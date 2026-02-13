San Juan del Río, 13 de febrero de 2026. — Cerca de 2,000 viviendas sociales se construirán en la zona de Prados de San Juan luego de que el cabildo aprobó la superficie necesaria para el arranque del proyecto en coordinación con el Infonavit.
El alcalde Roberto Cabrera Valencia informó que la proyección para el sexenio federal supera las 10,000 casas en el municipio, que ocupa el tercer lugar nacional en crecimiento demográfico y cuenta con 20,000 licencias de construcción listas para vivienda.
San Juan del Río ha registrado un crecimiento urbano acelerado en los últimos años, lo que ha generado demanda sostenida de vivienda social y servicios básicos.
El municipio trabaja de la mano con la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM) para habilitar un pozo de agua en la zona donde se edificarán las primeras casas, todas ellas a través de créditos del Infonavit.
En entrevista, Cabrera Valencia precisó que los trámites formales contemplan 900 viviendas y fracción como primera etapa, aunque la meta de esta administración municipal es alcanzar las 2,000.
Además, existen dos poligonales cercanas a Prados de San Juan donde se concentra la proyección de mayor crecimiento para los próximos años.
Gestión de escuelas y clínicas para nuevos desarrollos en San Juan del Río
El presidente municipal señaló que se ha solicitado al Infonavit fungir como interlocutor ante el gobierno federal para garantizar infraestructura educativa y de salud en los nuevos desarrollos habitacionales.
"La calidad de vida se pierde cuando la salud y la educación están lejos", sostuvo, y citó como ejemplo la colonia El Pedregoso, que cuenta con clínica del IMSS, preescolar, primaria y secundaria.
Cabrera Valencia también confirmó que las viviendas Infonavit en San Juan del Río serán de tipo social y del bienestar, con precios accesibles desde 600,000 pesos, aunque pidió esperar los anuncios oficiales de la presidenta de la República y del titular del Infonavit para conocer cifras definitivas.
Agradeció la cercanía del delegado Jaime Arroyo, del Infonavit, en la coordinación de los trabajos.
¿Qué pasará con las colonias irregulares en San Juan del Río?
El alcalde informó que el municipio impulsa un programa de regularización que abarca 183 colonias, de las cuales poco más de una decena ya se encuentran en proceso.
Mencionó que colonias como Aquiles Serdán, Los Ríos, Prados de Cerro Gordo, Arcos del Sol, El Rodeo, Los Frailes y San Martín requieren repoblamiento y ofrecen terrenos a precios accesibles.
De manera independiente al tema de vivienda, Cabrera Valencia indicó que continúan las mesas de trabajo para la construcción del quinto acceso vial al municipio, aunque aún no se tiene fecha de inicio.
Los detalles del programa de viviendas Infonavit en San Juan del Río serán dados a conocer próximamente por las autoridades federales.