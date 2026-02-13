Cabildo aprueba superficie para 2,000 viviendas de Infonavit en San Juan del Río

Alcalde Cabrera confirma proyección de 10,000 casas para el sexenio y gestión de infraestructura educativa y de salud.

Zona de Prados de San Juan del Río donde se construirán viviendas Infonavit para familias del municipio queretano

Roberto Cabrera Valencia, alcalde de San Juan del Río, durante la entrevista sobre el proyecto de viviendas Infonavit.

Martin García Chavero
Por Martin García Chavero Feb 13, 2026
Martin García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

San Juan del Río, 13 de febrero de 2026. — Cerca de 2,000 viviendas sociales se construirán en la zona de Prados de San Juan luego de que el cabildo aprobó la superficie necesaria para el arranque del proyecto en coordinación con el Infonavit.

El alcalde Roberto Cabrera Valencia informó que la proyección para el sexenio federal supera las 10,000 casas en el municipio, que ocupa el tercer lugar nacional en crecimiento demográfico y cuenta con 20,000 licencias de construcción listas para vivienda.

San Juan del Río ha registrado un crecimiento urbano acelerado en los últimos años, lo que ha generado demanda sostenida de vivienda social y servicios básicos.

El municipio trabaja de la mano con la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM) para habilitar un pozo de agua en la zona donde se edificarán las primeras casas, todas ellas a través de créditos del Infonavit.

En entrevista, Cabrera Valencia precisó que los trámites formales contemplan 900 viviendas y fracción como primera etapa, aunque la meta de esta administración municipal es alcanzar las 2,000.

Además, existen dos poligonales cercanas a Prados de San Juan donde se concentra la proyección de mayor crecimiento para los próximos años.

Gestión de escuelas y clínicas para nuevos desarrollos en San Juan del Río

El presidente municipal señaló que se ha solicitado al Infonavit fungir como interlocutor ante el gobierno federal para garantizar infraestructura educativa y de salud en los nuevos desarrollos habitacionales.

"La calidad de vida se pierde cuando la salud y la educación están lejos", sostuvo, y citó como ejemplo la colonia El Pedregoso, que cuenta con clínica del IMSS, preescolar, primaria y secundaria.

Cabrera Valencia también confirmó que las viviendas Infonavit en San Juan del Río serán de tipo social y del bienestar, con precios accesibles desde 600,000 pesos, aunque pidió esperar los anuncios oficiales de la presidenta de la República y del titular del Infonavit para conocer cifras definitivas.

Agradeció la cercanía del delegado Jaime Arroyo, del Infonavit, en la coordinación de los trabajos.

¿Qué pasará con las colonias irregulares en San Juan del Río?

El alcalde informó que el municipio impulsa un programa de regularización que abarca 183 colonias, de las cuales poco más de una decena ya se encuentran en proceso.

Mencionó que colonias como Aquiles Serdán, Los Ríos, Prados de Cerro Gordo, Arcos del Sol, El Rodeo, Los Frailes y San Martín requieren repoblamiento y ofrecen terrenos a precios accesibles.

De manera independiente al tema de vivienda, Cabrera Valencia indicó que continúan las mesas de trabajo para la construcción del quinto acceso vial al municipio, aunque aún no se tiene fecha de inicio.

Los detalles del programa de viviendas Infonavit en San Juan del Río serán dados a conocer próximamente por las autoridades federales.

gobiernoinfraestructuraobras publicasroberto cabrera

Reciente

Vacunación contra sarampión en instalaciones del DIF municipal de Querétaro en coordinación con Secretaría de Salud estatal
Querétaro

DIF Querétaro aplica 720 vacunas contra sarampión en cuatro jornadas

Coordinación municipal aplica nuevo esquema de citas previas y prioriza a niñas, niños y adolescentes.

Roberto Cabrera Valencia supervisa restauración de templos del Centro Histórico de San Juan del Río
San Juan del Río

Roberto Cabrera supervisa restauración de templos en San Juan del Río

Cabrera Valencia verifica rehabilitación de techos, cantera y alumbrado en Santo Domingo y San Juan Bautista.

Presidencia municipal de San Juan del Río donde se anunció el recorte de empleados municipales para 2026
San Juan del Río

San Juan del Río recortará cerca de 100 empleados municipales en 2026

Cabrera Valencia anuncia ajustes durante el primer cuatrimestre por presión de pensiones y jubilaciones.

Sesión ordinaria del Cabildo de San Juan del Río donde se aprobó el programa de obra pública 2026 con inversión superior a 9 millones de pesos
San Juan del Río

Cabildo de San Juan del Río aprueba 9 mdp en obra pública 2026

Ayuntamiento aprueba programa de obra pública y dona predios para nueva secundaria.