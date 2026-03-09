San Juan del Río — 9 de marzo de 2026. —Al menos una persona fue ejecutada y abandonada en la batea de una camioneta Chevrolet doble cabina, color arena, que vecinos de la comunidad de Vista descubrieron estacionada esta mañana a un costado de la carretera que comunica San Pedro Aguacatlán con La Llave, en el municipio de San Juan del Río.

La Fiscalía General del Estado desplegó peritos en criminalística y personal del Servicio Médico Forense para procesar la escena, mientras se investiga si en el interior de la unidad hay una segunda víctima, como aseguran habitantes de la zona.

Policía Municipal y agentes de la Policía de Investigación del Delito acordonaron el tramo de la carretera San Pedro Aguacatlán-La Llave donde fue localizada la unidad con al menos un cuerpo en su interior. rotativo.com.mx

El hallazgo fue reportado cuando los residentes del área salieron de sus domicilios o abrieron sus negocios y encontraron la camioneta abandonada junto a la carretera, a menos de un kilómetro del 7° Regimiento Mecanizado en la comunidad de La Llave.

De acuerdo con testigos consultados por Rotativo en el lugar, una persona se encontraría en la parte trasera de los asientos de la cabina y otra en la batea, aunque la Fiscalía no ha confirmado oficialmente el número de víctimas al cierre de esta nota.

Peritos de la Fiscalía General del Estado realizan trabajos periciales junto a camioneta Chevrolet doble cabina abandonada en carretera San Pedro Aguacatlán-La Llave, San Juan del Río, Querétaro. rotativo.com.mx

La Dirección de Investigación del Delito desplegó agentes en el lugar para entrevistar a vecinos de la zona, con el objetivo de establecer no solo la identidad de las víctimas sino también la de los presuntos responsables de haber abandonado la unidad a un costado de la carretera.

Entre los testimonios recabados destacan los de personas que llegaron al lugar y afirman reconocer posiblemente la camioneta, dato que las autoridades analizan como una línea de investigación que podría definirse en las próximas horas a través del trabajo oficial.

El área fue acordonada por policías municipales y agentes de la Policía de Investigación del Delito. El personal forense solicitó ampliar el perímetro durante el levantamiento de indicios, lo que limitó la visibilidad desde el exterior.

La Fiscalía General del Estado no ha emitido comunicado oficial sobre el número de víctimas ni sobre posibles líneas de investigación.

Hallan cuerpo en camioneta abandonada en San Juan del Río; Fiscalía investiga segundo

El reconocimiento de la camioneta por parte de testigos representa, de confirmarse, el primer indicio concreto para identificar tanto a las víctimas como a quienes las abandonaron en ese punto.