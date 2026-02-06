San Juan del Río, 6 de febrero de 2026. — San Juan del Río se mantiene como el tercer municipio con mayor crecimiento demográfico porcentual del país, solo detrás de Los Cabos, Baja California Sur, y Playa del Carmen, Quintana Roo, de acuerdo con el alcalde Roberto Cabrera Valencia, quien citó datos del INEGI.
El mandatario local advirtió que la ciudad pasó de 297 mil 804 habitantes registrados en el censo 2020 a aproximadamente 350 mil en la actualidad y se proyecta hacia el medio millón de personas.
El dato cobra relevancia porque San Juan del Río no es capital de estado ni destino turístico de playa, sino un municipio industrial y comercial que compite en crecimiento demográfico con las zonas de mayor atracción migratoria del país.
Querétaro, como entidad, registró una tasa de crecimiento media anual de 2.7 por ciento en el censo 2020, la segunda más alta a nivel nacional, solo por debajo de Quintana Roo.
Cabrera Valencia vinculó este fenómeno con la necesidad de infraestructura que enfrenta el municipio. "Seguramente San Juan del Río va a volver a detonar", afirmó al referirse al impacto que tendrán proyectos como el tren de pasajeros, el libramiento metropolitano y el quinto acceso vial en la zona oriente. El reto, según el alcalde, es prepararse para el crecimiento ordenado.
Infraestructura para el crecimiento de San Juan del Río
La administración municipal trabaja en la actualización del Programa Municipal de Desarrollo Urbano para integrar los megaproyectos que transformarán la movilidad y el ordenamiento territorial.
Desde junio de 2025 opera el Consejo Municipal de Desarrollo y Consulta, que revisa el documento con participación de académicos, empresarios y sociedad organizada.
En la zona oriente del municipio, donde se concentra el mayor desarrollo habitacional y la zona industrial más grande, se prevé la edificación de 2 mil viviendas nuevas en coordinación con el Infonavit en la zona de Nuevo Oriente.
A esto se suman los trabajos de regularización de 183 asentamientos irregulares que la administración municipal realiza actualmente.
El alcalde sostuvo que San Juan del Río ofrece condiciones favorables para seguir atrayendo población: empleo industrial, oferta comercial amplia y ubicación estratégica en el corredor México-Querétaro.
Sin embargo, reconoció que la presión sobre servicios públicos, agua potable y vialidades exige planeación de mediano y largo plazo para evitar un crecimiento desordenado.