandonada en la batea de una camioneta Chevrolet doble cabina, color arena, que vecinos de la comunidad de Vista descubrieron estacionada esta mañana a un costado de la carretera que comunica San Pedro Aguacatlán con La Llave, en el municipio de San Juan del Río.

La Fiscalía General del Estado desplegó peritos en criminalística y personal del Servicio Médico Forense para procesar la escena, mientras se investiga si en el interior de la unidad hay una segunda víctima, como aseguran habitantes de la zona.

El hallazgo fue reportado cuando los residentes del área salieron de sus domicilios o abrieron sus negocios y encontraron la camioneta abandonada junto a la carretera, a menos de un kilómetro del 7° Regimiento Mecanizado en la comunidad de La Llave.

De acuerdo con testigos consultados por Rotativo en el lugar, una persona se encontraría en la parte trasera de los asientos de la cabina y otra en la batea, aunque la Fiscalía no ha confirmado oficialmente el número de víctimas al cierre de esta nota.

La Dirección de Investigación del Delito desplegó agentes en el lugar para entrevistar a vecinos de la zona, con el objetivo de establecer no solo la identidad de las víctimas sino también la de los presuntos responsables de haber abandonado la unidad a un costado de la carretera.

Entre los testimonios recabados destacan los de personas que llegaron al lugar y afirman reconocer posiblemente la camioneta, dato que las autoridades analizan como una línea de investigación que podría definirse en las próximas horas a través del trabajo oficial.

El área fue acordonada por policías municipales y agentes de la Policía de Investigación del Delito. El personal forense solicitó ampliar el perímetro durante el levantamiento de indicios, lo que limitó la visibilidad desde el exterior.

La Fiscalía General del Estado no ha emitido comunicado oficial sobre el número de víctimas ni sobre posibles líneas de investigación.

El reconocimiento de la camioneta por parte de testigos representa, de confirmarse, el primer indicio concreto para identificar tanto a las víctimas como a quienes las abandonaron en ese punto.

